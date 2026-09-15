Educación

Icetex abrió inscripciones para un curso gratuito de alemán y con cupos limitados: así puede participar

La entidad abrió el acceso a vhs-Lernportal, una herramienta digital creada con DVV International que permite estudiar de manera autónoma, sin cobro y con contenidos organizados por niveles para jóvenes y adultos

Ilustración en acuarela de un hombre con un cartel de Icetex, la bandera de Alemania y la Puerta de Brandeburgo al fondo.
El Icetex habilitó una formación gratuita de alemán para sus beneficiarios a través de la plataforma digital vhs-Lernportal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Icetex habilitó una formación gratuita de alemán para sus beneficiarios mediante la plataforma digital vhs-Lernportal, desarrollada junto con DVV International. La iniciativa permitirá a jóvenes y adultos estudiar el idioma de forma autónoma, sin costo y con recursos organizados por niveles.

La entidad realizará un webinar gratuito el sábado 19 de septiembre, a las 9.00 a. m., a través de Microsoft Teams, para explicar el acceso a la plataforma y orientar a los interesados en el inicio de su proceso de aprendizaje. El encuentro estará a cargo de Tobias Bönemann, docente de alemán como lengua extranjera con experiencia en educación de adultos y formación digital.

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El programa ofrece a los beneficiarios del Icetex una alternativa para aprender alemán a su propio ritmo, mediante una plataforma digital con materiales y niveles de formación.

El ICETEX ofrece becas para pregrado, maestría o doctorado en Hungría, con gastos cubiertos de matrícula y manutención. Foto vía: ICETEX
La plataforma vhs-Lernportal, desarrollada junto con DVV International, permite aprender alemán de forma autónoma, sin costo y por niveles - crédito Icetex

Webinar para conocer la plataforma de alemán

La actividad es impulsada por Comunidad Icetex y DVV International, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Ambas organizaciones buscan que los usuarios de la entidad accedan a recursos de aprendizaje flexibles y puedan incorporar un idioma adicional a su preparación.

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Durante el webinar, Bönemann explicará paso a paso cómo ingresar y utilizar vhs-Lernportal. Los asistentes revisarán los recursos disponibles, los distintos niveles de aprendizaje y algunas recomendaciones para avanzar de forma independiente en el estudio del alemán.

La formación está dirigida a jóvenes y adultos beneficiarios del Icetex que quieran fortalecer su perfil académico, laboral o profesional. Según la entidad, la plataforma está pensada para quienes consideran estudiar, trabajar o residir en Alemania, así como para quienes desean comenzar a aprender el idioma por otros motivos.

Hasta el 18 de octubre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para cursar una maestría en Colombia o el extranjero para el fortalecimiento de estos sectores. Foto vía icetex.gov.co
El Icetex realizará un webinar gratuito el 19 de septiembre por Microsoft Teams para explicar el acceso a la capacitación de alemán - crédito Icetex

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, afirmó que la iniciativa se integra a las opciones de formación complementaria de la entidad. “Aprender otro idioma fortalece su perfil y puede acercarlos a nuevas posibilidades académicas y profesionales”, señaló.

Caicedo agregó que Comunidad Icetex busca facilitar herramientas gratuitas para que los beneficiarios desarrollen capacidades y avancen en sus proyectos de vida. La dependencia indicó que la oferta se suma a otros programas disponibles para complementar la formación de sus usuarios.

Registro para acceder a la capacitación

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción con un correo electrónico personal para reservar su participación en el webinar. Antes de la actividad recibirán por ese medio el enlace de conexión a Microsoft Teams.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La formación de alemán del Icetex está dirigida a jóvenes y adultos que buscan fortalecer su perfil académico, laboral o profesional - crédito Icetex

Durante la sesión, los participantes podrán conocer el procedimiento para registrarse en vhs-Lernportal y comenzar el aprendizaje. Los cupos para el webinar son limitados, sin precisar el número de asistentes que podrán participar.

Otros apoyos para aprender una segunda lengua

El Icetex también cuenta con el Plan Segundo Idioma Bilingüismo, una línea de financiación para técnicos, tecnólogos, profesionales o estudiantes de pregrado que tengan al menos cinco semestres cursados y aprobados en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

Para aplicar a ese plan, los aspirantes deben estar admitidos en un centro de idiomas que tenga convenio con el Icetex. El financiamiento contempla estudios desde el nivel A1 hasta C2, con certificación del centro de idiomas correspondiente.

El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
Los interesados en el webinar del Icetex deben completar un formulario de inscripción y recibirán por correo el enlace de Microsoft Teams - crédito Icetex

Los programas de formación en Colombia se desarrollan en centros binacionales o en instituciones de educación superior que cuenten con centros de idiomas propios y hayan suscrito acuerdos previos con la entidad. La oferta está destinada a quienes necesiten financiar el aprendizaje de una lengua dentro del país.

El crédito cubre la totalidad de los estudios de idiomas aprobados y se concede una sola vez. El beneficiario paga el 30% durante el periodo de estudio y el 70% restante después del último desembolso.

La tasa informada para esa modalidad corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 8%. Los interesados pueden consultar los programas, créditos, becas y trámites del Icetex en el sitio web de la entidad.

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