Protesta universitaria, en vivo: arrancó la atención sanitaria de la UBA en Plaza de Mayo

Los gremios universitarios y universidades nacionales convocan desde este martes a una semana de lucha en todo el país, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que superó todas las instancias legislativas y judiciales.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará clases públicas y actividades de salud en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía para reclamar la aplicación de la legislación, que ordena recuperar los ingresos de los salarios docentes y las becas estudiantiles, ajustados a la inflación acumulada desde fines de 2023.
La convocatoria reunirá a los 13 decanos de las facultades de la UBA, que dictarán clases magistrales abiertas al público desde las 7.00 hasta la medianoche.
Se trata de una nueva protesta que busca visibilizar el reclamo universitario ante el Gobierno. Además de las clases públicas, la jornada incluirá propuestas científicas y servicios de salud gratuitos. En el caso de la UBA, las distintas facultades permanecerán abiertas de manera habitual.
Testimonios de los pacientes en Plaza de Mayo: “No tengo obra social, vengo a aprovechar”
Afectados por la situación económica, cientos de personas fueron a Plaza de Mayo para recibir una atención médica que les resulta difícil acceder. Una de ellas fue Lily, quien contó que asistió a la jornada de visibilización de la UBA porque carece de servicio de salud privado y necesita acceder a prestaciones sin costo. “No tengo obra social. Como es gratis, y no alcanza para el mes, vengo a aprovechar”, dijo.
Alejandro relató que está desempleado desde hace casi un año. Explicó que el acceso se gestiona por WhatsApp de la UBA, desde donde se envía un enlace con la ubicación de los servicios. “Está difícil, cuando te postulás tenés mil personas atrás”, afirmó Alejandro sobre la búsqueda de empleo. Luego señaló: “Me vine a hacer limpieza en la boca”.
Otra persona, que asiste a una ONG especializada en atención de adicciones, dijo que la propuesta resulta útil para quienes no tienen trabajo. “Estoy desocupado. Venimos de la Fundación Viaje de Vuelta. Esto nos viene muy bien”, expresó.
Luz afirmó que dejó de recibir atención odontológica después de la pandemia y que, tras perder su obra social, recurrió a la iniciativa universitaria. “Desde la pandemia que no me atienden. Me atendían en el Muñiz, y me empezaron a dar vueltas. Me cansé, imaginensé cómo tengo los dientes”, contó. Y agregó: “Por eso es que uno recurre a estos lugares y por suerte que están. Está bueno para poder seguir”.
Otra persona señaló que su prepaga no cubre tratamientos odontológicos y lamentó que la actividad se realice “en un contexto de protesta” por el desfinanciamiento de la universidad.
Así arrancó la atención sanitaria de la UBA en Plaza de Mayo
Con extensas filas para recibir atención médica, cientos de personas comenzaron a reunirse en torno a los consultorios móviles de la UBA que instalaron en la Plaza de Mayo.
La casa de estudios brindará este martes atención gratuita a la comunidad en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. Además, brindará asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
En paralelo, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas y se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico/tecnológico como un auto de carrera construido íntegramente por estudiantes y docentes de la institución.
De este modo se busca llamar la atención de la ciudadanía sobre el valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia.
Una consulta a los docentes con voto
Una de las principales federaciones de docentes, la Conadu, realizó ayer a una consulta nacional en todas las universidades públicas donde tiene representación, para que sus afiliados y entidades adheridas decidan cómo continuar el conflicto por reclamo de salarios.
Después de más de 300 días de reclamo, tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, las entidades gremiales se enfrentan al desafío de plantear nuevas protestas, ante la falta de ajuste salarial que consideran insuficiente.
Como será la semana de conflicto
Luego del paro realizado el martes pasado, las federaciones sindicales universitarias se plegaron esta semana a acciones de visibilización pública, con el siguiente cronograma:
- Martes 15/9: La acción de visibilización con clases públicas en Plazo de Mayo y las 13 facultades.
- Miércoles 16/9: desde las 16.30, se marchará en avenida de Mayo y Salta por la Noche de los Lápices.
- Jueves 17/9: un acto y movilización de la comunidad universitaria al Palacio Pizzurno, sede de la secretaria de Educación de la Nación. Se convocó a las 17
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volverán a reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y piden que el Gobierno acate los fallos judiciales que ordenan la recomposición salarial. Es por eso que realizarán una serie de clases públicas en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía para visibilizar el reclamo.