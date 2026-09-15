Protesta universitaria, en vivo: arrancó la atención sanitaria de la UBA en Plaza de Mayo

Clases públicas en Plaza de Mayo (RS Fotos)

Los gremios universitarios y universidades nacionales convocan desde este martes a una semana de lucha en todo el país, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que superó todas las instancias legislativas y judiciales.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará clases públicas y actividades de salud en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía para reclamar la aplicación de la legislación, que ordena recuperar los ingresos de los salarios docentes y las becas estudiantiles, ajustados a la inflación acumulada desde fines de 2023.

La convocatoria reunirá a los 13 decanos de las facultades de la UBA, que dictarán clases magistrales abiertas al público desde las 7.00 hasta la medianoche.

Se trata de una nueva protesta que busca visibilizar el reclamo universitario ante el Gobierno. Además de las clases públicas, la jornada incluirá propuestas científicas y servicios de salud gratuitos. En el caso de la UBA, las distintas facultades permanecerán abiertas de manera habitual.