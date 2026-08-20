“Es mucho más difícil sembrar esperanza que odio”: el proyecto israelí que busca reconstruir la educación en Gaza

Nirit Ofir, especialista israelí en Medio Oriente y creadora de la fundación Education for Peace, impulsa proyectos educativos en zonas atravesadas por conflictos.

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La educación puede convertirse en una herramienta para reconstruir sociedades después de una guerra, pero también para intentar evitar que los conflictos se reproduzcan en las nuevas generaciones. Esa es la convicción que sostiene la académica y activista humanitaria israelí Nirit Ofir, creadora de la fundación Education for Peace (Educación para la Paz), una organización que impulsa un ambicioso proyecto educativo en Gaza y que, según afirma, ya trabaja allí con varios cientos de estudiantes.

“Es muy fácil odiar, sembrar odio, sembrar maldad. Es mucho más difícil construir esperanza y amor”, afirmó Ofir en diálogo con Infobae. La especialista contó que decidió llevar a Gaza la experiencia que acumuló durante más de una década desarrollando iniciativas educativas y humanitarias en zonas atravesadas por conflictos.

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La decisión, asegura, no estuvo exenta de tensiones personales. Ofir nació en un kibutz del sur de Israel y perdió familiares en los ataques del 7 de octubre de 2023. “Mi propia familia me preguntaba: ‘¿Por qué vas a ayudar a Gaza después de lo que hicieron?’. Yo siempre digo dos cosas: primero, Hamas es una organización terrorista; segundo, Hamas no es la población de Gaza”, explicó.

Ofir es doctora en Estudios de Medio Oriente por la Universidad Bar-Ilan y actualmente enseña en la Universidad Reichman, en Tel Aviv. A lo largo de su carrera combinó la actividad académica con proyectos humanitarios, consultoría y el desarrollo de vínculos entre Israel y los países del Golfo. Fue directora general de la Cámara de Comercio e Industria Israel-Países del Golfo Pérsico e investigadora del Centro Ezri para Estudios del Golfo, de la Universidad de Haifa.

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Su trabajo humanitario, según relata, comenzó durante la Primavera Árabe. Al principio intentaba conseguir refugio fuera de la región para chicos huérfanos o víctimas de organizaciones terroristas en Siria. Con el tiempo, dice, llegó a la conclusión de que trasladarlos lejos de sus comunidades y de sus culturas no era la mejor respuesta.

“Me di cuenta de que había que encontrar soluciones dentro de las propias zonas de guerra”, recordó. Así comenzó a desarrollar escuelas y otros espacios educativos en comunidades afectadas por los conflictos. “Cada chico, en cualquier parte del mundo, merece tener esperanza”, dijo Ofir.

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Ofir sostiene que la educación puede ser una herramienta para reducir el extremismo y reconstruir vínculos después de la guerra.

Un proyecto educativo para Gaza

Education for Peace se propone construir a largo plazo 522 escuelas para 500.000 estudiantes en Gaza, cubriendo los 12 años de escolaridad. El documento institucional de la fundación, fechado en abril de este año, presenta un esquema de tres fases: primero desarrollar la organización, luego poner en marcha las primeras escuelas y finalmente extender la red hasta alcanzar esa escala.

Ofir asegura que esa segunda etapa ya comenzó y que el proyecto cuenta con la aprobación de la Oficina del Primer Ministro israelí y con permisos de actores locales dentro de Gaza. “Ya tenemos escuelas tecnológicas”, afirmó, y estimó que actualmente participan “varios cientos” de estudiantes. La fundación proyecta que las escuelas tengan un fuerte componente tecnológico, con contenidos vinculados con programación, robótica y resolución de problemas. También prevé incorporar deporte, arte, bienestar psicológico y nutrición.

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En mayo, la fundación recibió una carta de apoyo de la Junta de Paz (Board of Peace), la estructura internacional impulsada por Estados Unidos y respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU para coordinar la reconstrucción de Gaza. El entonces director de Desradicalización de ese organismo, Jason Olson, manifestó el respaldo a la visión de Education for Peace y la intención de avanzar en una asociación.

Para Ofir la reconstrucción educativa no pasa solamente por construir edificios o garantizar conectividad, en un contexto en el que, según un informe del Board of Peace presentado al Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2026, aproximadamente el 85% de los edificios y la infraestructura de Gaza fueron dañados o destruidos durante la guerra. El objetivo de Ofir va un paso más allá: apunta a intervenir sobre la cultura escolar y los vínculos sociales.

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El documento de la fundación Education for Peace habla expresamente de “desradicalización y educación para la tolerancia” y propone desarrollar currículos que promuevan el pensamiento crítico, la empatía, el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo, procurando a la vez integrar “los valores de la tradición y del Islam”.

Ofir plantea que ese trabajo debe empezar desde los primeros años. “En muchas zonas de guerra hay organizaciones que intentan adoctrinar a los chicos en la violencia desde edades muy tempranas. Por eso tenemos que empezar desde el jardín hasta el último año de la escuela”, sostuvo. Para ella, la educación es una de las principales herramientas para impedir que los chicos sean captados por organizaciones extremistas.

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Nirit Ofir con su padre, su hijo y su abuela, sobreviviente del Holocausto.

Cómo enseñar en medio del conflicto

Uno de los problemas más delicados es qué enseñar y cómo hacerlo. Ofir reconoce que un currículo diseñado para Gaza no puede ignorar el conflicto israelí-palestino, pero sostiene que tampoco debería convertirlo en el eje alrededor del cual se organiza toda la experiencia educativa.

En particular, señaló que Historia y Geografía son dos de las áreas más difíciles. En lugar de construir las clases de Geografía fundamentalmente alrededor de fronteras y territorios en disputa, su equipo decidió organizar parte de los contenidos a partir de problemas compartidos por toda la región.

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“Trabajamos sobre cuestiones globales, como el clima, el agua o las enfermedades. Mostramos el mapa, pero desde otro punto de vista”, explicó. Según Ofir, los mapas incluyen Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, Gaza y Ramallah, pero buscan que los estudiantes piensen, por ejemplo, cómo diferentes comunidades pueden resolver conjuntamente problemas de acceso al agua o ambientales.

El diseño curricular, aseguró, no debería hacerse desde afuera sin participación de las comunidades involucradas. “No podés trabajar en un lugar sin el permiso o la voluntad de la sociedad local”, afirmó. Y sostuvo que los programas deben adecuarse a las particularidades culturales y religiosas de cada comunidad: “Tenés que trabajar con la sociedad local. Porque son ellos los que viven ahí”.

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Según Ofir, el equipo pedagógico que participa en la elaboración de los materiales incluye profesionales de países árabes y musulmanes. En Gaza, subrayó, la organización trabaja también con docentes y directivas mujeres.

El proyecto prevé un modelo de formación en cascada para los educadores: docentes experimentados formarán a otros y, progresivamente, algunos asumirán responsabilidades en el desarrollo del propio currículo y de la pedagogía de las escuelas.

Nirit Ofir en una conferencia para la paz organizada en el marco de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) en Angola, en 2026.

“Tenemos que cambiar de ambos lados”

Para Ofir, la educación para la paz no es una exigencia dirigida solamente a los palestinos. “Tenemos que cambiar nuestra actitud de ambos lados”, afirmó.

Consultada específicamente sobre Israel, señaló que también existen problemas en materiales educativos israelíes. Puso como ejemplo algunas representaciones que considera racistas en libros utilizados por comunidades religiosas y advirtió que los prejuicios no siempre se transmiten mediante declaraciones explícitas: también pueden estar contenidos en las imágenes que ven los chicos desde los primeros años. “A veces no necesitás hablar de sangre o de guerra. Ponés una imagen y eso es lo que recibe el chico”, señaló.

La propuesta de Education for Peace contempla una estructura internacional de apoyo y supervisión. Un documento de abril señala que está en formación un consejo internacional y que el financiamiento debería provenir de la comunidad internacional. La organización también plantea trabajar con equipos especializados en currículo, docentes, infraestructura, administración, bienestar, deporte y liderazgo escolar.

Nirit Ofir le entrega al papa Francisco un retrato creado por estudiantes de Siria, donde ella ha impulsado la creación de escuelas de arte desde hace más de una década.

La “cultura del encuentro”

Durante más de cuatro años, Ofir mantuvo una relación de trabajo con el Vaticano y se reunió reiteradamente con el papa Francisco. Ella reconoció que ambos coincidían respecto del potencial de la educación para transformar comunidades atravesadas por la violencia y la pobreza. Según relató, trabajaron también en iniciativas destinadas a huérfanos y chicos abandonados en África.

Para Ofir, su perspectiva coincide con la insistencia de Francisco en construir una “cultura del encuentro”: no borrar las diferencias religiosas y culturales sino generar espacios en los que sociedades diferentes puedan relacionarse.

En sus escuelas, explica, esa filosofía se traduce también en cuestiones muy elementales. Algunos chicos llegan después de haber vivido durante años en contextos de violencia extrema y necesitan aprender no solo Matemática, idiomas o programación, sino también habilidades básicas para convivir.

Portada de un material educativo de “Habilidades para la vida y la familia” para primer grado elaborado por la fundación Education for Peace.

Ofir relató casos de niños afectados por experiencias traumáticas vinculadas con ISIS y otras organizaciones armadas. “No podés curar todo, pero podés darles esperanza y las herramientas para ser mejores personas”, afirmó. Algunos de los primeros estudiantes con los que trabajó, aseguró, consiguieron terminar la escuela y actualmente estudian Medicina en Turquía.

Ese tipo de experiencias alimenta su convicción de que la escuela puede modificar trayectorias que parecían predeterminadas por la violencia. “Sin educación no vamos a llegar a ningún lado”, resumió.

Ahora Ofir pretende trasladar ese modelo a Gaza y, eventualmente, ampliarlo a otras sociedades atravesadas por conflictos, como Libia e Irak, que considera relegados de la atención internacional.

“Para construir esa esperanza, tenemos que trabajar y colaborar juntos, sin olvidar el pasado”, afirmó. Y reivindicó el papel que pueden desempeñar las tradiciones religiosas: “La religión es algo extraordinario que podemos llevar hacia el mal, pero también hacia el bien y hacia la bondad con los otros”.