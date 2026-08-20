Ashoka realizó el Festival Tribu 2026: “Los jóvenes buscan un propósito, buscando conectar con causas sociales”

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200 jóvenes se reunieron en el Konex convocados por Ashoka Cono Sur

En una tarde fría en el Centro Cultural Konex en la Ciudad de Buenos Aires cientos de jóvenes de distintos puntos del país se reunieron para compartir un café, escucharse, y aprender sobre por qué es importante “articular el emprendimiento social para la innovación en sus comunidades con el mundo del trabajo”.

Con el apoyo de Citi Foundation, la propuesta de 2026 de la red Ashoka Cono Sur está focalizada en “fortalecer habilidades de liderazgo y brindar herramientas concretas que permitan a los jóvenes transformar su vocación en su profesión”.

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La jornada se pensó como un festival, un laboratorio, y como un espontáneo conversatorio. Este último punto se destacó porque al recorrer los espacios y las estaciones propuestas, en el gran complejo en el barrio porteño del Abasto, todos se mostraban dispuestos a la escucha activa y a compartir experiencias.

Esta es la sexta edición del festival

El emprendimiento social como salida laboral

“Empezamos con Tribu en el 2021, donde sentimos que los jóvenes se habían empezado a aislar con la pandemia, y queríamos lograr que se vuelvan a encontrar, dar a conocer sus historias; a no quedarnos solo con los que estaban en las grandes ciudades”, explicó la Directora Ejecutiva de Ashoka Cono Sur, Ariela Lijavetzky en diálogo con Ticmas.

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Si bien en esa primera edición no llegaron a cubrir las 24 provincias, sí lograron plantar una semilla de red y crecimiento que los reunió en esta nueva edición federal. “Lo que tiene especial esta sexta edición, es que a diferencia de los cinco años anteriores, elegimos jóvenes que ya habían participado; aquellos que estaban sobre todo más conectados con la intención de brindar herramientas y oportunidades a otros jóvenes también”, resaltó Lijavetzky.

Y agregó: “Estamos buscando conectar entre lo que es el trabajo y el emprendimiento social para la juventud. Que se vea al emprendimiento social como una posible salida laboral, como un posible recorrido de desarrollo profesional.” Lijavetzky destacó que se trata de cambiar la mirada sobre el emprendimiento como algo solo “a voluntad”; incluso trabajando en relación de dependencia pensar cómo ayudar a la transformación laboral a partir de un propósito.

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Además de replicar próximamente este tipo de encuentros en Uruguay y Paraguay, Ashoka Cono Sur ya trabaja en un proyecto de “recorridos de aprendizaje virtuales donde los protagonistas de esos contenidos también van a ser estos mismos jóvenes, que nos van a ayudar a producirlos y a ser ellos quienes transmitan estos contenidos vinculados con cómo ser un emprendedor social, cómo generar impacto, cómo empezar un proyecto social. Todo esto llevado a una plataforma masiva para que cualquier persona de habla hispana pueda acceder y pueda tenerlo como referencia.”

El festival contó con espacios impulsados por organizaciones como TECHO, OAJNU, Young Legends, Asuntos del Sur y Fundación Encontrarse, Acelerados, Puerta 18, Girl Up, Enseñá por Argentina, Scouts de Argentina, entre otras

Escuchar a los jóvenes

También esperan generar un documento donde puedan compartir y recopilar las diversas experiencias e ideas de los jóvenes que surgen a partir de la red. “Estamos acostumbrados a escuchar qué buscan las empresas, cuáles son las habilidades del futuro que las empresas buscan para contratar gente. Queremos hacerlo al revés; es decir, qué buscan los jóvenes hoy. Que las empresas y el sector público y los distintos ámbitos de inserción laboral empiecen a entender y a escuchar la mirada de los jóvenes”, planteó Lijavetzky.

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“Que empiecen a decir los jóvenes hoy están buscando un propósito, están buscando conectar con causas sociales, están buscando poder generar una transformación. Queremos generar un documento para hablarle a esos públicos también desde las voces de las juventudes.”, señaló.

La Directora Ejecutiva aseguró que es clave conversar con los adolescentes sobre el futuro laboral al terminar la escuela secundaria: “Hoy en día les cuesta mucho imaginar- a un altísimo porcentaje de los estudiantes- cómo va a ser su vida laboral cuando terminen la escuela. Lo que planteamos mucho desde Ashoka es, dejemos de preguntarle a los jóvenes qué quieren ser cuando sean grandes, y hago comillas con los dedos, porque lo que más los va a ayudar a guiarse es qué transformación quieren generar en el mundo hoy.”

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Muchísimos jovenes en el evento de Ashoka

Jóvenes y proyectos unidos

El festival contó con espacios impulsados por organizaciones como TECHO, OAJNU, Young Legends, Asuntos del Sur y Fundación Encontrarse, Acelerados, Puerta 18, Girl Up, Enseñá por Argentina, Scouts de Argentina, entre otras.

Ticmas recorrió los espacios que presentaron no solo información sino también experiencias inmersivas y lúdicas invitando a la participación y no solo a la observación en sintonía con la propuesta de Ashoka de sentirse parte de una red de acción y transformación.

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Chami- como le gusta que la llamen- Responsable de Educación no formal de Fundación Encontrarte destacó que desde hace más de 20 años trabajan “en la lucha contra toda forma de discriminación tratando temáticas de diversidad en un amplio sentido”. A partir de juegos sobre la identidad, encontrarse “con personas distintas y lo que tenemos en común”.

Desde Young Legends nos explicaron cómo trabajan en reemplazar el adultocentrismo por una nueva mirada donde los jóvenes son parte de las conversaciones que realmente importan a partir de una red donde ser joven no es una limitación sino una perspectiva con valor.

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Nicolás, miembro de OAJNU (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas)- una red de jóvenes empoderando pares - destacó cómo crear espacios de conversación hace la diferencia a la hora de transformar realidades y políticas y donde aprender a “argumentar en cualquier momento de la vida es realmente importante”. “Mi primer modelo de debate fue en cuarto año fue intimidante, pero estuvo buenísimo porque aprendés un montón. Uno quiere tener todo armado, y hay que dejarse llevar también”, aseguró Nicolás que hoy en la facultad ve esa experiencia como un hito en su manera de entender los cambios.

Una experiencia tecnológica e inmersiva para los presentes fue la propuesta de Puerta 18 que invitaba a ser parte de una simulación de entrevista laboral. Felipe explicó que “dan talleres para jóvenes de 13 a 24 años de programación, modelado, marketing entre muchas cosas más. Ahora estamos con un proyecto para el mundo de la empleabilidad, en el armado de CVs, entrevistas laborales y buenos y malos hábitos en el mundo del trabajo”.

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Desde Asuntos del Sur- con presencia en más de 40 países- nos explicaron cómo desarrollan metodologías para medir el impacto de erosión de la democracia, derechos de acceso a información ambiental, gobernanza; entre otros temas. Además de contar con academias gratuitas para brindar herramientas de liderazgo y formación; desde la red buscan impactar en territorio como el reciente lanzamiento de Escuela de Liderazgo para Jóvenes Indígenas en Guatemala.

Creer en uno mismo y en su propósito

Además de la charla brindada por Martín Nistal, Director del Observatorio de Argentinos por la Educación, sobre el mundo del trabajo y los jóvenes al terminar el secundario; se destacó la conversación con las rutas de vida como emprendedores sociales de Candela Yatche- Psicóloga y fundadora de Bellamente, una fundación sin fines de lucro que trabaja en la prevención de los trastornos alimentarios- y “Fran”, Francisco Quiñones Cuartas quien co-fundó y dirige el Bachillerato popular travesti - trans La Mocha Celis, el primer bachillerato del mundo que representa un espacio de aprendizaje e inclusión para la comunidad LGTBQI+.

La charla, guiada por Laura Benbenaste, directora de la Red de Emprendedores Sociales de Ashoka Cono Sur, puso el foco en la transformación personal y en el valor del emprendedurismo social como trabajo remunerado para la comunidad. El propósito como una brújula y como una forma de respetar la vocación y subrayar que ser “emprendedor social es un trabajo que debe ser pagado y destacado”.

En el colmado auditorio del Konex ambos emprendedores contaron sobre los momentos que marcaron la decisión de cambiar el rumbo. El silencio y la atención de los jóvenes presentes marcó un respeto de celebración a esos emprendedores que

Antes de cerrar el recorrido, Ticmas habló con Victoria y Brian de Misiones, jóvenes que son parte de generaciones previas de Ashoka y que en esta edición también estuvieron colaborando con el festival y la difusión de la red. En la breve charla, ambos eligieron destacar su emoción por potenciar proyectos y ante todo por sentirse contenidos en una red donde la voz de los jóvenes es la que se escucha e impacta de verdad.