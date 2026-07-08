Educación

Aprender 2025: Las claves de una política educativa que puso a Córdoba por encima de la media nacional

En esta columna de opinión, el ministro de Educación de Córdoba señala cómo un plan centrado en la continuidad de las políticas públicas le permitió a la provincia superar la media nacional en las pruebas Aprender 2025

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Prueba Aprender 2024
La prueba Aprender, que realiza la Secretaría de Educación de la Nación

A nivel nacional, la agenda educativa suele estar marcada por las urgencias de la coyuntura. Sin embargo, los resultados del último operativo censal Aprender Primaria 2025 encendieron una luz de optimismo. Los datos revelan que los estudiantes de 6° grado de la provincia de Córdoba se ubicaron notablemente por encima de la media nacional, consolidando una tendencia de mejora sostenida en los últimos dos años.

El fenómeno responde a una planificación a mediano plazo que el gobierno provincial implementó para fortalecer las aulas. Al comparar la foto federal, los indicadores de la jurisdicción muestran una brecha positiva respecto al promedio del país.

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En Lengua, mientras que el total de la Argentina registró un 76,9% de estudiantes en los niveles esperados (Satisfactorio y Avanzado), en Córdoba esa cifra ascendió al 82,4% (5,5 puntos porcentuales por encima). Asimismo, se logró reducir el indicador más crítico: solo el 3,2% de los alumnos cordobeses quedó por debajo del nivel básico, frente al 4,9% de la media nacional. En síntesis, 8 de cada 10 chicos alcanzaron las metas al finalizar la primaria.

El ministro de educación de Córdoba, Horacio Ademar Ferreyra, habló de la educación técnica en esta provincia (Agustín Brashich/Ticmas)
El ministro de educación de Córdoba, Horacio Ferreyra (foto: Agustín Brashich/Ticmas)

En Matemática, la tendencia se repite. El promedio del país registró un 55,0% en los niveles esperados, mientras que Córdoba alcanzó el 64,3%, ubicándose 9,3 puntos porcentuales sobre la media argentina. A su vez, el nivel de excelencia (Avanzado) llegó al 21,1% en la provincia, frente al 15,1% del total país, consolidando que 6 de cada 10 estudiantes finalizaran el ciclo con los saberes requeridos.

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La radiografía del operativo evaluó de manera censal a 59.800 estudiantes pertenecientes a 1.751 escuelas de todo el territorio provincial, centrándose en capacidades fundamentales como la comprensión lectora y la resolución de problemas.

Continuidad pedagógica y recursos en el territorio

Lejos de atribuir el éxito a una casualidad estadística, hay que vincularlo directamente con un rumbo estratégico sostenido en el tiempo. El gobernador Martín Llaryora nos dio un mandato claro desde el primer día: trabajar para sostener la continuidad educativa y la mejora de los aprendizajes. A pesar de las dificultades del contexto, la provincia sigue trabajando, acelera e invierte en el sistema.

Aprender 2025: Matemática
Los resultados en Matemática desglosados por jurisdicción

Esa inversión se tradujo en acciones concretas mediante el Compromiso Alfabetizador Córdoba, un plan de alfabetización integral implementado en todos los establecimientos de la provincia. Entre los ejes centrales de la política pública se destacan:

  • Más tiempo en el aula:  Se extendió la jornada escolar sumando 22.000 horas destinadas a la alfabetización en el primer ciclo y 48.000 horas en el segundo ciclo, a las que se sumarán otras 5.000 horas adicionales a partir de agosto.
  • Acompañamiento focalizado: mediante los programas Red ALFA y Maestro/a + Maestro/a, se multiplicó el apoyo a las instituciones, pasando de 141 escuelas acompañadas en 2024 a 478 entre 2025 y 2026.
  • Acciones territoriales: desarrolladas por Municipios y Comunas en articulación con las escuelas en el marco de las coordinaciones locales de educación (387 iniciativas)
  • Materiales didácticos: se distribuyeron más de 1.232.000 textos de estudio, literatura y consulta para estudiantes e instituciones de todo el territorio.
  • Formación continua: Más de 50.000 educadores fueron capacitados específicamente entre 2024 y 2025, un proceso que continúa vigente.
Aprender 2025: Lengua
Los resultados en Lengua desglosados por jurisdicción

La gran reflexión: el salto de las trayectorias globales

La verdadera dimensión del proceso pedagógico cordobés surge cuando se levanta la mirada de la evaluación nacional única y se analiza de forma integral la evolución del sistema a mediano plazo. Al integrar los datos de los operativos nacionales Aprender con los dispositivos provinciales Prismas entre 2023 y 2025, la trayectoria educativa real de los estudiantes muestra un crecimiento.

Es allí donde se consolida el impacto de las políticas sostenidas: en Lengua, la relación del sistema integrado pasó de registrar 7 a 9 de cada 10 alumnos alcanzando los niveles esperados (escalando del 74,35% al 88,35%). En paralelo, en el área de Matemática, la mirada global consolidó un avance que pasó de 7 a 8 de cada 10 estudiantes con desempeños óptimos (ascendiendo del 71,25% al 75,10%).

Una evaluación aislada es solo un dato estático, pero en Córdoba hacemos un seguimiento de la trayectoria educativa. Estos resultados nos permiten enfrentar los desafíos que aún tenemos por delante. Son un motivo de orgullo colectivo y agradecimiento a las comunidades escolares, pero fundamentalmente constituyen la plataforma para profundizar la política implementada. Nuestro norte es continuar uniendo esfuerzos entre la sociedad y el gobierno para garantizar que cada escuela ofrezca una educación transformadora e inclusiva.

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