Cómo entender los resultados de las Pruebas Aprender: mejoraron los resultados, pero persisten fuertemente las brechas sociales

El desempeño satisfactorio o avanzado aumentó 10,5% en Lengua y 3,5% en Matemática (Foto: Secretaría de Educación de la Nación)

Los aprendizajes de los estudiantes argentinos de sexto grado de primaria mostraron una mejora en la última edición de la prueba Aprender. Según los resultados de Aprender 2025, el porcentaje de alumnos con desempeños satisfactorios y avanzados creció tanto en Lengua como en Matemática respecto de la medición anterior, realizada en 2023.

El dato surge del informe “Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina”, elaborado por Argentinos por la Educación, con autoría de Eugenia Orlicki, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento analiza los resultados difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, a partir del operativo censal que evaluó a 752.936 estudiantes de 20.298 escuelas de todo el país.

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A nivel nacional, entre 2023 y 2025 el porcentaje de estudiantes con buenos resultados —es decir, con desempeño satisfactorio o avanzado— aumentó 10,5 puntos porcentuales en Lengua: pasó de 66,4% a 76,9%. En Matemática, la mejora fue más moderada: subió 3,5 puntos, de 51,5% a 55%.

Qué provincias mejoraron más en las Pruebas Aprender 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora se observa en casi todo el país. En Lengua, 23 de las 24 jurisdicciones registraron avances. En Matemática, el progreso alcanzó a 22 jurisdicciones. Los mayores incrementos en Lengua se dieron en San Juan, con 14 puntos porcentuales; Catamarca, con 13,5; y La Rioja, con 13,2. En Matemática, las mayores subas fueron en La Rioja, con 6,3 puntos; Catamarca, con 6,2; y La Pampa, con 5,9.

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Más allá de la mejora general, el informe advierte que las brechas siguen siendo profundas. Entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto, el 89% alcanza desempeños al menos satisfactorios en Lengua y el 73% en Matemática. Entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo, esos porcentajes caen al 67% y al 43%, respectivamente.

La distancia también aparece cuando se comparan los resultados por sector de gestión. En las escuelas estatales, el 72% de los estudiantes alcanza un desempeño al menos satisfactorio en Lengua y el 48,5% lo logra en Matemática. En las escuelas privadas, esos valores ascienden al 90,2% en Lengua y al 72,7% en Matemática.

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Los resultados de Matemática en las pruebas Aprender 2025

En la comparación con 2023, ambos sectores mejoraron. En las escuelas estatales, los desempeños al menos satisfactorios habían sido del 60,1% en Lengua y del 44,9% en Matemática. En las privadas, habían alcanzado el 84,2% y el 69,5%, respectivamente. El avance, sin embargo, no borra la diferencia de origen: el tipo de escuela y el nivel socioeconómico siguen asociados de manera fuerte con los resultados.

Por jurisdicción, los mejores desempeños en Lengua se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, con 88,1%; Córdoba, con 82,4%; y Chubut, con 81,9%. En el otro extremo aparecen Chaco, con 63,9%; Santiago del Estero, con 66,9%; y Tucumán, con 68,9%.

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En Matemática, las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado fueron la Ciudad de Buenos Aires, con 74,5%; Córdoba, con 64,3%; y La Pampa, con 57,5%. Los valores más bajos se registraron en Chaco, con 38,5%; Tucumán, con 44,7%; y Catamarca, con 45,8%.

Los resultados de Lengua en las pruebas Aprender 2025

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 dejan una doble lectura. Por un lado, muestran una mejora clara en los aprendizajes de primaria, especialmente en Lengua. Por otro, vuelven a señalar una desigualdad persistente: el desempeño escolar todavía depende, en gran medida, del contexto social de los estudiantes y de las condiciones de las escuelas a las que asisten.

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