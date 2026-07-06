Pruebas Aprender 2025: la Ciudad de Buenos Aires lideró el país y mostró mejoras en Lengua y Matemática

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 ubicaron nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires en el primer lugar a nivel nacional (Foto: Secretaría de Educación de la Nación)

El Ministerio de Educación porteño difundió este lunes los resultados correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires de las Pruebas Aprender 2025, la evaluación censal que alcanzó a más de 750.000 estudiantes de sexto grado de todo el país.

Los datos muestran que la Capital Federal se consolidó como la jurisdicción con mejor desempeño en las dos áreas evaluadas: Lengua y Matemática. Además, los resultados reflejan una mejora respecto de la edición anterior realizada en 2023.

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En Lengua, el 88,1% de los alumnos porteños alcanzó niveles de desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que en Matemática ese porcentaje llegó al 74,5%, cifras que superan ampliamente los promedios nacionales.

Más de 33.000 estudiantes 868 escuelas participaron de las Pruebas Aprender 2025

Fuerte avance en comprensión lectora

Uno de los datos más destacados del informe es la evolución registrada en Lengua. En comparación con 2023, los niveles satisfactorio y avanzado crecieron 7,3 puntos porcentuales.

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Esto significa que casi nueve de cada diez estudiantes de sexto grado lograron demostrar competencias adecuadas para comprender, interpretar y analizar textos de distinta complejidad.

La Evaluación Nacional Aprender 2025 mostró avances en los aprendizajes de los estudiantes de 6.º grado de la Ciudad en Lengua y Matemática

Al mismo tiempo, se redujo de manera significativa el grupo de alumnos con mayores dificultades. El porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel “por debajo del básico” descendió al 2,1%, el valor más bajo registrado en los últimos años.

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En la evaluación anterior, ese indicador alcanzaba el 5,8%, por lo que la disminución fue de 3,7 puntos porcentuales.

Matemática también mostró mejoras

Si bien Matemática continúa siendo una de las áreas más desafiantes a nivel nacional, la Ciudad también exhibió avances importantes.

Los desempeños satisfactorio y avanzado crecieron 4,2 puntos porcentuales respecto de la medición de 2023 y alcanzaron al 74,5% de los alumnos evaluados.

En paralelo, el porcentaje de estudiantes que se ubicó por debajo del nivel básico bajó del 12% al 9,2%.

Si bien Matemática continúa siendo una de las áreas más desafiantes a nivel nacional, la Ciudad también exhibió avances importantes

Los resultados muestran una tendencia positiva en una materia que históricamente presenta mayores dificultades de aprendizaje en todo el sistema educativo argentino.

Una diferencia marcada con el promedio nacional

Los datos oficiales reflejan una brecha considerable entre los resultados obtenidos por la Ciudad de Buenos Aires y la media del país.

Mientras que a nivel nacional el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, en CABA ese indicador llegó al 88,1%, una diferencia de 11,2 puntos porcentuales.

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Los resultados de las Prueba Aprender 2025 se suman a las mejoras que ya habían reflejado las evaluaciones de la Ciudad y confirman una tendencia de crecimiento en los aprendizajes

La distancia es aún mayor en Matemática. El promedio nacional se ubicó en el 55%, mientras que la Ciudad alcanzó el 74,5%, es decir, 19,5 puntos por encima del conjunto del país.

Estas cifras consolidan a la Capital Federal como la jurisdicción con el piso de aprendizaje más alto de la Argentina en sexto grado.

Menor brecha entre escuelas públicas y privadas

Otro aspecto destacado del informe es la reducción de las diferencias entre alumnos de escuelas estatales y privadas en Lengua.

La distancia entre ambos sectores pasó de 15,2 puntos porcentuales en 2023 a 11,3 puntos en 2025.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que esta mejora estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de los resultados en establecimientos de gestión estatal.

En Matemática, en cambio, la diferencia entre ambos sectores se mantuvo prácticamente estable, con una variación mínima de apenas 0,4 puntos porcentuales respecto de la evaluación anterior.

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El distrito registró avances tanto en comprensión lectora como en Matemática, redujo los niveles de desempeño más bajos y acortó la brecha entre escuelas estatales y privadas en Lengua

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, atribuyó los resultados a las políticas implementadas durante los últimos años, especialmente a través del programa Buenos Aires Aprende.

“Estos resultados no son casualidad; son el reflejo del esfuerzo diario de nuestros docentes en el aula y de la puesta en marcha de un plan estratégico como Buenos Aires Aprende”, afirmó la funcionaria.

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Según explicó, la estrategia estuvo centrada en fortalecer la alfabetización temprana, mejorar la comprensión lectora y desarrollar mayor autonomía en los estudiantes para el aprendizaje.

Miguel también destacó que los resultados muestran una recuperación luego de los retrocesos observados en años anteriores y consideró que la evaluación permanente y la actualización curricular están dando resultados concretos.

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Qué ocurrió en el resto del país

A nivel nacional, las Pruebas Aprender 2025 también mostraron señales positivas, especialmente en Lengua.

Una infografía de Infobae detalla los resultados de la Prueba Aprender 2025 en Argentina, con San Juan mostrando el mayor progreso en Lengua y La Rioja destacando en Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción de estudiantes que alcanzó niveles satisfactorio y avanzado pasó del 66,4% en 2023 al 76,9% en 2025, lo que representa una mejora de 10,5 puntos porcentuales.

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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por provincias que partían de niveles más bajos y lograron avances significativos en los últimos dos años.

San Juan, Catamarca y La Rioja encabezaron la mejora nacional con incrementos de 14 puntos porcentuales en comprensión lectora. También se destacaron Corrientes y Formosa, que registraron subas de 13 puntos.