Los ministros de Educación de América Latina se reunieron en Córdoba para compartir las experiencias que transforman la educación de la región

Agustín Porres y Horacio Ferreyra delante de toda la comitiva de ministros de Latinoamérica

Hay una pregunta que hoy atraviesa a todos los sistemas educativos de América Latina: ¿cómo lograr que los estudiantes aprendan más y mejor? Cada vez más gobiernos comprenden que una parte de la respuesta no está en empezar de cero, sino en aprender de quienes ya recorrieron ese camino: estudiar las políticas que dieron resultados, entender por qué otras no alcanzaron el impacto esperado y hacerlo en un ámbito poco habitual para este tipo de encuentros.

Lejos de los discursos formales y las declaraciones protocolares, ministros y secretarios de Educación compartieron experiencias entre pares en un clima de confianza que hizo posible una conversación honesta sobre los desafíos que enfrentan sus sistemas educativos. En ese contexto, veintidós ministros y secretarios de Educación viajaron a Córdoba para recorrer escuelas, analizar políticas públicas e intercambiar experiencias con un objetivo común: identificar prácticas que puedan traducirse en mejores aprendizajes.

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La visita se realizó en el marco de la VI Experiencia en Foco de la Comunidad Araucaria, una red impulsada por Fundación Varkey que reúne a líderes educativos de la región para compartir evidencia, aprender entre pares y construir respuestas frente a los desafíos comunes de la educación.

El gobernador Martín Llaryora junto a los ministros y secretarios de Educación

Durante tres jornadas, las delegaciones conocieron iniciativas como el Plan de Desarrollo Educativo Provincial, TransFORMAR@Cba, Currículum Córdoba, el Compromiso Alfabetizador, las escuelas ProA, proyectos de robótica e inteligencia artificial, el uso de datos para la toma de decisiones y experiencias de articulación entre educación, trabajo y producción.

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Pero el interés por conocer la experiencia cordobesa no surgió por un programa aislado, sino por una estrategia de transformación sostenida. La provincia viene impulsando una renovación curricular, fortaleciendo las políticas de alfabetización y Matemática, promoviendo la innovación pedagógica y el desarrollo profesional docente, incorporando las ciencias de la computación y la inteligencia artificial al sistema educativo y reforzando la articulación entre la escuela, el mundo del trabajo y la producción. Todo ello en el marco de un plan construido de manera participativa y con foco en mejorar los aprendizajes.

Las actividades de la comitiva regional incluyeron visitas a escuelas de Córdoba Capital y Alta Gracia, donde los funcionarios dialogaron con docentes, equipos directivos y autoridades locales para conocer cómo las políticas públicas se implementan en el territorio y cuáles son sus principales resultados.

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Una visita a las escuelas PROA

El gobernador Martín Llaryora destacó la importancia de sostener políticas educativas de largo plazo basadas en la innovación y el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades. Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que compartir experiencias con otros sistemas fortalece el compromiso de mejorar los aprendizajes.

El director regional de Fundación Varkey para América Latina, Agustín Porres, afirmó: “Las mejores políticas educativas no nacen del aislamiento sino del aprendizaje compartido. Córdoba ha construido una trayectoria que hoy despierta interés en la región, no porque tenga todas las respuestas, sino porque está dispuesta a seguir aprendiendo junto a otros líderes educativos. Y esa es la esencia de este encuentro: construir confianza para hablar con honestidad sobre lo que funciona, lo que no y cómo lograr que cada vez más estudiantes aprendan más y mejor.”

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La Comunidad Araucaria reúne desde su creación a más de 80 ministros y secretarios de Educación de 14 países y 55 jurisdicciones. En conjunto representan sistemas educativos que alcanzan a más de 49.000 escuelas, un millón de docentes y 11 millones de estudiantes.

Más que un encuentro institucional, la experiencia reflejó una convicción compartida: frente a desafíos que ningún estado puede resolver por sí solo, el intercambio de políticas que funcionan y el aprendizaje entre pares se convierten en herramientas esenciales para mejorar la educación en América Latina.

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Un plenario de trabajo con todos los representantes de educación de la región

La lista completa

Participaron ministros y secretarios de Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay. Por Argentina asistieron Marcela Feuerschvenger (La Pampa), María de las Mercedes Miguel (Ciudad de Buenos Aires), Carlos Fabricio Cuenca (Entre Ríos), Ramiro Aranda (Misiones), José Goity (Santa Fe), Guillermo Araujo (San Luis), Tadeo García Zalazar (Mendoza) y Ana Miño (Corrientes). Por Colombia participaron Rosa Ena Soto Gámez (La Guajira), Crijulieth Ramos Gutiérrez (Bolívar), Sara Mercedes Rodas Soto (Cali), Maribel Cristina Castro Flórez (Atlántico), Carmen Sofía Liz Lasso (Guaviare), Yonatan Madrid Berrio (Turbo, Antioquia) y Ángela Rendón (Cartago). En representación de México estuvieron Homero Meneses Hernández (Tlaxcala), Natividad Castrejón Valdez (Hidalgo) y Manuel Viveros Narciso (Puebla). También participarán Alonso Tenorio, secretario general de la Presidencia del Perú, y Pablo Caggiani, de Uruguay.

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