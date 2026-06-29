Educación

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza: “Para la minería se requiere capital humano formado en oficios”

La vicegobernadora señaló cómo la provincia se prepara para acompañar el despegue de la actividad que tiene más de setenta y cinco proyectos de exploración aprobados

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Captura - ZOOM HEBE CASADO - VICEGOBERNADORA DE MENDOZA – Infobae en Vivo
Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza

En diálogo con Ticmas, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, habló sobre el proceso de reconversión educativa que acompaña el desarrollo minero en la provincia: escuelas técnicas con nuevas especializaciones, carreras en institutos terciarios y convenios con universidades nacionales e internacionales.

La entrevista se realizó en el marco del Ciclo Pilares, un encuentro organizado por el diario Los Andes orientado a analizar temas de tecnología, innovación y desarrollo productivo regional.

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La industria minera está cobrando fuerza, no sólo en la provincia, sino en la región. ¿Qué políticas desarrollan para acompañar la actividad en Mendoza?

—Para Mendoza, la minería fue una actividad económica prohibitiva durante años. Nosotros tomamos la decisión política de llevarla adelante, pero teníamos en claro que necesitábamos la licencia social y necesitábamos reglas claras. Desde el inicio de la gestión, lo primero que hicimos fue aprobar un código de procedimiento minero. Así, cada etapa que lleva adelante la minería, desde la prospección hasta el cierre de minas, tiene reglas claras para que sea una actividad acorde a los estándares que el mundo requiere en cuanto a lo medioambiental y para darle seguridad a la sociedad, para que la considere como algo que puede realizarse en la provincia.

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¿Se trabajó en la sensibilización de la sociedad?

—Trabajamos fuertemente en la licencia social de la actividad, llevando, a través de actores técnicos, información certera a los diferentes ámbitos —ONGs, escuelas, docentes— para sacar las dudas que la sociedad podía llegar a tener. Se han aprobado ya más de setenta y cinco proyectos de exploración. Hay proyectos de explotación y uno que está por empezar es de cobre. Va a ser el primero en el país de los últimos veinte años. Creo que hemos logrado esa licencia. No tenemos conflictividad en las calles, no hay marchas como hubo en algún momento.

Claro, se hacían los miércoles.

—En algún momento hicieron que se diera marcha al proceso de la minería, porque eran multitudinarias. Hoy son siete personas que se quejan y lo único que hacen es cambiar de cartel: un día es por los jubilados, un día es por la universidad, otro día es por la minería.

Pablo Dellazoppa y Hebe Casado
Pablo Dellazoppa, coordinador del ciclo Pilares, junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado (Cortesía: Marcelo Alvarez - Los Andes)

¿La minería de Mendoza va a mirar a Chile o al Atlántico? Me refiero a las exportaciones.

—Es estratégico que nuestra salida sea a través de Chile. Ellos son exportadores natos de minerales; es su principal exportación. Tienen los caminos y los andariveles hechos para salir por el Pacífico.

¿Eso implica nuevos pasos en la cordillera?

—Implica nuevos pasos, pero también implica pensar en la salida a través de trenes. Hay que pensar la logística a futuro.

La minería implica también una nueva educación. Con los nuevos empleos, ¿cómo plantean la formación de los estudiantes y la capacitación de los adultos?

—En esto también venimos trabajando fuertemente desde el principio de la gestión. La minería requiere capital humano formado en oficios y profesiones. Hemos trabajado con las escuelas técnicas en las especializaciones que se requieren. Con los institutos terciarios generamos nuevas carreras de logística, de técnicos mineros e incluso de aquello que tiene que ver con la perforación. También hemos hecho convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad de Curtin, que es la más importante en minería en Australia, para hacer intercambios de nuestros egresados. Con la Universidad Siglo 21 trabajamos para que aquellos ingenieros que se han formado en alguna rama puedan hacer las materias que se requieren para la ingeniería en minas. Eso está pronto a salir. Formar capital humano es muy importante.

Mendoza está recibiendo mucha inmigración en los últimos años.

—Sí, pero también se nos ha ido mucho capital humano a trabajar a otras provincias y creemos que los mendocinos quieren volver.

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