Dos escuelas argentinas quedaron entre las 50 mejores del mundo por sus proyectos de innovación y sustentabilidad

El Colegio San Pedro Apóstol, de Córdoba, es finalista de los World’s Best School Prizes 2026 en la categoría de acción ambiental.

Dos escuelas argentinas fueron seleccionadas entre las 50 mejores del mundo en los World’s Best School Prizes (WBSP) 2026, que premian a las “mejores escuelas del mundo”. El Northfield School Campus Puertos, ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires, es uno de los 10 finalistas en la categoría de innovación; mientras que el Colegio San Pedro Apóstol, de la ciudad de Córdoba, quedó en el top 10 global en la categoría de acción ambiental.

Los premios son organizados por T4 Education con el objetivo de identificar y difundir experiencias escolares que generan transformaciones significativas dentro y fuera del aula. Los ganadores serán definidos por un jurado internacional y se anunciarán en noviembre. Las 50 escuelas finalistas de las cinco categorías (innovación, acción ambiental, colaboración con la comunidad, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables) participan de una votación abierta al público para definir el premio Community Choice Award (el premio elegido por la comunidad).

PUBLICIDAD

Datos al servicio del aprendizaje

Northfield School Campus Puertos, un colegio privado de nivel inicial, primario y secundario que forma parte de la Red Educativa Itínere, desarrolló un modelo de gestión basado en la recolección y el análisis sistemático de datos académicos, operativos y de bienestar estudiantil. Por ese modelo, la escuela fue elegida entre las 10 finalistas de la categoría de innovación.

“Tras identificar una brecha en el proceso de toma de decisiones educativas, muchas veces basada en percepciones más que en evidencia sistemática sobre cómo aprenden y se desarrollan los estudiantes, la escuela creó un marco integral para recopilar información sobre dimensiones académicas, operativas y de bienestar. Esto permite a los docentes implementar estrategias de intervención temprana que están transformando la experiencia educativa de sus alumnos”, señala el comunicado de T4 Education.

PUBLICIDAD

El Northfield School Campus Puertos, de Escobar, es finalista en la categoría de innovación por su modelo de gestión basado en la recolección y el análisis sistemático de datos de los estudiantes.

“Muchas veces, cuando se habla de datos en educación, aparece el temor de que la escuela se vuelva más fría, más técnica o menos humana. Pero para nosotros es exactamente al revés: los datos no reemplazan la mirada docente, la fortalecen. Nos permiten ver mejor, llegar antes y tomar decisiones más justas”, dijo Darío Álvarez Klar, fundador de esta red de escuelas, a Infobae.

El directivo sostuvo que la información cobra sentido cuando permite actuar sobre situaciones concretas. “Las personas no son porcentajes. A una familia no se le puede decir que el 90% de los chicos aprende a leer a determinada edad si su hijo tiene siete años y todavía no lee. Ese dato general puede servir para medir el impacto de un proyecto, pero lo importante es qué hacemos con la situación de ese estudiante”, afirmó.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, mencionó el trabajo de alfabetización que realiza la institución. A través de evaluaciones periódicas de fluidez y comprensión lectora, los docentes pueden detectar tempranamente a los alumnos que necesitan apoyo adicional y diseñar estrategias específicas de acompañamiento antes de que las dificultades se profundicen.

Según datos de la institución, durante 2025 fueron evaluados 2.449 estudiantes de la Red Educativa Itínere. El 72% de los alumnos de primer grado alcanzó altos niveles de fluidez lectora y más del 70% de los estudiantes obtuvo niveles suficientes u óptimos en comprensión lectora.

PUBLICIDAD

El Northfield School Campus Puertos forma parte de la Red Educativa Itinere, que nuclea a diez escuelas de Argentina y Uruguay.

“En lugar de esperar a que el problema aparezca recién en segundo o tercer grado, el equipo docente puede intervenir antes. Al mismo tiempo, el dato nos permite no frenar a quienes ya avanzaron. Es decir, personalizar mejor”, afirmó Álvarez Klar.

La experiencia desarrollada inicialmente en Northfield fue luego extendida a las diez escuelas que integran la Red Educativa Itínere en Argentina y Uruguay. Según explicaron desde la red, los sistemas compartidos de datos les permiten comparar escuelas, identificar y compartir buenas prácticas, y resolver desafíos comunes de manera colaborativa.

PUBLICIDAD

La escuela como laboratorio ambiental

A casi 700 kilómetros de Escobar, otra escuela argentina de la ciudad de Córdoba quedó entre los 50 candidatos a los premios WBSP 2026. Se trata del Colegio San Pedro Apóstol, una institución privada de nivel inicial, primario y secundario que fue seleccionada como finalista en la categoría de acción ambiental por un modelo que integra la sostenibilidad en la vida cotidiana de la comunidad educativa.

La escuela está ubicada junto a la Reserva Natural General San Martín, un área protegida con gran diversidad de flora y fauna, y decidió aprovechar esa cercanía para que los estudiantes participen en proyectos vinculados con el cuidado ambiental, la producción sostenible y la conservación de recursos. Su modelo institucional, denominado “Conciencia, Educación y Acción”, prevé que la alfabetización ambiental comience desde el nivel inicial y se profundice a lo largo de toda la trayectoria escolar.

PUBLICIDAD

En el Colegio San Pedro Apóstol, la alfabetización ambiental empieza en el nivel inicial y se profundiza durante toda la trayectoria escolar.

La propuesta incluye huertas, sistemas de hidroponía y acuaponía, producción de alimentos, reforestación y proyectos de investigación desarrollados por los propios alumnos. El currículo incorpora además los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de manera transversal en distintas materias.

Todos los estudiantes participan en actividades de reforestación, según informó la institución. Además, la planta solar instalada en el establecimiento genera cerca del 72% de su consumo energético total, mientras que las iniciativas impulsadas por la escuela permitieron reducir en un 90% el uso de plásticos descartables en el comedor principal, entre otros logros.

PUBLICIDAD

“No es algo que se construye de la noche a la mañana; es un camino que el colegio viene recorriendo desde hace varios años y que empezó de forma muy simple: con una pequeña huerta en tierra en el frente del edificio”, explicó Romina Burton, representante legal del colegio, a Infobae.

Con el paso del tiempo, esa experiencia fue creciendo hasta convertirse en un proyecto institucional más amplio. “Ese primer paso nos transformó. La huerta fue creciendo y se ramificó en otros proyectos. Formalizamos dos huertas institucionales, construimos un invernadero e implementamos un gallinero estratégico. El campus entero se convirtió en un laboratorio vivo”, contó Burton. También destacó que muchas de las iniciativas surgieron a partir de observaciones realizadas por los propios estudiantes.

PUBLICIDAD

La planta solar instalada en la escuela genera cerca del 72% de su consumo energético total, según informaron desde el Colegio San Pedro Apóstol.

Uno de los casos fue el uso masivo de vasos plásticos descartables. “Los chicos notaron que los tachos de basura desbordaban de vasos de un solo uso. A partir de ese problema real empezaron a emerger soluciones desde las aulas: primero los reutilizamos en talleres de reciclaje, después los transformamos en almácigos para la huerta y finalmente decidimos erradicarlos. Hoy cada persona trae su propia botella reutilizable”, relató Burton.

Esas experiencias fueron consolidando una cultura institucional que hoy atraviesa todas las áreas de enseñanza. “Buscamos que cada estudiante sea un multiplicador que contagie este mensaje en sus hogares y en el futuro. Cuando empezás, te entusiasmás y ves el impacto en los chicos, es imposible volver atrás. Para el San Pedro, la sustentabilidad fue un camino de ida”, afirmó la directiva.

Vikas Pota, fundador de T4 Education, elogió a las dos instituciones argentinas seleccionadas: “Cada una de estas escuelas ejemplares ha contribuido de una manera única a preparar a los jóvenes para un mundo que nunca pareció tan incierto. Hoy es más importante que nunca que nuestras escuelas formen a los líderes que necesitaremos para enfrentar enormes desafíos, desde el aumento de los conflictos bélicos y la creciente desigualdad, hasta el populismo y la crisis climática".

Los World’s Best School Prizes distinguen cada año a escuelas de todo el mundo. En 2024, una escuela argentina, el Colegio María de Guadalupe –de Las Tunas, provincia de Buenos Aires–, resultó premiada en categoría de colaboración con la comunidad. Los ganadores de la edición 2026 se conocerán en noviembre y, en enero de 2027, los finalistas participarán del World Schools Summit, una conferencia internacional que reunirá en Londres a educadores, especialistas y responsables de políticas educativas de distintos países.