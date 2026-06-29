Educación

Un nuevo estudio de Yale pone en jaque la idea de la vejez como sinónimo de pérdida de capacidades

A partir de una investigación que siguió a 11.000 personas durante más de una década se observó que las creencias sobre el declive producto de la vejez cuentan con mayores matices de los esperados

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Hombre de espaldas con pelo canoso, sentado en una mesa de madera. Hay libros abiertos, cuadernos, una lámpara, una taza y una estantería de libros.
Un hombre mayor se concentra en la lectura de varios libros de filosofía apilados sobre un escritorio en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un presente donde el aprendizaje a lo largo de la vida es el nuevo faro a seguir, la preocupación por el declive de la salud y las capacidades a través de los años puede ganar fuerza.

Sin embargo, una investigación realizada en Estados Unidos- publicada en la revista científica Geriatrics- y liderada por la doctora Becca R. Levy, profesora de ciencias sociales y conductuales en la Escuela de Salud Pública de Yale destaca que casi la mitad de los adultos de 65 años o más mostraron una mejora en función cognitiva o función física e incluso hubo casos en que se observaron mejoras en ambas áreas.

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Viejos son los trapos

El equipo siguió a más de 11.000 participantes del Health and Retirement Study, una encuesta longitudinal de alcance nacional sobre adultos mayores en Estados Unidos, financiada con fondos federales. La medición de los cambios en cognición se realizó mediante una evaluación de desempeño global, y la función física se analizó mediante la velocidad de marcha que es considerada por los geriatras como un “signo vital”.

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Los resultados, en un período de seguimiento de hasta 12 años, son precisos: el 45% de los participantes mejoró en al menos uno de los dos dominios medidos. En detalle se observó que alrededor del 32% mejoró cognitivamente y el 28% mejoró físicamente, además muchos experimentaron ganancias que superaron los umbrales considerados clínicamente significativos.

Al incluir a los participantes cuyos puntajes cognitivos se mantuvieron estables en lugar de declinar, más de la mitad desafió el estereotipo del deterioro cognitivo inevitable.

Hombre y mujer sentados en una mesa de madera con una laptop abierta. Sobre la mesa hay una calculadora, cuadernos y varios recibos.
Estudiar en línea es una de las opciones más elegida por los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema metodológico expuesto

Uno de los aportes más relevantes de la investigación no es solo el hallazgo en sí, sino la explicación de por qué este patrón había permanecido invisible hasta ahora. Desde la nueva investigación señalan que la clave está en cómo se analizan habitualmente los datos sobre el envejecimiento poblacional.

Levy, que es autora del libro “Breaking the Age Code” (Rompiendo el código de la edad) sostiene que se trata de salir de los promedios y apuntar al análisis de las trayectorias individuales lo que marca una diferencia de cómo se medía la vejez hasta ahora.

Esta distinción metodológica, entre promedios poblacionales y trayectorias individuales, sugiere que buena parte de las herramientas estándar de evaluación geriátrica, diseñadas para detectar solo declive, podrían estar sistemáticamente invisibilizando las mejoras.

Vivimos más ¿evolucionamos?

Los investigadores plantearon una hipótesis específica y la pusieron a prueba: ¿las creencias sobre la vejez influyen realmente en la salud de la propia trayectoria a lo largo de los años?

Se determinó que quienes tenían creencias más positivas sobre la edad fueron significativamente más propensos a mostrar mejoras tanto en cognición como en velocidad de marcha, incluso después de controlar por factores como edad, sexo, educación, enfermedad crónica, depresión y duración del seguimiento.

Los resultados se construyen sobre la teoría de Levy de la “encarnación del estereotipo” que postula que los estereotipos sobre la edad que se absorben de la cultura se vuelven auto-relevantes y tienen consecuencias biológicas. Estudios previos de la doctora Levy habían encontrado que las creencias negativas sobre la edad predicen peor memoria, menor velocidad de marcha, mayor riesgo cardiovascular y biomarcadores asociados con la enfermedad de Alzheimer.

El diseño de la investigación es observacional y longitudinal lo que muestra una asociación robusta entre creencias positivas sobre la edad y su mejora posterior, aunque no solo se trata de creer sino también de buenos hábitos y de una vida activa.

Mujer de mediana edad con cabello gris y gafas sonríe al leer un mensaje de WhatsApp en su teléfono, sentada en una mesa de café. Una taza de café y gente en la calle de fondo.
Una mujer de la generación silver comparte un grupo de estudios por WahtsApp (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprendizaje a lo largo de la vida

Estos hallazgos resultan de interés no solo para el diseño de políticas públicas para la vejez sino también para entender las nuevas posibilidades evolutivas de la memoria de adultos mayores; en un presente donde aprender se volvió una necesidad vital hasta el final.

Otra investigación publicada en Innovation in Aging, que utiliza la misma base de datos del Health and Retirement Study,siguió a 12.099 adultos mayores de 65 años sin demencia durante hasta 6 años, y encontró que asistir a un curso educativo o de capacitación al menos una vez al mes se asoció con niveles de función cognitiva consistentemente más altos en el tiempo, y que esas diferencias persistieron a medida que las personas envejecían.

La magnitud del efecto es tangible: una persona de 70 años que participó en algún aprendizaje en la vida tardía tuvo mejor función cognitiva que una persona de 65 años que nunca participó, con un equivalente a casi 6 años de diferencia en edad cognitiva. El hallazgo resulta especialmente relevante porque el beneficio se mantuvo consistente sin importar el nivel educativo alcanzado en etapas tempranas de la vida, lo que sugiere que la ventana de oportunidad no se cierra para quienes tuvieron menos acceso a educación formal en su juventud.

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