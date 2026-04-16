Educación

Andrés Rieznik: “En Argentina solo uno de cada cuatro chicos puede resolver una regla de tres simple”

El divulgador científico analizó en Infobae al Mediodía el retroceso argentino en las pruebas internacionales y advirtió que la ausencia de métodos efectivos y materiales adecuados está comprometiendo el futuro educativo

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Las preocupaciones sociales más relevantes para los argentinos sitúan la educación en décimo lugar, por debajo de seguridad y economía

En una columna en Infobae al Mediodía, el divulgador científico Andrés Rieznik analizó las causas detrás del alarmante retroceso argentino en el aprendizaje de matemáticas, a partir de los resultados de las pruebas internacionales y la evidencia sobre métodos pedagógicos. El especialista sostuvo que el bajo rendimiento escolar no solo compromete el presente, sino que “hipoteca el futuro del país”.

Durante su participación junto a Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Rieznik expuso: “A los 15 años, el 10% al que mejor le va a la Argentina no le llega a los talones al 10% que peor le va en China”.

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Rieznik explicó que la educación figura en el décimo lugar entre las preocupaciones de los argentinos, según un reciente estudio de la Universidad de San Andrés. “Primero vienen bajos salarios, falta de trabajo, corrupción, inseguridad, pobreza, los políticos, inflación, endeudamiento externo, narcotráfico y recién después educación”, precisó.

El impacto de las pruebas PISA y la comparación internacional

El divulgador científico subrayó la magnitud de la brecha en rendimiento: “Las pruebas PISA 2022 muestran que solo 1 de cada 4 chicos de 15 años puede resolver una regla de tres simple”. Rieznik ejemplificó: “Si me compré tres alfajores y me costaron nueve pesos, ¿cuánto cuestan cinco alfajores? Un chico de 15 años debería poder hacer eso. Si no pueden, mientras en China hacen cálculo avanzado, estamos hipotecando el futuro”.

Primer plano de una niña con trenzas y gafas, con la cabeza apoyada en un pizarrón negro que muestra operaciones de suma y resta en tiza blanca.
Andrés Rieznik critica la ausencia de materiales claros y manuales con instrucción científica para docentes y alumnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertó sobre las consecuencias a largo plazo: “Quienes hacen desarrollo e innovación en los países son los pibes de entre 25 y 35. Si hoy solo 1 de cada 4 chicos puede resolver problemas básicos, en 10 años no vamos a tener quienes impulsen el desarrollo tecnológico”.

El presupuesto educativo, los materiales y el rol docente

Consultado sobre la inversión estatal, Rieznik reconoció que “la Argentina está muy por debajo de lo que debiera invertir por estudiante”. Citó un estudio del BID de 2023 que confirma el rezago presupuestario, pero advirtió: “No es solo un problema de dinero o salarios. El gran problema es la ausencia del Estado con material basado en evidencia científica para enseñar”.

Resaltó la desprotección de los docentes: “En la Argentina los docentes están abandonados y no reciben materiales realmente buenos para alfabetizar. En los profesorados se enseñan cosas como que no hay que enseñar el sonido de las letras, y eso termina fracasando también en matemáticas”.

Para Rieznik, “no se aplica la mejor evidencia científica”. Ilustró con la diferencia de enfoques: “En Singapur, los manuales estatales explican de forma explícita y sistemática los procedimientos. Acá, ni siquiera en las provincias con mayor presencia estatal existen materiales de ese nivel”.

(Infobae en Vivo)
Andrés Rieznik sostiene que la educación en Argentina enfrenta un grave retroceso, afectando el futuro del país (Infobae en Vivo)

Métodos de enseñanza: del método tradicional al método Singapur

Para ejemplificar, Rieznik propuso un problema de descuento y mostró la diferencia entre el método tradicional —centrado en el álgebra abstracta— y el método Singapur, que parte de lo concreto y visual para llegar a lo abstracto: “Represento el alfajor como una barra y muestro cómo un descuento del 25% equivale a quitar un cuarto. Así los chicos comprenden por qué dividen y multiplican, no repiten fórmulas sin entender”.

Advirtió que “aprender matemática es mucho más difícil de lo que se piensa, requiere métodos sistemáticos y manuales con instrucción explícita”. Criticó la falta de materiales: “Un chico falta a la escuela y no sabe qué tenía que aprender, no está explicado en ningún manual”.

Rieznik remarcó que los países con mejor rendimiento, como Singapur, Estonia o Chile, aplican estrategias basadas en la evidencia: “El método Singapur va muy despacio, de lo concreto a lo representativo y a lo abstracto. Siempre se empieza manipulando objetos. La matemática se aprende tocando, sintiendo, mirando”.

Relató un ejemplo local: “El cuaderno más utilizado para enseñar matemática en la Argentina carece de enseñanza explícita. Es un desafío constante a la exploración, pero sin guía ni instrucción. Los docentes hacen lo que pueden, son los héroes de este lío”.

Un niño de primaria con suéter azul oscuro se agarra el pelo, visiblemente frustrado, mientras mira un libro de matemáticas abierto en su pupitre.
El método Singapur, basado en el aprendizaje concreto y la instrucción explícita, destaca frente a los métodos tradicionales de matemática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ausentismo, falta de evaluación y consecuencias en el aprendizaje

Rieznik citó el informe de Argentinos por la Educación: “En la Argentina el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10 %, 30 días o más”. Analizó el bucle negativo: “Los chicos faltan porque no perciben aprendizaje, los padres dejan de valorizar la escuela, y así se retroalimenta el ausentismo”.

Criticó la resistencia a la evaluación: “En la Argentina nadie evalúa nada. Se cambian metodologías sin medir resultados. Por ejemplo, se pasó de sumar en vertical a sumar en horizontal sin que nadie evaluara si funcionaba”. Compartió una anécdota: “En una reunión con especialistas de educación, me dijeron ‘no uses la palabra evaluar porque genera urticaria’. Si no evaluás, no sabés si funciona lo que aplicás”.

Finalmente, subrayó la necesidad de manuales claros: “El niño tiene que tener en su casa un manual con instrucción explícita, ejercicios de ejemplo y de práctica. Sin esos cuadernillos es como aprender a jugar al fútbol sin pelota”.

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