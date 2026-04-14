Más control en casa, menos aprendizaje en la escuela: un informe revela las dos caras de la crisis educativa

El estudio identifica tres perfiles estudiantiles: con red familiar, desconectados y los ingobernables, agravando los desafíos en las aulas

En su columna en Infobae al Regreso, Mica Mendelevich describió el deterioro de la escuela en barrios vulnerables, citando testimonios que retratan la falta de clases, la desinversión y la ruptura del vínculo entre aprendizaje y ascenso social.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, Mendelevich compartió los hallazgos de un informe reciente del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y analizó el impacto directo sobre alumnos, docentes y familias.

La escuela bajo presión: de lugar de aprendizaje a contención social

Mica Mendelevich resumió la crisis con la voz de una alumna de 16 años: “Hay muchos paros, faltó el profe, no hay agua, otro día es el caño. Siempre hay un pero. La mayoría de los días que vengo a la escuela no hay clases”.

El informe, basado en 50 entrevistas y focus groups en barrios vulnerables, revela una realidad extendida: “No hay una sola semana que tenga todas las horas cubiertas”, admitió Liliana, directora en Fuerte Apache.

Mendelevich subrayó que la escuela hoy “funciona como lugar para dar alimentos, sobre todo en barrios vulnerables”, y agregó: “Es un lugar para tener los ojos bien abiertos y detectar problemas, conflictos familiares. Funciona como colchón para casos gravísimos de abuso y otras tantas cosas”. Además, remarcó que la pandemia profundizó el debate sobre el rol de la escuela más allá del aprendizaje.

El informe del CIAS alerta sobre un 42% de abandono escolar en jóvenes de barrios populares, reflejando una grave crisis educativa (UNICEF)

Para los docentes, la tarea cotidiana se distancia cada vez más del objetivo pedagógico. “Hoy está roto, sobre todo, la sensación del progreso social. Hoy los chicos no están yendo a sentir que a través del aprendizaje van a poder mejorar”, explicó Mendelevich.

El informe identifica tres tipos de alumnos: un 20% con red familiar y mejores resultados; un grupo ensimismado, desconectado y difícil de captar (“Se ponen la visera y no me miran, están todo el día con el teléfono”, describió una maestra); y un tercer grupo, los ingobernables, a quienes “no hay autoridad posible”.

Desinversión educativa y abandono escolar: datos que preocupan

El informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) documenta un 42% de abandono escolar en jóvenes de entre 19 y 24 años en barrios populares. El 59% de quienes terminan la escuela en esos contextos lo hace con sobredad, tras repetir o interrumpir su trayecto. “Casi un 60% termina la escuela más grande de lo esperado y un 26% está dos años o más demorado”, detalló Mendelevich.

La columnista remarcó la caída del presupuesto educativo: “En 2023 era 1,48% del PBI, en 2024 bajó a 0,91% y en 2025 será 0,88%”, advirtiendo que la desinversión agrava la crisis. Además, el 60% de las madres que trabajan no cuentan con ayuda en el hogar, lo que dificulta aún más el acompañamiento escolar, sobre todo para adolescentes.

La escuela en barrios vulnerables perdió su función de ascenso social y ahora cumple un rol clave de contención y asistencia alimentaria (NA)

Mendelevich advirtió que “los números de las pruebas Aprender u otras evaluaciones nacionales e internacionales son espantosos”, y no solo afectan a los sectores vulnerables: “Los chicos en escuelas privadas o en barrios mejores tampoco están pudiendo aprender a leer y escribir a tiempo”.

Métodos de enseñanza y reacción familiar: la búsqueda de soluciones

La especialista criticó los métodos constructivistas predominantes: “Lo que no está funcionando es dejar que los chicos solos descubran cómo leer y escribir. Algunos lo logran y otros no”. Explicó que “solo 10 de cada 100 alumnos terminan en tiempo y forma con los aprendizajes adecuados. Y 1 de cada 10, exactamente un 11,6%, no sabe leer a los 9 años”.

Frente a la ruptura del puente entre hogar y escuela, Mendelevich destacó el surgimiento de herramientas para que las familias tomen un rol más activo. “Logrosporgrado.com.ar es una página que permite hacer un test de cuánto sabe realmente tu hijo o si aprendió lo que tenía que aprender”, señaló. La iniciativa, impulsada por la Coalición por la Educación y padres organizados, apunta a que “si no corregimos en primero, segundo, tercer grado, después cuesta muchísimo más”.

“Creo que también somos los padres los que podemos acercar un poquito, estar más atentos, mirar y fijarnos que ese puente con el hogar esté sano”, concluyó Mendelevich.

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