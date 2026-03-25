Ranking QS 2026: la UBA tiene cinco carreras en el top 50 mundial y lidera a nivel nacional

La UBA fue destacada en el ranking QS 2026

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse en el ranking QS por disciplinas 2026, con cinco carreras entre las 50 mejores del mundo y 12 en el top 100 global. En total, Argentina mantiene 18 disciplinas entre las mejores 100, la misma cantidad que en 2025.

El QS World University Rankings by Subject 2026 evalúa más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidades en 100 países, en 55 disciplinas y cinco grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En esta edición, 16 universidades argentinas suman 134 apariciones en el ranking, con una mejora neta del 12%, según el comunicado de QS: 43 posiciones suben, 27 bajan, 44 se mantienen y 20 ingresan por primera vez. La UBA concentra 45 de las 134 apariciones argentinas –un tercio del total– y lidera a nivel nacional en 42 áreas del conocimiento.

Cinco disciplinas de la UBA se ubican en el top 50 mundial: Lenguas Modernas (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (rango 26-50). La carrera de Letras –Lenguas Modernas– de la UBA es la mejor rankeada de todas las que se dictan en el país.

Además, la UBA mantiene 12 disciplinas dentro del top 100, entre ellas Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria (todas ellas en el puesto 51°). También se mantienen Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).

En las grandes áreas del conocimiento, la universidad registra avances en varias categorías: sube a la posición 143 en Ingeniería y Tecnología, a la 135 en Ciencias de la Vida y Medicina y a la 145 en Ciencias Naturales, mientras que se mantiene en el puesto 24 a nivel global en Artes y Humanidades.

“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, destacó Ricardo Gelpi, rector de la Universidad.

Los resultados se conocen en el marco del conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el financiamiento de la educación superior. Desde las universidades denuncian una pérdida salarial del 40% para los docentes y no docentes en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei –una pérdida superior a la que sufrieron, en promedio, los salarios estatales– y reclaman la convocatoria a paritarias.

Además, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente desde octubre de 2025 y rechazan el proyecto oficialista que pretende modificarla. Desde los gremios universitarios consideran que la propuesta del Gobierno –una actualización del 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre– implicará una nueva pérdida salarial en 2026, considerando el aumento de la inflación en los últimos meses. La semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la intención del oficialismo es avanzar con el proyecto propio de Financiamiento Universitario.

Avances y retrocesos

En la edición 2026 del ranking QS por materia, Argentina tiene 134 carreras clasificadas. En América Latina la superan Brasil (con 382 carreras rankeadas), Chile (214), México (188) y Colombia (170).

El informe de QS destaca especialmente el desempeño del país en el área de Artes y Humanidades. También se registran avances en Derecho, que por primera vez incluye ocho universidades argentinas entre las 400 mejores.

Sin embargo, el país deja de figurar en disciplinas como Odontología, Marketing, Enfermería y Música, y tampoco logra posicionarse este año en áreas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Ingeniería Civil. Según QS, estos cambios responden más al avance de otras instituciones que a un retroceso local. “Los cambios en la representación no indican necesariamente un descenso en el rendimiento, sino más bien el ritmo al que otras instituciones de todo el mundo están avanzando en estos campos”, dijo Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

Otras universidades argentinas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubica como la segunda institución con más presencias (25) y es la que más mejora en esta edición, con un crecimiento del 36% en sus posiciones. Su desempeño más destacado se da en Estudios del Desarrollo (rango 51-100).

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con 18 entradas, también registra avances en áreas como Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.

Entre las instituciones privadas, logran ubicarse dentro del top 100 la Universidad de Palermo con Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina (UCA) con Teología (rango 51-100) y la Torcuato Di Tella (UTDT) con Política y Estudios Internacionales (puesto 100).

Con 25 carreras en el ranking global, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la segunda institución argentina mejor posicionada en QS 2026.

Desde la Universidad Austral resaltaron su liderazgo entre las instituciones privadas argentinas en disciplinas como Derecho, Medicina, Negocios y Filosofía. Su rector, Julián Rodríguez, señaló que estos resultados “reflejan la solidez de un proyecto académico consistente, que no responde a un logro aislado, sino a un trabajo sostenido en el tiempo”. La universidad se destaca en el área de Negocios y Management, donde alcanza el puesto 131 a nivel global.

Otras instituciones argentinas con carreras rankeadas son las universidades nacionales de Rosario (UNR), San Martín (UNSAM), Litoral (UNL), Cuyo (UNCUYO), Mar del Plata (UNMdP) y Comahue (UNComa). Entre las privadas figuran la Universidad de San Andrés (UdeSA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Un escenario global más competitivo

Desde QS señalan que los resultados de 2026 deben leerse en el marco de una competencia internacional cada vez más intensa, especialmente en disciplinas estratégicas vinculadas a la tecnología y la salud.

“El ranking muestra un panorama global cada vez más competitivo, en el que los buenos resultados en otros países pueden afectar la representación en disciplinas específicas”, explicó Ben Sowter.

El ranking QS por disciplinas se basa en cinco indicadores: la reputación académica y de los empleadores (medida a partir de encuestas), la cantidad de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, la cantidad de citas y la vinculación internacional de los equipos de investigación. Las ponderaciones de cada indicador varían según el área, con mayor peso de la investigación en disciplinas como Medicina y mayor relevancia de la reputación en campos como las artes.