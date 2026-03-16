De ser el “Parque de las Pesadillas” a convertirse en la mejor escuela del mundo: la transformación que conmovió a Brasil

La Escola Estadual Parque dos Sonhos, ubicada en Cubatão, en el litoral del estado de São Paulo

Durante años, nadie quería estudiar ahí. La Escola Estadual Parque dos Sonhos, ubicada en Cubatão, en el litoral del estado de São Paulo, era conocida en la comunidad con otro nombre: “Escola Parque dos Pesadelos”, el Parque de las Pesadillas. Invasiones, destrozos, robos y violencia habían convertido al establecimiento en un espacio que los propios vecinos evitaban. La evasión escolar era alta y el edificio, un reflejo del abandono.

Esa realidad comenzó a cambiar en 2016, cuando asumió la dirección el profesor Régis Marques Ribeiro. En sus primeros días encontró vidrios rotos y un ambiente en el que muchos estudiantes rechazaban las clases. “El segundo día después de asumir, encontré cinco piedras en mi sala: habían apedreado las ventanas”, recordó en entrevistas posteriores. Lejos de retroceder, Marques lanzó el proyecto “Transformando Pesadelos em Sonhos” y comenzó a construir, con resiliencia y convicción, una cultura escolar completamente diferente.

El quiebre

La transformación no fue inmediata ni sencilla. Implicó repensar cada aspecto de la vida escolar: desde cómo los docentes se relacionan con los alumnos hasta cómo la escuela se vincula con las familias y el barrio. Se implementó el proyecto “A Escola vai à sua Casa”, en el que los profesores visitan los hogares de los estudiantes para compartir la visión y los planes de la escuela con sus familias, tendiendo un puente entre la institución y la comunidad.

Desde la implementación del nuevo modelo, las matrículas crecieron un 500% y no se registraron incidentes de vandalismo desde 2021. Actualmente, la escuela tiene veintiún proyectos extracurriculares activos, que van desde el vóley hasta la patinación artística, con reconocimiento regional e internacional.

Como resultado de este trabajo silencioso, el 30 de septiembre de 2025 se anunció que la Escola Estadual Parque dos Sonhos fue declarada ganadora del World’s Best School Prize 2025, en la categoría “Superación de Adversidades”, otorgado por la organización británica T4 Education. Cuentan que desde el patio de la escuela seguían en vivo la transmisión desde Londres y estallaron en aplausos y lágrimas.

Docentes y directivos de la Escola Estadual Parque dos Sonhos

Una red que crece

El reconocimiento internacional aceleró el modelo pedagógico de Parque dos Sonhos basado en la acogida, la cultura de paz y el desarrollo socioemocional y comenzó a despertar el interés de otras instituciones. Así nació la Red de Escuelas de los Sueños, que opera actualmente en cien escuelas en el estado de São Paulo, conectando instituciones comprometidas con transformar la educación a través de un aprendizaje centrado en las personas, la convivencia pacífica y el desarrollo comunitario.

Regis Marques explicaba la filosofía que guía el proyecto: “La Red de Escuelas de los Sueños fue creada para demostrar que cada escuela puede convertirse en un lugar de esperanza, pertenencia y futuro. Cuando transformamos las escuelas, transformamos los territorios, y cuando los territorios se transforman, las sociedades cambian.”

Este mes, Vikas Pota, fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes, visitó personalmente la escuela en Cubatão. Para él, lo que ocurre en Parque dos Sonhos encarna el propósito mismo de la premiación: “Lo que la Escola Estadual Parque dos Sonhos está haciendo hoy es exactamente la razón por la que se crearon los World’s Best School Prizes: destacar a escuelas extraordinarias que transforman vidas en las circunstancias más desafiantes y asegurar que sus innovaciones inspiren cambios mucho más allá de sus propias aulas.”

Lo que comenzó como un intento desesperado de sacar a una escuela del caos hoy se convirtió en política pública y en referencia global. El Parque de las Pesadillas ya no existe. En su lugar, hay 580 alumnos que van a clases, patinen, juegan al vóley y sueñan en voz alta.