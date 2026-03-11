Divulgador científico propone revisar cómo se enseña a leer y plantea un enfoque distinto para enfrentar la crisis educativa

Andrés Rieznik adviertió sobre la crisis en la comprensión lectora y reclama métodos de alfabetización respaldados por evidencia científica en Argentina

La crisis en la alfabetización y comprensión lectora en Argentina enfrenta al país con el reto de revertir años de retroceso en los estándares educativos. El doctor en física y divulgador científico Andrés Rieznik sostuvo en Infobae en Vivo A las Nueve que la recuperación solo será posible mediante la aplicación de métodos explícitos y sistemáticos, respaldados por hallazgos científicos recientes.

Argentina puede mejorar sus niveles de comprensión lectora si las autoridades adoptan políticas educativas basadas en evidencia científica. Métodos de enseñanza explícita, acompañados de materiales y formación adecuados para los docentes, demostraron en otros países que es posible elevar los indicadores y reducir brechas sociales.

A fines de los 90, Argentina ocupaba posiciones destacadas en pruebas internacionales de lectura, según datos de la UNESCO. Sin embargo, en los últimos años cayó al décimo puesto en América Latina, ubicándose entre El Salvador y Paraguay. Rieznik atribuye esa caída a la adopción de enfoques menos explícitos para la enseñanza de la lectura y al abandono de la instrucción sistemática en el aula.

El especialista enfatizó que enseñar la correspondencia entre sonidos y letras es fundamental para que los niños adquieran la habilidad de leer y escribir en los primeros años de escolaridad. Adviertió que el uso de métodos no explícitos afecta sobre todo a estudiantes en situación de vulnerabilidad, quienes suelen quedar rezagados al no contar con redes de apoyo externas.

Rieznik aseguró que el método de alfabetización explica las diferencias en los resultados. “En Cuba se alfabetiza de acuerdo a lo mejor de la evidencia científica”, remarcó. El especialista comparó los sistemas y afirmó: “En Cuba, con toda la pobreza, que es mucha, los chicos en primer grado prácticamente todos saben leer y escribir. Porque utilizan métodos basados en ciencia para alfabetizar”.

Explicó en qué consiste el método: “Son métodos que nosotros decimos explícitos, sistemáticos o graduales”. El primero, según precisó Rieznik, significa que se enseña explícitamente el sonido de las letras. En su opinión, muchas escuelas argentinas prohíben a los docentes enseñar de forma explícita los sonidos. “Esto está cambiando muy rápidamente porque un montón de organizaciones están peleando para que se deje de pedirle a los docentes que no enseñen de forma explícita los sonidos”.

“La evidencia en favor de que hay que enseñar explícitamente el sonido de cada letra es contundente. Hoy en día sabemos que si lo hacés de forma explícita, sistemática y gradual, inclusive en contexto de pobreza, el 95% de los chicos puede aprender a leer y escribir en primer grado”, subrayó Rieznik.

Cambios en los métodos y sus consecuencias

El doctor en física narró cómo se llegó a la situación actual. “Todo empezó a principio del siglo XX, cuando se desarrollaron unos dispositivos que fueron muy revolucionarios en la psicología experimental, que fueron los seguidores de mirada”. Rieznik relató que los especialistas observaron que los lectores expertos reconocen palabras completas y no decodifican cada letra.

Políticas educativas basadas en ciencia y capacitación docente se perfilan como clave para revertir la crisis educativa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el descubrimiento se planteó enseñar la palabra completa en vez de enseñar los sonidos de las letras. “Hipótesis verosímil y plausible a principio del siglo XX. Se testeó, no funciona”, afirmó el experto.

Al mismo tiempo, el especialista agregó: “Sabemos que eso pasa después de varias etapas. Ya cuando te especializaste y cuando podes decodificar de forma fluida los sonidos de las letras, ahí empezás a reconocer la palabra completa. Pero, por ejemplo, si te cruzás con una nueva palabra y cuando aprendés cosas nuevas en la escuela, en todo el ciclo lectivo, en realidad tenés que empezar a decodificar los sonidos de las letras, porque no podés reconocer la palabra porque no la conocés”.

Rieznik destacó que los cambios metodológicos perjudicaron a los estudiantes más vulnerables. “No se empezaron a enseñar los sonidos de las letras explícitamente, lo que hace que muchos chicos aprendan igual, porque tienen facilidad, porque tienen una familia que los contiene, pero los más vulnerables son los que peor aprenden con esta metodología”.

Ejemplos internacionales y experiencias exitosas

Rieznik citó los casos de Sobral, en Brasil, y Misisipí, en Estados Unidos. “Ciudad de Sobral, estado de Ceará en Brasil. Es una ciudad que pasó en diez años de estar entre las ciudades con peores niveles de alfabetización, a estar en primer lugar”, narró el especialista.

La evidencia científica indica que enseñar la correspondencia entre sonidos y letras es esencial para el aprendizaje temprano de la lectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Misisipí, Estados Unidos. Uno de los estados más pobres del país. Estaba siempre último, anteúltimo en los niveles de alfabetización y en diez años ahora pasaron a estar siempre entre los estados más alfabetizados de Estados Unidos. Otro milagro, milagro de Ceará, milagro de Misisipí. El milagro argentino es posible si hay una política pública que acompañe a los docentes que quieren enseñar basados en evidencia científica”, sostuvo Rieznik.

El divulgador insistió: “Sabemos hoy en día cómo alfabetizar mucho mejor de lo que sabíamos hace diez años y todo es consistente con lo que sabemos inclusive de neurociencia, de genética”.

El debate sobre la cursiva y la formación docente

Rieznik abordó el debate sobre el uso de la cursiva en la alfabetización. “La evidencia científica, hasta donde tengo entendido, no es contundente ni para un lado ni para el otro”. Explicó que la discusión sigue abierta y propuso un enfoque experimental: “En Brasil, hicimos un estudio piloto en Londrina, en el estado de Paraná, y salió tan bien que ahora el gobernador de Paraná pidió implementarlo en cincuenta escuelas”, contó.

El especialista observó que la falta de recursos y formación adecuada afecta especialmente a los chicos de menores recursos. “No existen chicos de clase media que terminen la primaria sin leer y escribir. No pasa porque la clase media tiene su psicopedagoga, su maestra particular, su mamá en la casa, su abuela. Pero lo que está pasando es que los chicos en contexto de pobreza tienen una enorme proporción de terminar la primaria sin poder comprender un texto”.

“Hay un milagro posible. El milagro argentino es posible si a los docentes que quieren enseñar bien se los empodera con materiales basados en ciencia y si la política pública acompaña”, concluyó Rieznik.

