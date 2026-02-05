Houston, tenemos un… maestro: el programa de la NASA que forma a docentes de México en el enfoque STEM

Autoridades y participantes de la Misión Educativa MX

Son más de sesenta maestros: de primaria, de secundaria, de prepa, de la universidad. Vienen de dieciséis Estados; los de Monterrey son la delegación más amplia. Junto a ellos, hay docentes de todo el mundo. Están en Houston para participar de la Misión Educativa MX: durante una semana van a tomar clases intensivas en un programa de la NASA con astronautas y especialistas que los forman, para profundizar la enseñanza con enfoque STEM. La propuesta es que vivan experiencias significativas de aprendizaje, que tejan redes y vuelvan a sus aulas para compartir lo que aprendieron con sus colegas y sus estudiantes.

La semana pasada, en la Secretaría de Educación de Monterrey, un bonito edificio colonial que se usa como locación para fotos de novias y quinceañeras, el I2T2 realizó el acto oficial que dio inicio a la Misión Educativa MX. El I2T2 —que suena a robot de La Guerra de las Galaxias— es el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. Su función es apoyar el desarrollo científico-tecnológico del Estado, articulando acciones entre sectores público, privado, académico y social.

En el evento de lanzamiento de la misión, que fue moderado por Emma Carlo, participaron José Alfredo Pérez (director general del I2T2), la doctora Judith Cuéllar (directora general del Centro de Enseñanza Técnica Industrial) y Norma Patricia Sánchez Regalado (subsecretaria de Educación Básica). También estuvo el doctor Omar Alejandro Chávez (comandante de la misión), quien, con evidente orgullo, dijo que lo que antes se miraba desde la televisión ahora se ha vuelto una experiencia real. Para él, esta oportunidad abre una puerta para los maestros de México y de Latinoamérica toda, con la expectativa de transformar la ciencia, la tecnología y la manera de innovar en la escuela.

José Alfredo Pérez Bernal, entre la tradición y el futuro

Orgullo regiomontano

José Alfredo Pérez Bernal es el director del I2T2. Es también docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León; antes de dar clases, de hecho, se tomó un momento para hablar con Ticmas.

—Usted habla con mucho orgullo de la educación de Nuevo León.

—Tenemos una cultura del trabajo y el esfuerzo muy arraigada. Sabemos hacer equipo; colaboramos. Nuestros maestros son los mejores docentes del país: lo dicen las estadísticas, los números, la formación. Tenemos más de treinta años sin huelga en el Estado, lo cual habla de encontrar soluciones para seguir avanzando. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y regiomontanos. Nos consideramos la locomotora del país en la parte industrial y de desarrollo.

—¿Cómo son los maestros que participan en la misión?

—Son maestros muy diversos y esa es la riqueza. Somos la delegación más grande: quince docentes. Esta diversidad nos permite incidir en todas las áreas del conocimiento. Y esto es nada más el principio: estoy seguro de que la misión del año que entra será más grande. La mayoría de los docentes son de la educación pública. En Nuevo León estamos orgullosos de nuestras instituciones privadas, pero igual o más orgullosos de nuestras instituciones públicas: compiten a la par con las mejores privadas. Esa competencia sana y de colaboración hace que todos nos estiremos. Yo me formé en educación pública.

Hilda Beatriz Gómez Robledo, praticipante de la Misión Educativa MX

Un cambio en la manera de dar clases

Hilda Beatriz Gómez Robledo es jefa de enseñanza en el Hospital General de Montemorelos: trabaja con médicos residentes, pasantes e internos, y se ocupa de su formación clínica y educativa. Reciben alrededor de 5.000 consultas al mes y tienen unos 600 pacientes internados. El hospital es de segundo nivel: tienen ginecología, obstetricia, ortopedia, pediatría, traumatología, medicina interna y medicina familiar.

Hilda participa en la Misión Educativa MX:

—Yo trabajaba en el Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo, que es el único en su tipo; sólo existe en Nuevo León. Los niños reciben alimentación, uniforme y educación gratuita durante tres años. Los directores son militares retirados. Yo soy médica militar retirada —soy teniente coronel— y con el colegio visitamos Expociencias, el mayor evento científico del país. Y como Montemorelos es la capital de la naranja, llevábamos proyectos sobre diagnóstico por biología molecular de bacterias y virus que afectaban a la planta y a la producción. Ganamos un premio a nivel nacional y eso me dio la oportunidad de tener un lugar en la conferencia internacional de la NASA.

—¿Qué estudian en la NASA?

—Es realmente extraordinario: convives con gente de Europa, de Estados Unidos y de muchos países, pero todos son maestros. Aprendes lo que ofrece la NASA para la educación STEM: desde cómo hacerles entender a los niños chiquitos lo que sucede en el espacio hasta herramientas como la inteligencia artificial, las fotos 3D, etcétera, que podemos llevar al aula.

—¿Cambia tu manera de dar clase?

—Definitivamente. A veces los niños no llegan tan lejos porque no tuvieron al maestro correcto o la tecnología adecuada. Con un maestro bien formado, con un maestro transformador, ese niño va a llegar muchísimo más lejos.

—¿Qué le dirías al profe que está dudando en anotarse en la Misión?

—Lo primero que debe tener es: pasión por la ciencia y por la educación. No hay dinero, no hay premios, no hay reconocimientos: lo que vas a ganar es para ti, para tu formación y para la de tus alumnos.

—¿Tiene que hablar inglés?

—No. Antes, cuando nosotros veíamos, todas las conferencias eran en inglés. Ahora nosotros vamos a dar conferencias en español.