El 75% de los estudiantes de zonas rurales no alcanza los niveles mínimos de competencia en lectura y ciencias, y casi el 90% no lo hace en matemáticas

El informe titulado “El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2026: la perspectiva geoespacial” de las especialistas Elena Arias Ortiz, Cecilia Giambruno, y Sofía Karsaclian publicado en enero de 2026 por la división de Educación del Banco Interamericano de de Desarrollo (BID) se destaca por mencionar la paradoja educativa que enfrenta la región.

Un sistema educativo que “avanza, pero que tropieza con desigualdades profundas” que impactan en el presente y futuro. Uno de los puntos principales del informe es la importancia del nivel educativo regional en el que se indica que “ La mitad de los adultos de entre 25 y 64 años (50%) no ha completado la educación secundaria alta, un nivel considerado mínimo en las economías contemporáneas”.

En un presente donde el mundo laboral marca ciertas urgencias educativas, el informe destaca que la región invierte en promedio “el 4,3% del PIB en educación, ligeramente inferior al promedio de la OCDE (4,8%), pero con una heterogeneidad amplia: mientras Bolivia, Costa Rica y Jamaica se sitúan dentro o por encima de las recomendaciones internacionales, países como Haití, Surinam y Trinidad y Tobago se mantienen muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible”.

Geografías que marcan la diferencia

De acuerdo al relevamiento realizado, se indica que en zonas rurales “el 26,9% de la población adulta no completó siquiera la educación primaria, mientras que en zonas urbanas esta cifra es menos de la mitad (9,9%). Solo uno de cada cuatro adultos rurales alcanzó a completar la secundaria, frente a más de la mitad en áreas urbanas”.

Las brechas territoriales son notorias, por ejemplo países como Ecuador, Guatemala y Perú enfrentan diversas dificultades de acceso a la primaria con respecto a los niños y niñas que habitan en zonas rurales.

En los tres países mencionados “el 10% de los estudiantes rurales está en sobreedad, frente al 7,5% en zonas urbanas. Países como Guatemala, Colombia y Brasil presentan brechas de más de 8 puntos porcentuales entre áreas urbanas y rurales.”.

A nivel regional, Guatemala es el país que enfrenta la brecha urbano- rural más importante con una diferencia de 11,4 % en lo que respecta al acceso a la educación primaria en zonas urbanas y rurales.

La secundaria: un escalón con atrasos

Así como se evidencian dificultades en el acceso equitativo al nivel primario, cuando se escala al nivel secundario se observa que a nivel regional “la asistencia neta de los adolescentes rurales es menor que la de sus pares urbanos, en algunos casos por más de 20 puntos porcentuales”. Por ejemplo, al analizar las estadísticas de Honduras y Guatemala se destaca que menos del 55 % asiste a este nivel; mientras que en Paraguay y Bolivia, los niveles son del 61% y 69% , respectivamente.

A nivel regional “En todas las áreas evaluadas por PISA 2022, más de la mitad de los estudiantes no alcanza niveles mínimos de competencia: en lectura 55%, en matemática 75% y en ciencias 57%; porcentajes que se duplican o triplican en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El informe destaca que el 75% de los estudiantes de zonas rurales en la región no alcanza los niveles mínimos de competencia en lectura y ciencias, y casi el 90% no lo hace en matemáticas. Esta brecha geoespacial entre lo urbano-rural regional (23 puntos porcentuales en lectura, 15 en matemáticas y 21 en ciencias) marca una diferencia sustancial en cuanto a países desarrollados cuya diferencia suele ser de entre 8 y 10 puntos porcentuales.

Realidad y perspectivas

Al contemplar las cifras a nivel regional, el informe del BID destaca que “el 25% de los jóvenes de 18 a 24 años en América Latina y el Caribe no ha culminado la educación secundaria y no se encuentra asistiendo a un centro educativo. Estas cifras son aún más altas en zonas rurales, donde el valor asciende a casi el 40%”.

Y en el momento en el que se contempla la educación terciaria se destaca que a nivel regional, en promedio, poco más de tres de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años accede a educación terciaria; siendo notorio el caso de Bolivia, donde la diferencia urbano- rural supera los 30 puntos porcentuales. Mientras que en Honduras, Surinam y Guatemala, menos del 10% de los jóvenes logra completar estudios terciarios.

El territorio como radiografía que condiciona

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta metodológica, el informe del BID permite entender el territorio no solo en términos de expresión y contexto sino también como factor determinante en los impactos educativos de los países contemplados.

“Los datos presentados a lo largo de esta publicación muestran con claridad que los mayores desafíos educativos de América Latina y el Caribe no se ubican solamente en alcanzar la cobertura, sino en garantizar trayectorias completas y equitativas de aprendizaje. Si bien la región ha logrado avances significativos en acceso, especialmente en primaria, las brechas se profundizan al avanzar hacia la secundaria y la educación superior, donde la sobreedad, el abandono y los bajos resultados de aprendizaje se concentran de manera sistemática en territorios rurales y contextos históricamente marginados”, destaca el documento en sus conclusiones.

Y agrega que se trata de diferencias regionales que “reflejan condiciones estructurales que limitan el derecho a aprender y que se acumulan a lo largo de toda la trayectoria educativa.” Y destaca la importancia de realizar análisis que “vinculen la educación con agendas clave como pobreza, infraestructura, movilidad, cambio climático y brecha digital. Reconocer que el territorio no es solo el lugar donde ocurre la educación, sino un factor que la condiciona”.