UNAM inicia el 2026 subiendo posiciones en ranking mundial

El reconocimiento internacional de la universidad creció a partir de su reciente desempeño, lo que fortaleció su presencia en ámbitos clave de la educación superior

La UNAM mejora su lugar
La UNAM mejora su lugar en cinco áreas temáticas, destacando Derecho y Artes y Humanidades como focos de avance académico. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó de forma notable en el escenario universitario internacional gracias a su desempeño más reciente en el World University Rankings by Subject 2026 que elabora Times Higher Education.

De acuerdo con información publicada por la Gaceta UNAM este 26 de enero, la institución escaló posiciones en cinco de las 11 áreas temáticas evaluadas, entre ellas Derecho, donde ascendió del rango 201–250 al bloque 101–125, y Artes y Humanidades, que saltó del 176–200 en 2025 al 101–125 en 2026.

Además, Estudios de Educación, Ciencias Sociales y Ciencias de la Vida registraron mejoras relevantes, mientras que disciplinas de alta especialización técnica, como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología, conservaron posiciones, lo que demuestra la estabilidad de sus programas.

¿Qué aspectos se toman en cuenta para el ranking?

La Universidad Nacional Autónoma de
La Universidad Nacional Autónoma de México avanzó posiciones en el World University Rankings by Subject 2026 de Times Higher Education. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La UNAM destacó que estos resultados la sitúan en la élite académica regional, compartiendo el liderazgo junto a universidades de referencia en Brasil y Chile.

Según la Gaceta UNAM, la metodología del ranking de THE considera 18 indicadores en dimensiones como calidad docente, excelencia investigadora, transferencia de conocimiento y visión internacional, parámetros en los que la máxima casa de estudios mostró solidez institucional y diversidad académica para la formación pública de miles de estudiantes.

UNAM impulsa la aplicación de exámenes digitales para entrar a la licenciatura

La implementación del examen de
La implementación del examen de admisión en línea facilita el acceso de aspirantes de México, el extranjero y personas privadas de libertad. Foto:cuartoscuro

En paralelo a este impulso académico, la modalidad digital del examen de ingreso a licenciatura, resaltada por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS-UNAM), ha transformado el acceso para jóvenes del país y del exterior.

El número de aspirantes en el más reciente concurso en línea del Sistema Universidad Abierta sumó 9 mil registros más que en el ciclo previo, incluyendo 500 aspirantes en Estados Unidos y 250 personas privadas de libertad.

La directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, subrayó a la DGCS-UNAM: “El examen en línea será más inclusivo porque permitirá que un mayor número de personas de México y el mundo concursen por un lugar en la UNAM.

Beneficios de los exámenes digitales

La digitalización del examen de
La digitalización del examen de ingreso redujo el uso de papel, residuos y movilidad, ahorrando 16 millones de hojas y 320 millones de litros de agua.(CUARTOSCURO)

El acceso remoto representa un beneficio relevante para quienes residen lejos de la Ciudad de México o en países como Panamá, Australia, Colombia o China. De acuerdo con la DGCS-UNAM, esta flexibilidad fomenta la igualdad de oportunidades y aumenta la transparencia en los procesos de selección universitaria. Además, Ramírez Wence anticipa que con el examen digital, la tasa de participación podría alcanzar hasta el 98 %.

La plataforma virtual también impacta positivamente en el ambiente y la logística institucional. Según la DGCS-UNAM, la digitalización del examen evitó la movilidad presencial de casi 1.2 millones de personas, incluidos 3 mil 700 trabajadores universitarios y 120 vehículos institucionales.

Además, esto permitió una reducción de 198 toneladas de residuos, el ahorro de 16 millones de hojas de papel —equivalente a 80 toneladas y 1 mil 920 árboles—, y la conservación cercana a 320 millones de litros de agua por la disminución de visitantes en las sedes.

