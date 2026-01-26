México

La UNAM asegura que su examen en línea es más accesible para aspirantes

Postulantes de diferentes regiones podrán concursar para alguna de las licenciaturas

El examen de admisión en línea para licenciatura 2026, impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), facilitará la participación de aspirantes tanto de México como del extranjero, eliminando barreras logísticas previas.

Según la DGCS-UNAM, esta iniciativa busca fortalecer la inclusión y la transparencia en el proceso de selección, permitiendo concursar desde la Ciudad de México hacia cualquier parte del mundo.

Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar, explicó que la modalidad digital suprime restricciones vinculadas a la distancia, la salud y otros factores.

Detalló que “el examen en línea será más inclusivo porque permitirá que un mayor número de personas de México y el mundo concursen por un lugar en la UNAM”, de acuerdo con declaraciones difundidas por la DGCS-UNAM.

El acceso remoto a la convocatoria representa un beneficio especial para quienes no pueden trasladarse hasta la Ciudad de México.

Personas residentes en países como Panamá, Australia, Colombia o China, estudiantes del interior de la República y aspirantes en circunstancias particulares podrán presentar su examen desde espacios de su preferencia.

De acuerdo con la DGCS-UNAM, esta flexibilidad promueve la igualdad de oportunidades en el proceso de ingreso.

Cuántas personas prefieren hacer el examen en línea

Durante el último concurso en línea, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia sumó más de 9.000 registros adicionales respecto a 2024.

Participaron también 500 aspirantes en Estados Unidos y 250 personas en reclusión.

Ramírez Wence anticipa que con el examen digital de licenciatura, la tasa de participación podría alcanzar hasta el 98%, como ocurrió recientemente en el examen de bachillerato.

La UNAM ofrece una de las ofertas educativas más completas del país, con 133 licenciaturas que equivalen a 270 opciones de estudio al contabilizar sus diferentes planteles y modalidades. C

on el examen virtual, esta amplitud está disponible tanto para aspirantes nacionales como internacionales.

Qué pasará con la posibilidad de uso de IA en el examen a la UNAM

La vigilancia y el control del proceso combinan la presencia de personal universitario con herramientas de inteligencia artificial que ayudan a detectar conductas irregulares.

Sin embargo, Gloria Ibett González Parada, directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso, precisó para la DGCS-UNAM que las decisiones finales tras cualquier anomalía “las toman seres humanos”, subrayando que “la inteligencia artificial no cancela nada”.

El procedimiento de ingreso es verificado mediante auditorías que corroboran el cumplimiento de la normatividad universitaria y los lineamientos jurídicos de la convocatoria. El proceso cuenta, además, con certificación internacional de calidad ISO 9000 y se realiza ante notariado.

Los efectos ambientales y logísticos de la transformación digital son significativos.

¿Por qué la UNAM asegura que el examen en línea es más inclusivo?

Según la DGCS-UNAM, la implementación del examen en línea en bachillerato evitó la movilidad de unas 400.000 personas.

Para el ingreso a licenciatura, la cifra asciende a 1,2 millones, incluidos 3.700 trabajadores universitarios y 120 vehículos institucionales.

Esto implica una reducción estimada de 198 toneladas de residuos, el ahorro de 16 millones de hojas de papel —equivalentes a 80 toneladas y 1.920 árboles—, y la conservación aproximada de 320 millones de litros de agua debido a la menor afluencia en las sedes de aplicación.

