Educación

Un argentino recibió en Oxford el máximo reconocimiento global en educación del carácter

Agustín Porres se convirtió en el primer latinoamericano en obtener el Ambassador of Character Award, otorgado por el prestigioso Jubilee Centre de la Universidad de Birmingham. La ceremonia se realizó ayer en la histórica Universidad de Oxford

Agustín Porres es director regional
Agustín Porres es director regional para América Latina de Fundación Varkey

El educador argentino Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey, fue distinguido en Oxford, Inglaterra, con el Premio Ambassador of Character, uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos en el campo de la educación del carácter. El galardón lo otorgó el Jubilee Centre for Character and Virtues y Porres se convirtió en el primer latinoamericano en recibirlo.

La ceremonia tuvo lugar en Oriel College, Oxford, durante la conferencia anual del Jubilee Centre for Character & Virtues de la Universidad de Birmingham, considerada la más importante del mundo dedicada a esta disciplina. El evento reunió a referentes académicos, responsables de políticas públicas y líderes educativos de todo el planeta.

Entre los participantes se encontraban Tom Harrison, director del Jubilee Centre; Tyler VanderWeele, director del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard; Verónica Fernández, directora del Virtue and Values Education Centre de la Universidad Francisco de Vitoria, España; Kenneth Townsend, de Wake Forest University, Estados Unidos; y Liz Gulliford, profesora del Jubilee Centre de la Universidad de Birmingham.

El premio reconoce a personas que realizaron contribuciones sobresalientes al desarrollo y la promoción de la educación del carácter en la práctica, las políticas públicas y la vida pública. Desde 2020, el Jubilee Centre distingue a un grupo selecto de educadores, directivos de organizaciones y referentes internacionales que dejaron una huella significativa en este campo.

Sarah Banks y Agustín Porres
Sarah Banks y Agustín Porres junto a James C Rahn, presidente de Kern Family Foundatio

“Héroes invisibles” que transforman la región

Durante la ceremonia, Tom Harrison destacó que estos premios se otorgan “especialmente a personas que, creo, muchas veces son héroes invisibles, personas que suelen hacernos quedar muy bien a nosotros como investigadores, porque toman esa investigación y luego la aplican en la práctica, generando un impacto real en las escuelas y las comunidades”.

Harrison resaltó dos logros fundamentales de Porres: “Una de ellas son las comunidades de ministros que logra reunir: ministros de toda América del Sur que se encuentran periódicamente”, y la iniciativa Dandelion, “una nueva red para escuelas y más allá, en educación del carácter”.

Agustín Porres es el primer
Agustín Porres es el primer latinoamericano en recibir Ambassador of Character Award

El reconocimiento al trabajo en la región

En su notificación oficial, el Jubilee Centre destacó el liderazgo de Porres en la promoción de la educación del carácter en América Latina y América Central, así como su impacto a nivel global. Particularmente, valoró su trabajo impulsando las iniciativas de Fundación Varkey y Comunidad Araucaria, la red de ministros de Educación de Latinoamérica, en esta área.

Como es tradición, tras recibir el galardón, Porres ofreció una breve reflexión pública sobre su trabajo y su visión en educación del carácter, frente a una audiencia integrada por referentes globales del sector.

En su discurso, el educador argentino trazó un panorama crudo de la región: “En América Latina estamos luchando. Para mí, América Latina es como una gran mesa: donde la mitad de nosotros, el 50%, está teniendo una cena increíble, como la que estamos compartiendo esta noche. Pero la otra mitad está mirando. No tiene la posibilidad de acceder a la comida, al conocimiento”.

Y planteó un desafío ambicioso: “Creo que la educación del carácter es una de las respuestas que necesitamos llevar a la región para crecer. Para tener más bienes para compartir, pero también para hacerlo de una manera mejor, que incluya a otros”. Porres cerró su intervención con una promesa que es a la vez compromiso y vocación: “Espero volver dentro de algunos años y poder contarles que América Latina está mucho mejor gracias al trabajo que estamos haciendo”.

El Jubilee Centre for Character and Virtues es una institución académica de referencia mundial, creada por James Arthur, reconocido educador británico distinguido como OBE (Officer of the Order of the British Empire) por la Corona del Reino Unido. Desde Birmingham, el Centro fue clave en posicionar la educación del carácter como un eje central de las agendas educativas contemporáneas a nivel global.

De la mano de Agustín
De la mano de Agustín Porres, la Fundación Varkey viene desarrollando proyectos de educación del carácter desde hace más de cuatro años.

Cuatro años de trabajo en Latinoamérica

La Fundación Varkey viene desarrollando proyectos de educación del carácter desde hace más de cuatro años. Entre 2021 y 2023 llevó adelante un Programa de Investigación-Acción para Docentes Latinoamericanos sobre Desarrollo del Carácter, con la participación de 18 docentes de ocho países, en alianza con John Templeton Foundation. Este programa pionero en la región desarrolló herramientas de investigación pedagógica para promover y evaluar el desarrollo del carácter y su vínculo con el aprendizaje de los estudiantes.

Durante 2025, la Fundación implementó además el Programa de Educación del Carácter para equipos de gobierno, que alcanzó a 150 funcionarios de Bogotá (Colombia), El Salvador, Mendoza (Argentina), Michoacán (México) y Paraná (Brasil). El objetivo fue acompañar a los equipos en el diseño de políticas públicas e intervenciones ministeriales que integren la educación del carácter y fortalezcan un liderazgo educativo virtuoso en la región.

En agosto de 2025, Fundación Varkey lanzó Dandelion, Centro de Carácter y Liderazgo, en el Teatro Colón de Buenos Aires, para enmarcar todas las iniciativas que viene desarrollando, potenciarlas y escalarlas.

