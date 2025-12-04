Educación

Impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” para abordar la crisis de alfabetización en América Latina

Más de 50 representantes de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales participarán en un encuentro virtual para fortalecer la alfabetización y promover estrategias que mejoren los niveles de lectura en la región. El evento comienza el martes 9 y puede seguirse vía YouTube

Entre el 9 y el 16 de diciembre, el Movimiento por la Comprensión Lectora reunirá de manera virtual a más de 50 referentes de América Latina en su Encuentro Regional 2025

En Argentina, la consigna “no entienden lo que leen” instaló el tema en el centro de la agenda pública. Pero se trata de un problema regional: en América Latina, 25 millones de niños y niñas no logran los aprendizajes básicos de lectura, una situación que limita su progreso escolar y perpetúa la desigualdad.

En este contexto, el Movimiento por la Comprensión Lectora reunirá a más de 50 referentes de diversos países latinoamericanos en su Encuentro Regional 2025, que se celebrará de manera virtual entre el 9 y el 16 de diciembre, con el objetivo de fortalecer las políticas de alfabetización inicial y consolidar una agenda común que priorice el aprendizaje de la lectura.

El evento, que podrá seguirse a través de YouTube desde el sitio movimientocomprensionlectora.org, reunirá a más de 50 especialistas y autoridades de gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales y universidades de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El Movimiento por la Comprensión Lectora, organizador del encuentro, ya integra a más de 400 organizaciones de América Latina y el Caribe.

Entre los participantes destacados figuran expertos internacionales como Andreas Schleicher (OCDE), Rukmini Banerji (Pratham), Ben Piper (Gates Foundation), Jaime Saavedra (Banco Mundial), Mercedes Mateo (BID), Andrés Delich (OEI), Valtencir Mendes (UNESCO), Ítalo Dutra (UNICEF), Miriam Preckler (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Emiliana Vegas (Harvard) y David Saad (Instituto Natura).

Por Argentina, participarán José Goity (ministro de Educación de Santa Fe), Ignacio Ibarzábal (Argentinos por la Educación) y Juan Ignacio Ustárroz (intendente de Mercedes, provincia de Buenos Aires), entre otros referentes. También habrá autoridades educativas, especialistas y organizaciones de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

El programa contempla bloques temáticos de una hora durante seis días, en los que se abordarán temas como la evidencia científica sobre prácticas y políticas efectivas, los avances y desafíos de las políticas nacionales y subnacionales de alfabetización, la construcción de alianzas regionales, el papel de la sociedad civil, el liderazgo escolar, la gestión educativa, la cooperación internacional y el potencial de la tecnología para apoyar la enseñanza de la lectura.

La urgencia de esta agenda se refleja en los resultados de la evaluación ERCE 2019 de UNESCO, que revelan que el 44% de los estudiantes de tercer grado en la región se encuentra en el nivel más bajo de desempeño en comprensión lectora.

Las diferencias entre países son notables: Argentina está por debajo del promedio regional, con un 46% de estudiantes en el nivel más bajo, mientras que México (37,4%), Colombia (35,8%), Perú (24,4%) y Brasil (27,6%) presentan mejores resultados. Chile destaca con solo un 10% en el nivel más bajo, en contraste con República Dominicana, donde la cifra asciende al 73%.

“En toda América Latina crece el consenso sobre una idea clave: que todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo es la base para mejorar la educación y reducir la desigualdad. La evidencia muestra que quienes no logran leer en los primeros años tienen más riesgo de rezago y abandono, mientras que una alfabetización sólida impulsa mejores resultados en todas las áreas y aumenta las chances de completar la escuela”, señala el comunicado que presenta el evento.

Además, la lectura temprana está directamente vinculada al desarrollo económico, ya que los países con mejores niveles de alfabetización infantil exhiben mayor productividad y menor desigualdad.

Desde el Movimiento por la Comprensión Lectora destacan que la sociedad civil ha desempeñado un papel central en la promoción de este tema como prioridad educativa.

En Argentina, la Campaña Nacional por la Alfabetización iniciada en 2023 logró comprometer a seis precandidatos presidenciales, entre ellos Javier Milei, y a 18 gobernadores a priorizar la alfabetización en sus gestiones. En 2024, el Consejo Federal de Educación presentó el Compromiso Federal por la Alfabetización y, junto con el plan nacional, las 24 jurisdicciones del país desarrollaron sus planes y políticas en la materia.

El Encuentro Regional 2025 “busca fortalecer la cooperación entre la sociedad civil de la región, ampliar potenciales alianzas y consolidar un movimiento que funcione como articulador para impulsar políticas sostenidas que garanticen que todos los niños y niñas en América Latina aprendan a leer y comprender a tiempo”, informaron los organizadores.

