Luciano Ayala: “La generación silver también se convierte en protagonista activa del desarrollo privado”

Luciano Ayala, intendente de la ciudad de La Punta

La Punta es una ciudad ubicada a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis en la Argentina. Una comunidad donde la tecnología, la educación y los cielos celestes son parte de la cotidianeidad.

Luciano Ayala tiene una mirada de trabajo estratégica con respecto a la educación que gestiona, la piensa vinculada con el mundo del trabajo, el emprendedurismo y el impacto social en los diversos momentos de la vida.

Ticmas forma parte de ese proyecto de Academias para promover habilidades empresariales y digitales en la comunidad, desde jóvenes que están en los últimos años del secundario hasta personas mayores que creen en el aprendizaje a lo largo de la vida.

Una universidad provincial, un Data Center, un set de cine, un Parque Astronómico son solo algunos de los espacios donde la educación y la cultura se respiran en esta joven ciudad argentina cuyo intendente dialogó con Ticmas.

–¿Cómo es pensar hoy la empleabilidad y la educación en diálogo con el territorio de La Punta?

–Entendiendo que la generación de empleo va de la mano de la posibilidad de poder capacitarse, desde la municipalidad trabajamos de manera constante en la creación de espacios de capacitación permanente en oficios pensados para el desarrollo del sector privado como motor de la economía local. En ese sentido durante el 2025 firmamos convenios con la UNSL [Universidad Nacional de San Luis] y la ULP [Universidad de La Punta] para realizar pasantías de alumnos a punto de recibirse, además de talleres de capacitación para emprendedores y comerciantes orientados al turismo, firmamos además un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia para la realización de capacitaciones en aulas móviles con certificación ministerial en distintos oficios.

Creo firmemente que el Estado debe generar las condiciones propicias no solo para que el privado dé trabajo, sino para que quienes buscan desarrollarse puedan hacerlo capacitándose en el área elegida.

–Durante 2025 pusieron el foco en capacitar en oficios a emprendedores y jóvenes ¿cómo esperan trabajar el tema en 2026?

—Siempre sostengo que el Estado debe estar presente y de esa manera ser impulsor de políticas que generen oportunidades para el desarrollo del sector privado, para que éste sea motor y generador de empleo, pero esto se logra con formación y capacitación constante del recurso humano. Es por eso que para el 2026 continuaremos en la misma línea, aportando desde nuestro lugar las herramientas para el potenciamiento del sector privado.

Esto se logra con un plan de capacitaciones permanentes, a través de la firma de convenios con casas de altos estudios, convenio de desarrollo y capacitación con el gobierno provincial y nacional, sumado a los talleres municipales en oficio. La provincia de San Luis apuesta mucho a la educación tecnológica, en La Punta contamos con una Universidad relacionada a carreras vinculadas al sector tecnológico y que hace muchos años tienen un convenio firmado con la Universidad de Tres de Febrero. Con esa mirada, y pensando en las futuras generaciones ya estamos diseñando para el año próximo talleres de capacitaciones relacionadas a la robótica y la programación, los cuales serán dictados por personal municipal a cargo de la secretaría de Modernización. Asimismo, continuamos con el dictado de talleres de oficio, los cuales, mediante un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, permiten que puedan presentar sus proyectos para el otorgamiento de créditos que les permiten generar su propio emprendimiento con el apoyo del estado provincial.

La caracteristica de La Punta es su apuesta fuerte por la tecnología, dice Ayala

–¿Desarrollan algún foco educativo para la llamada generación silver, los mayores de 55 años?

—Cuando hablamos de generación de oportunidades de capacitación lo hacemos pensando en todos los sectores, no solo en la juventud. En ese sentido, las capacitaciones dictadas por la dirección de Pymes, están orientadas a diferentes públicos y rangos etarios. Estos cursos y talleres brindan a quienes participan, la oportunidad de capacitarse en diferentes oficios como “Charcuteros, fotografía, mosaiquismo, talabartería, soguería, costura entre otros, de esta manera la generación silver también se convierte en protagonista activa del desarrollo privado y no termina relegada, por falta de capacitación y oportunidades laborales.

Además dentro del Municipio para aquellos que deseen tener esparcimiento o espacios recreativos, el Municipio-a través de la Secretaría de Cultura y Deporte- genera talleres específicos para ellos, como el Ballet de Adultos, Coro, Yoga entre otros.

–Habitualmente se destaca que la IA afectará empleos profesionales, pero creará una nueva oportunidad para aquellos que trabajen con oficios manuales, el agro y la sustentabilidad ¿qué oportunidades ves en La Punta?

—Yo creo que no debemos temerle a la IA como tal, si bien es cierto que ésta avanza a pasos agigantados, debemos ser conscientes que estamos en presencia de una herramienta que bien utilizada nos permite agilizar tareas y potenciar el trabajo en profesiones en diversas áreas, pero siempre bajo la supervisión humana. La IA no siente, ni es empática por lo que siempre debe ser monitoreada bajo supervisión. Si bien es cierto que ésta permite la automatización de procesos, debemos verla como un asistente que nos permite potenciar la productividad, permitiendo que puedan tomar decisiones más informadas y personalizadas optimizando de esta manera nuestro tiempo, ya que los procesos que anteriormente tardaban horas en ser resueltos, ahora se solucionan en minutos.

Siempre todo lo nuevo genera algún tipo de incertidumbre, pero debemos entender que esta herramienta automatiza lo mecánico y nos ayuda a potenciar la parte humana, generando de esta manera un valor agregado al servicio. Entendiendo esto, debemos trabajar en pos de convertir a la IA en un asistente que nos ayude a potenciar la labor diaria en diferentes áreas productivas y de capacitación, sin que ello signifique el reemplazo de la productividad humana.

–Paralelamente son una ciudad que apuesta por la tecnología y la educación ¿qué perspectivas tienen en esas áreas para continuar desarrollando?

—Como bien decía en un punto más arriba, la ciudad de La Punta se caracteriza por ser un lugar que apuesta fuerte a la tecnología, siendo un centro de capacitación y desarrollo en el que grandes empresas del sector tecnológico se desarrollan. Entonces, nuestro crecimiento está pensado justamente en la capacitación temprana con acompañamiento del Estado para que el privado -con nuestro acompañamiento- se convierta en un motor de desarrollo que nos permita continuar en el camino de crecimiento sostenido; acompañado además con la creación de una oficina de empleo, contribuyendo de esta manera no solo a la formación y capacitación sino también siendo un nexo para encontrar su lugar en el sector privado.