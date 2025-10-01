Página de la Universidad Nacional se cayó luego de que se publicaran los resultados de admisión para pregrados 2026

Desde el 1 de octubre, los interesados en pregrados 2026 tienen acceso a los resultados de la evaluación, requisito fundamental para avanzar en el proceso de selección y optar por uno de los cupos disponibles - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde el 1 de octubre de 2025, miles de aspirantes a pregrados 2026 en la Universidad Nacional de Colombia (Unal) pueden consultar los resultados Unal, de la prueba de admisión para el primer semestre de 2026, un proceso que marca el inicio de una de las etapas más decisivas para quienes buscan acceder a la principal universidad pública del país.

El procedimiento, que se realiza en línea, incluye fechas clave para inscripción, criterios de selección y requisitos específicos, pese a eso, aspirantes colombianos se sorprendieron y no gratamente, al darse cuenta de que la página de admisiones está caída.

Se desconoce desde que hora la página de admisiones de la Nacional está caída, si es un hecho total o si se reprogramará la publicación de los puntajes.

Hasta el momento la Universidad no se ha pronunciado al respecto y por el error registrado, Error 403 Forbidden, se sabe que dicho fallo responde a una restricción del servidor de la página.

La admisión a la Unal se caracteriza por su alta competitividad y por un proceso estructurado en varias fases. Según Semana, los interesados deben haber presentado la prueba de admisión, requisito indispensable para optar a uno de los 102 programas de pregrado que la universidad ofrece en sus nueve sedes a nivel nacional.

Página de admisiones a la Universidad Nacional caída - crédito captura de pantalla

La institución de educación superior explicó que el examen, realizado el 21 de septiembre de 2025, consta de 120 preguntas de opción múltiple y abarca cinco componentes: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, análisis textual y análisis de imagen. Para los programas de Artes Plásticas, Música, Música Instrumental y Cine y Televisión, la universidad exige además pruebas específicas adicionales.

Con la divulgación de los puntajes, los candidatos que superen el mínimo requerido podrán inscribirse en sus programas preferidos, siguiendo las fechas y requisitos establecidos por la universidad para el primer semestre - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El acceso a los resultados se realiza a través de la página web de admisiones de la Unal: El aspirante debe ingresar al portal, seleccionar la opción “Pregrados” y luego “Consultar resultados”. El sistema solicita el número de documento y un protocolo de verificación de identidad antes de mostrar el puntaje obtenido. Con esta información, el aspirante puede revisar la oferta académica disponible acorde a su resultado.

Solo quienes logren un puntaje igual o superior a 450 puntos podrán avanzar a la siguiente etapa, que consiste en la inscripción a un programa curricular.

Este puntaje mínimo no garantiza el cupo, sino que habilita al aspirante para inscribirse en la carrera de su interés. El proceso de inscripción Unalse realiza en la misma plataforma web y estará habilitado del 1 al 6 de octubre de 2025, según ambas fuentes.

La asignación de cupos se rige estrictamente por el puntaje obtenido en la prueba de admisión. La universidad enfatiza, que “los cupos se asignan a los aspirantes con los puntajes más altos hasta completar la disponibilidad en orden descendente. No depende del orden de inscripción, sino del puntaje obtenido en la prueba de admisión”.

La Universidad Nacional de Colombia brinda una nueva oportunidad de admisión para los aspirantes excluidos del proceso inicial - Unal / Sitio web

El 9 de octubre de 2025, la Unal publicará la lista de admitidos, quienes deberán verificar su estatus ingresando nuevamente al portal de admisiones.

Una vez admitidos, los aspirantes deben cumplir con la entrega de documentos entre el 11 y el 21 de octubre de 2025. El Espectador detalla que es obligatorio ser bachiller y haber presentado la prueba Saber 11. Los documentos requeridos deben enviarse a la División de Registro y Matrícula correspondiente y realizar el pago de la sistematización, siguiendo el calendario oficial.

Para quienes aplican a programas con pruebas específicas, como Artes Plásticas, Música, Música Instrumental y Cine y Televisión, la Unalaclara que el puntaje considerado para la asignación de cupos es el de la prueba general de admisión, sin incluir el resultado de la prueba específica. El Espectador añade que si un aspirante no es admitido en uno de estos programas, podrá inscribirse en otro con cupo disponible una vez se liberen los lugares.

La universidad recomienda a todos los aspirantes consultar cuidadosamente las fechas y requisitos, y recuerda que la asignación de cupos depende exclusivamente del puntaje obtenido.

El estricto sistema de admisión, centrado en resultados y requisitos, evidencia las tensiones entre la demanda social por educación pública y la capacidad institucional para garantizar igualdad de oportunidades - crédito Universidad Nacional de Colombia.

Además, advierte que la entrega oportuna de la documentación en la sede asignada es indispensable para asegurar el ingreso; de lo contrario, el aspirante perderá el cupo obtenido.