Pedagogía anticipatoria, la educación que prepara a los estudiantes para lo que todavía no existe

La pedagogía anticipatoria propone ensayar futuros y construir soluciones ante dilemas inéditos. -(Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la escuela se ha sostenido como un espacio de certezas. Se enseñaba lo que debía saberse, se aprendía lo que estaba previsto, se evaluaba lo que se podía medir. En un mundo donde la estabilidad era la norma y el cambio una excepción, ese modelo tenía sentido. Pero hoy, el panorama es otro: vivimos en una época donde la transformación constante no solo es inevitable, sino acelerada. Lo incierto dejó de ser una amenaza para convertirse en una condición permanente. Y ante ese nuevo escenario, la educación tiene una deuda pendiente: dejar de formar para el pasado y animarse, por fin, a formar para el futuro.

Claro que no hablamos de ese “futuro” decorado con drones, robots o trabajos remotos. Tampoco de preparar a los estudiantes para “el mercado laboral del mañana”. Hablamos de otra cosa: de cultivar la capacidad de imaginar, crear, anticipar. De enseñar no solo conocimientos, sino habilidades para navegar lo desconocido. De formar personas capaces de pensar lo que todavía no existe.

La escuela, muchas veces sin querer, forma para lo ya establecido. Incluso cuando intenta innovar, sigue repitiendo estructuras. Cambia las herramientas, pero no siempre cambia la lógica. Se digitaliza la pizarra, pero se sigue dando la clase frontal. Se incorpora tecnología, pero se mantiene el control rígido del aula. Y sobre todo, se planifica como si el mundo no estuviera cambiando a cada minuto. Pero si lo que rodea a nuestros estudiantes es fluido, incierto, caótico por momentos, ¿cómo puede la educación seguir siendo tan previsible?

La urgencia de repensar los métodos pedagógicos se hace evidente cuando la realidad exige formar personas capaces de construir soluciones inéditas y sostener la ambigüedad. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Educar para futuros posibles -o incluso imposibles- implica asumir que muchas de las respuestas que hoy damos quedarán obsoletas. Que el mundo en el que vivirán nuestros alumnos no será una simple evolución del presente, sino algo radicalmente distinto. Que habrá trabajos que hoy no existen, dilemas éticos que aún no imaginamos, desafíos ambientales, tecnológicos y sociales que pondrán a prueba lo que hoy consideramos “normal”. Frente a eso, enseñar contenidos puede no ser suficiente. Lo urgente es enseñar a pensar cuando no haya manual. A actuar sin mapa.

Y eso, claro, es incómodo. Porque nos saca de lugar a todos. A docentes, a directivos, a sistemas enteros. Nos obliga a cambiar la pregunta. En lugar de “¿qué tienen que saber los chicos?”, deberíamos empezar a preguntarnos “¿qué tienen que poder hacer cuando no sepan qué hacer?”. Porque lo que va a marcar la diferencia no será la cantidad de información que manejen, sino su capacidad de imaginar alternativas, de sostener la ambigüedad, de construir soluciones en escenarios nuevos.

Esto no significa abandonar los contenidos ni caer en la trampa del “todo vale”. Significa entender que el conocimiento, por sí solo, no alcanza si no se lo articula con pensamiento crítico, creatividad, capacidad de adaptación y sentido ético. Significa transformar las aulas en espacios donde se puedan ensayar futuros, discutir posibilidades, inventar respuestas. Donde se valore no solo al que acierta, sino al que pregunta distinto. Donde equivocarse no sea fallar, sino explorar.

Educar para lo que todavía no existe también es un acto de esperanza, porque implica creer que el futuro no está escrito, que puede ser pensado, diseñado, construido. Y que los estudiantes que hoy tenemos en el aula no son solo destinatarios de saberes, sino posibles autores de lo que vendrá. La pedagogía anticipatoria -como me gusta llamarla- ya late en cada propuesta que desafía lo establecido, en cada docente que se anima a abrir un tema sin saber exactamente cómo terminará la clase, en cada escuela que decide planificar menos lo que se debe enseñar y más lo que se puede provocar.

La incorporación de tecnología no basta si no cambia la lógica de fondo. El reto es formar mentes capaces de imaginar alternativas y sostener la ambigüedad. El aula se convierte en laboratorio de futuros posibles-(Imagen ilustrativa Infobae)

No se trata de tener certezas. Se trata de formar personas abiertas al cambio, a la duda, al asombro. Porque si hay algo que sabemos con seguridad es que el mundo no va a dejar de transformarse. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir educando como si fuera a quedarse quieto?

Tal vez haya llegado el momento de soltar algunas seguridades para dar lugar a nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si, en lugar de formar alumnos obedientes al presente, formáramos mentes que se atrevan a reinventar el futuro? ¿Y si dejáramos de entrenarlos para adaptarse… y empezáramos a entrenarlos para crear?

Educar para lo que todavía no existe no es un sueño lejano. Es una urgencia que nos interpela hoy. El futuro ya no es lo que vendrá dentro de veinte años. El futuro es cada decisión que tomamos ahora, cada docente que se anima a enseñar sin certezas pero con coraje, cada aula que se atreve a imaginar, cada escuela que se anima a cambiar.