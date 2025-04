Educación y Esports, cómo el juego competitivo está revolucionando el aprendizaje universitario

La revolución educativa impulsada por los Esports

La educación universitaria en México ha sido transformada por las tendencias tecnológicas. Hoy, las y los estudiantes habitan entornos digitales, colaborativos y acelerados. Es ahí donde los Esports emergen como un complemento clave para una formación integral: no solo como entretenimiento, sino como una nueva vía para aprender, conectar y desarrollarse.

El término “Esports” proviene de la abreviatura en inglés electronic sports (deportes electrónicos), y surge a mediados de los años noventa para describir las primeras competiciones organizadas de videojuegos profesionales.

Más que nunca, las universidades tienen la oportunidad de posicionarse como agentes de innovación educativa, no solo adaptándose al mundo digital, sino liderando su transformación. La educación del futuro se construye con elementos que antes parecían ajenos a la academia, pero que hoy forman parte esencial del día a día de las juventudes. Los Esports no remplazan los modelos pedagógicos: los enriquecen. No compiten con el aula: la amplifican.

México vive un momento decisivo en la expansión de los videojuegos y los Esports. Según el estudio titulado “Game On: El auge del gaming en México ”, nuestro país cuenta con más de 76 millones de jugadores o gamers activos, y en los últimos cinco años se han creado unas 67 empresas desarrolladoras de videojuegos en territorio nacional que generan alrededor de 2 mil 400 empleos de forma directa.

En los Esports se desarrollan competencias cruciales para el siglo XXI, como el liderazgo, el pensamiento estratégico, la comunicación efectiva, la gestión emocional y el trabajo en equipo. Muchas veces, estas habilidades se cultivan con mayor naturalidad en entornos digitales que en un aula tradicional.

En el Tec de Monterrey, esta visión se ha materializado a través de iniciativas como la Borregos Esports Cup, una competencia amateur que conecta a estudiantes de distintas instituciones educativas y promueve valores como la disciplina, la colaboración y la toma de decisiones bajo presión. Más allá del espíritu competitivo, buscamos que la experiencia de participar en un equipo de Esports se traduzca en desarrollo personal, crecimiento académico y preparación profesional.

Apostar por los Esports en la educación superior no es una moda pasajera. Es una respuesta concreta a los intereses de las nuevas generaciones y a los desafíos que enfrentan las instituciones educativas. Conectar con el estudiantado implica escucharlo, reconocer sus pasiones, comprender sus dinámicas digitales y transformar esos intereses en herramientas de aprendizaje.

Integrar los Esports a la vida universitaria requiere planeación estructurada: desde infraestructura tecnológica y espacios especializados, hasta programas que articulen esta práctica con objetivos formativos. También demanda formación docente, investigación interdisciplinaria y políticas institucionales que legitimen estas iniciativas dentro del currículo o como parte del desarrollo integral.

Desde hace cinco años, tengo el privilegio de coordinar las iniciativas de Borregos Gaming en el Tec de Monterrey. En este tiempo, he sido testigo de cómo un grupo de estudiantes apasionados por los videojuegos ha evolucionado hasta convertirse en una comunidad sólida, con competencias organizadas y aspiracionales que fortalecen habilidades esenciales como la comunicación, el liderazgo y la colaboración.

Si como instituciones educativas somos capaces de integrar estratégicamente estos espacios, podemos ofrecer experiencias formativas más completas, relevantes y motivadoras. En ese camino, los Esports son una herramienta poderosa para repensar cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se prepara a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digital, dinámico y colaborativo.

——

Lorna Penagos Orozco es Licenciada en Animación y Arte Digital por el Tecnológico de Monterrey. Desde 2019, lidera las iniciativas de Borregos Gaming, promoviendo la integración de los Esports como una herramienta educativa innovadora y un recurso clave en la formación integral universitaria.