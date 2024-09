Ramiro Aranda, ministro de Educación de Misiones: “hoy la educación tiene que estar relacionada con el mundo laboral”

Ramiro Aranda, ministro de Educación de Misiones: Qué es la educación disruptiva

“Yo soy un apasionado de la docencia. Sé que no me equivoqué en la carrera que elegí”. Ramiro Aranda asumió en diciembre del año pasado como ministro de Educación de la provincia de Misiones y desde entonces impulsa un proceso de innovación pedagógica que “pasa por repensar las prácticas del aula y las herramientas que tenemos”, dice en diálogo con Ticmas.

Misiones tiene desde hace seis años la Ley de Educación Disruptiva, que impulsa la incorporación de tecnología en las aulas. Pero no se trata únicamente de sumar dispositivos, señala el ministro, sino de atender las necesidades de los docentes y reformular la práctica educativa. Con este espíritu se movió también Aranda en su rol anterior, como director de la Escuela Secundaria de Innovación, la primera secundaria formal de la provincia con una propuesta novedosa que pone a la tecnología y el mundo del trabajo como pilares de sentido educativo. Ahora este enfoque se está replicando en toda Misiones, y ya son 200 las escuelas que han adoptado este modelo.

La provincia también ha desarrollado una red de escuelas públicas de robótica con sedes maker en cada municipio y lleva adelante el programa “Sumá tu escuela”, destinado a la capacitación de docentes en Aprendizaje Basado en Proyectos y robótica. Silicon Misiones es otro proyecto clave que reúne a empresas tecnológicas, universidades e instituciones públicas y privadas, suma iniciativas en áreas como el gaming, el polo TIC y el Parque Industrial, conectando estas oportunidades con la educación para acercar a los jóvenes a las profesiones del futuro. “¿Por qué? Porque hoy la educación tiene que estar fuertemente relacionada con el mundo laboral y con las profesiones del futuro”, sostiene Aranda.

Un componente esencial de este impulso innovador es el programa de conectividad satelital para zonas rurales: cada semana se le da acceso a internet a una nueva colonia o un nuevo paraje. Un beneficio que no se queda en la escuela, sino también a otras instituciones locales como la policía y los Centros de Atención Primaria de la Salud. Pero, pese a estos avances, el ministro subraya la importancia de fortalecer los cimientos: “Somos muy conscientes de que no vamos a poder avanzar en ciencia y tecnología si no mejoramos primero los indicadores de Lengua y Matemáticas”.

Ramiro Aranda, ministro de Educación de Misiones: Qué métodos usan para la alfabetización

—Si a la alfabetización le sumamos el abandono en el tramo más secundario, son los problemas que con mayor frecuencia se dan en la educación. ¿Qué acciones llevan a cabo en relación a ambos?

—Bueno, particularmente estamos en un proceso de fortalecer el programa de alfabetización jurisdiccional, que no va en contraposición al programa a nivel nacional, que se aprobó y se firmó. Nosotros trabajamos en todos los niveles: desde el nivel inicial, primaria, secundaria y la formación docente. Otras jurisdicciones han tomado la decisión de apuntar sólo a un nivel, pero una particularidad en Misiones es que es la provincia más joven del país, en el sentido que tiene el mayor porcentaje de jóvenes en edad escolar. La deserción escolar y la repitencia son problemáticas latinoamericanas. Nosotros, con la educación disruptiva, venimos a dar es una respuesta a eso. En la Escuela Secundaria de Innovación aplicamos las herramientas que creíamos necesarias para solucionar la deserción, la repitencia, los bajos niveles de lengua matemática y del desarrollo de la ciencia. Y lo logramos. Creo que eso tiene que ver con que hoy sea ministro.

—En cuanto al método de alfabetización, ¿Misiones se apoya en el modelo constructivista?

—Nosotros creemos, no solo con la alfabetización, sino con todo el plan estratégico de Educación, que no existe un método infalible. En la Escuela Secundaria de Innovación trabajamos con flipped learning, STEAM, ABP. Hay un montón de herramientas que, ante los contextos y las realidades —que, además, varían año a año—, podés ir adaptando para llegar a los objetivos que qué querés cumplir. Pasa lo mismo con la alfabetización. Además, Misiones tiene la particularidad de estar dividida por dos rutas: la ruta 12, vinculada a la cultura de Paraguay, y la ruta costera número 2, que está vinculada hacia Brasil. Nosotros tenemos más frontera con los países limítrofes que con la propia Argentina. Eso nos da una realidad muy particular.

—¿Cómo afecta el plan de alfabetización?

—Hay lugares en donde he ido a llevar conectividad y que, cuando uno se pone a hablar con los chicos, te dicen que son del Corinthians o del San Pablo. Te da otro panorama. También tenemos la educación intercultural bilingüe y eso, a su vez, requiere otro plan de alfabetización, porque comienzan a fortalecer el español en la escuela, pero sin dejar de perder la particularidad de su dialecto. Entonces, según las distintas realidades, avanzamos en el método de manera integral, pero también damos la libertad a cada secretaría a que avancen en los ajustes que consideren.

—¿Cómo caracteriza la educación disruptiva?

—Cuando me preguntan el modelo educativo Misionero y por dónde viene la educación disruptiva, le digo que es un mboyeré, que es una palabra nuestra. Es una mezcla. Es haber mirado muchísimas experiencias de distintos lugares del mundo y verlas en nuestro contexto poder adaptarnos, pero no para encasillarnos porque está comprobado que lo que enlatamos no funciona.

Ramiro Aranda, ministro de Educación de Misiones: Cómo se mejora los índices de repitencia en la provincia

—¿Cómo hacen para tomar evidencia? Si cada distrito tiene una mirada distinta, seguramente ustedes necesitan comparar los resultados.

—Tenemos los datos de las pruebas nacionales y estamos avanzando con las mediciones provinciales, para tener herramientas más ágiles. Yo milito mucho que es necesario el dato para saber dónde aplicar mejor la política educativa. Por supuesto, esta gestión lleva nueve meses y es difícil tener un dato ya, pero lo que tenemos nos permite actuar. En los lugares en donde pudimos aplicar la educación disruptiva es donde hemos mejorado los niveles educativos. Quizás me centro mucho en el nivel secundario, porque es de donde vengo y, por eso, tengo más el dato más fehaciente. Nosotros logramos mejorar todos los indicadores que eran malos, tener menos repitencia, tener más egresos, tener mejor permanencia y mejores calificaciones.

—¿Ese “nosotros” es la Escuela de Innovación?

—El modelo de la Escuela de Innovación ya se llevó a 200 escuelas con la política de transformación de la educación secundaria. Logramos que mejoren los indicadores en los niveles socioeconómicos más bajos, que es importante porque en ese nivel es donde impactan más los indicadores de repitencia, de abandono. Si miramos las estadísticas de un año a otro, vemos que en esas escuelas mejoraron los indicadores de Lengua, Matemática y Ciencia. Ese es el camino que hay que seguir fortaleciendo. Entendiendo las particularidades, porque, repito, Misiones es una provincia diversa.

—En relación a la transformación educativa, ¿cómo es el acompañamiento a los docentes en la transformación educativa?

—Yo recalco que la innovación es pedagógica. A partir de ahí, y entendiendo que con el celular la inteligencia artificial ya está dentro del aula, hemos lanzado más de diez ofertas totalmente gratuitas de formación para los docentes.

—¿Sobre qué temas?

—El primero que lanzamos fue sobre el reconocimiento de la inteligencia artificial en el aula y las herramientas que se pueden utilizar. Después avanzamos con tecnologías inmersivas. Lo que vimos es que no se anotaban solamente los profesores de Tecnología, sino también los de Inglés, los de Lengua, los de Matemática. Es espectacular que lo hagan. Ahora tenemos el congreso de flipped learning, que tiene como eje la alfabetización. Pero dentro del congreso, también vamos a trabajar las herramientas de inteligencia artificial. Queremos trabajar con los docentes y reforzar su vocación. Queremos docentes apasionados. Los contenidos mutan, van variando. De nada te sirve aprender un montón de conceptos de memoria, si después no vas a tener las ganas para hacer la transposición didáctica. Cuando te dicen que la matemática es para la vida, vos tenés que tener la capacidad para demostrar cómo entrás en una cocina y gracias a la matemática poder cocinar y que la comida te salga rica todas las veces. Ese es uno de los desafíos de la escuela: demuestre cómo se vincula con el mundo real y con el mundo laboral para que los estudiantes le encuentren sentido.