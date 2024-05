Eugenia Zicavo: “Soy una evangelista de la literatura”

Eugenia Zicavo en el auditorio de Ticmas, en la Feria del Libro

“Eugenia Zicavo es una de las mejores periodistas culturales que tenemos en el país. Una de las personas que mejor lee, y que mejor comunica sobre libros”, inició la charla Patricio Zunini haciendo sonrojar a la invitada en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro. Lo cierto, es que la trayectoria de la socióloga, periodista y profesora da cuenta de su versatilidad y pasión por la lectura.

Zunini contó que Zicavo está trabajando con talleres que invitan a releer los clásicos, una idea que surgió primero a partir del trabajo que realizó la conductora para la plataforma Leamos y que luego desarrolló con la “excusa de releer libros que leí hace veinte, quince años y que pasan la prueba del tiempo. Por eso los llamo clásicos contemporáneos; es una gran excusa para volver a clásicos que me conmovieron”.

Responsabilidad cultural

“No sé si hay una responsabilidad; en mi caso lo que hay es un gran placer”, explicó Zicavo cuando Zunini planteó si los periodistas tenían algún tipo de obligación para con su trabajo de reseñar libros. Y la periodista agregó: “Yo cuando leo algo que me rompe la cabeza quiero que lo lea el mundo. Soy una suerte de evangelista de la literatura. Lo que abandoné de la religión, se me volcó en otro lugar. Si algo me conmovió quiero que le pase a otros”.

Zunini recordó que Patricia Kolesnicov solía reseñar un libro u obra manteniendo el espíritu de la misma, por ejemplo: “Si el libro era seco, hacía una reseña seca”. “Yo no tengo un método, soy bastante asistemática por mi pulsión lectora”, reflexionó la periodista y planteó que a lo largo de los años construyó “un canon propio” y una comunidad lectora donde uno de los pilares está en la confianza “que no es unilateral, porque yo termino leyendo muchas cosas que me recomienda gente que me escribe por las redes, porque realmente se arma un sentido común compartido de aquella literatura que nos gusta. Y también se arman debates fuertes, yo a veces propongo cosas que son muy disruptivas o muy viscerales; a mí me gusta una literatura que no te deja para nada tranquila, y no todo el mundo tiene ganas de abrir un libro para meterse en esos universos. Pienso en literaturas como la de María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, la de Leónidas Lamborghini, o la de Rafael Pinedo, autor de Plop!”.

Eugenia Zicavo está todos los martes en FutuRock

Leer pasándola mal, pero pasándola bien

¿Qué pasa cuándo tenemos que enfrentarnos a lecturas que nos angustian, pero que elegimos?, planteó Zunini. “Para ir a un lugar confortable, qué sé yo, ponés una telenovela. Es un poco mentiroso también, porque hay grandes novelas románticas que me encantan y hay una autora italiana Elena Ferrante que escribió una tetralogía divina”, contó Zicavo.

Y agregó: “Me gusta que me saquen de mi zona de confort, ya sea por la trama o por el estilo. Hay novelas que cuentan muy poco, y si una diría de qué trata esta novela, o de qué trata este cuento; bueno la historia subsidiaria del lenguaje (...) es cuando una voz que no es mía, pasa a ser propia”.

Zicavo además destacó lo enriquecedor de la lectura cuando “te hace salir de tu propia cabeza” y te acerca una nueva perspectiva a la hora de ver el mundo.

#MarcarComoLeído

Desde su paso por el programa de Gerardo Rozín, el canal de la Ciudad y ahora en Futurock junto a Juan Francisco Gentile; cuando Zicavo recorre su carrera profesional como periodista cultural reflexiona: “Pasaron más de diez años de Esta noche libros; había una sección que hacía que era muy arriesgada- esos riesgos de la juventud y que Gerardo me dejó hacer- (...) hacía una sección que se llamaba lo mejor y lo peor de autores consagrados”.

Aunque destacó que está en desacuerdo consigo misma al recordar la sección en la que comparaba la obra literaria con su versión cinematográfica; “Las categorías que usaba para comparar los dos lenguajes, no eran justas con el lenguaje cinematográfico”. Y planteó que no revisita esos libros que en su momento “le parecieron malos”.

“Ahora que estoy más señora y releo, y ahora con los talleres mucho más, yo no entendía antes a la gente que releía; ahora sí estoy entendiendo eso de volver a un lugar seguro”, bromeó Zicavo y agregó: “¿Sabés que no me pasó eso de que algo que me rompió la cabeza hoy diga qué porquería? Sí, a veces me sorprendo con mis propios subrayados. El punto de vista del lector, es tan importante como el punto de vista del autor. Nosotros completamos las obras”.

Literatura en movimiento sin sesgos

“Yo estoy muy interesada en lo que están escribiendo autoras latinoamericanas. Tengo un sistema de lecturas: Brenda Navarro de México, Valeria Luiselli también de Mexico. De Ecuador las que mencioné, Ojeda y Ampuero. Mariana Enríquez…Elaine Vilar Madruga, que es una autora cubana (...) Creo que ahí está pasando algo nuevo, que hay una voz mucho más honesta que busca generar cosas nuevas con el lenguaje y pone en primer plano las distintas maneras de hablar el castellano, sin pasar por esa homogeneización que pasaban los distintos castellanos al ser publicados en España”, reflexionó Zicavo.

Zunini planteó “¿Pero no te parece que siempre estamos descubriendo a las autoras mujeres? Hace quince años me hubieses hablado de Selva Almada, de Alejandra Costamagna, Samanta Schweblin, de Pilar Gamboa…”. Zicavo lo interrumpió y planteó: “No, te hubiese hablado de Alan Pauls, de Juan José Becerra.. y te puedo seguir hablando de ellos, pero el sesgo de género fue brutal como lectora; fue escandaloso. Yo no leí mujeres hasta hace diez años; sistemáticamente que tengan un peso en mi biblioteca, no leí para nada”.

“Yo la biblioteca la tengo ordenada por continentes, por países y al interior de los países por afinidades. Y entonces agarré Argentina y separé mujeres de varones- eso no lo hice con ningún otro lugar- y como es bastante representativa mi biblioteca, porque tengo un acceso privilegiado a los libros, aparte me los mandan las editoriales; de los últimos quince años de de lo que se publica en Argentina, las mujeres ocupan tres estantes; los varones siete”, relató Zicavo.

Buscar nuevos centros

“España sigue siendo un centro distribuidor de lectura (...) Hay algo muy frustrante que para leer autores de Chile o Uruguay hay que esperar que los publiquen en Madrid o Barcelona”, reflexionó Zicavo y agregó “Hay algo que falla en la conversación del mercado, porque la conversación literaria sí está muy aceitada; hay algo que subsana un poco que es la presencia de editoriales chicas o medianas, llamadas independientes”.

Y ejemplificó: “Yo el año pasado, conocí a la autora Elaine Vilar Madruga, porque una librera chilena del stand de La Pollera me lo recomendó en la Feria del Libro. Hay algo en la circulación, como en la Feria de Editores; lo que no hacen los grandes sellos del mercado, que lo terminan resolviendo las editoriales más chicas.

"La llamada", de Leila Guerriero (Anagrama)

La recomendación

Para cerrar la charla, Zunini pidió una recomendación de un libro para salir a buscar en la Feria y Zicavo destacó el último libro de la escritora, periodista y editora Leila Guerriero: “La llamada. Un retrato” (Anagrama, 2024) que narra la historia de la argentina Silvia Labayru que fue secuestrada, torturada y abusada en la ESMA, durante la dictadura cívico militar. Zicavo destacó que Guerriero es “Una gran cronista que da una mirada con muchas aristas”.