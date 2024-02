¿En qué gastan e invierten su dinero la Generación Z?, un vistazo rápido a sus hábitos de consumo

La amistad y la diversión se celebran en esta imagen. Un variado grupo de amigos y amigas de la generación Z viste ropas vibrantes, reflejando su juventud y unión en momentos de alegría compartida. (Imagen ilustrativa Infobae)

La forma en que las generaciones manejan sus ingresos ha evolucionado significativamente. La Generación Z, nacida entre mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2010, se encuentra ahora en la etapa de ingresar al mercado laboral y tomar decisiones financieras cruciales. Pero, ¿cómo esta generación gestiona sus ingresos y en qué áreas prioriza sus gastos?

La Generación Z, también conocida como los centennials, ha crecido inmersa en la era de la tecnología y la información. Su identidad se moldea en un mundo marcado por la conectividad instantánea y la accesibilidad a la información, por lo que este grupo etario se distingue por su inclinación hacia la innovación, la conciencia social y una actitud pragmática hacia la vida.

En específico, los “Gen Z” nacieron entre 1997 y 2010, por lo que ahora tienen entre 27 y 12 años de edad. Es decir, un tercio de esta generación aún no tiene edad para trabajar; solo las personas nacidas entre 1997 a 2006 son quienes tienen 18 años o más y que pueden laborar sin restricción alguna en varios de los países de Latinoamérica.

Adolescentes de la Generación Z exploran el mundo digital a través de sus smartphones, inmersos en redes sociales e internet. Una mirada al fenómeno tecnológico que define su identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México tiene una edad mínima para trabajar de 15 años (según el Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo), siempre y cuando se tenga la secundaria terminada, tener autorización firmada de los padres o tutor (de no contar con ello, obtener una autorización firmada del sindicato al que pertenece), presentar un certificado médico, tener una jornada laboral que no supere las seis horas, así como trabajar en industrias que no representen un riesgo para la salud ni la seguridad.

¿Cuál es el ingreso promedio de la Generación Z?

Al abordar el aspecto financiero de la Generación Z, es fundamental explorar sus ingresos aproximados en contextos regionales específicos, como México y América Latina. A medida que esta generación se incorpora al mercado laboral, las estadísticas revelan una diversidad en los niveles de ingresos, influida por factores económicos y educativos.

Si tomamos el caso específico de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el promedio de edad de la población económicamente activa es de 39 años y el promedio de los años concluidos de escolaridad es de 10.3 años.

Jóvenes trabajando concentrados en sus estudios con laptops y smartphones. Celulares, computadoras, apple, tablet, estudio, facultad, universidad, instituto, adolescentes, amigos, reunión (Imagen ilustrativa Infobae)

Hasta inicios de 2023, el salario promedio mensual de las personas que laboran como profesionistas y técnicos, según su edad y género, es el siguiente:

Técnicos

- Hombres de 15 a 24 años: 5 mil 540 pesos mexicanos.

- Mujeres de 15 a 24 años: 4 mil 090 pesos

Profesionistas

- Hombres 25 a 34 años: 6 mil 559

- Mujeres de 25 a 34 años: 5 mil 740

Debido a que estas cifras están situadas dentro del promedio estándar al primer ingreso laboral, para este ejercicio se tomará en cuenta la medida del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en la que señala que el salario promedio de los licenciados profesionistas es de 10 mil 920 pesos hasta 2023.

Captura de una mujer joven trabajando diligentemente en su laptop dentro de un espacio de coworking. Esta imagen representa la evolución del concepto de home office, donde el internet y la tecnología proporcionan las herramientas necesarias para un desempeño laboral profesional y eficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿En qué gasta su dinero la Generación Z?

Una indagación detallada sobre cómo la Generación Z distribuye sus ingresos revela patrones significativos. Entre los aspectos que ocupan un lugar destacado en sus gastos se encuentran la tecnología de última generación, la educación continua, experiencias de viaje y productos sostenibles. Este enfoque en la inversión en conocimiento y bienestar personal refleja la mentalidad progresista y la adaptación de la Generación Z a las demandas cambiantes del mundo moderno.

Al ser nativos digitales, la Generación Z invierte su dinero en dispositivos electrónicos que van desde teléfonos celulares a computadoras y consolas de videojuegos (preferencia del 52%). De acuerdo con el estudio Digital Consumers by Generation, las personas de la Generación Z son los que más utilizan los teléfonos móviles, con una media superior a las 4 horas de uso al día. Las aplicaciones de comunicación, redes sociales, juegos y música son las más usadas.

En México, si se tiene un salario mensual de 10 mil 920 pesos, podría comprar, por ejemplo un teléfono celular de aproximadamente 7 mil a 9 mil pesos, ya sea con ahorros o por medio de algún plan crediticio.

Según el Informe del consumidor 2021 de 5WPR, otra categoría en la que más invierten las personas de la Generación Z son salud y el bienestar (37% de preferencia); especialmente, esta generación invierte en salud mental, lo cual se traduce a un pago mensual aproximado de 500 pesos por consulta psicológica en México.

Le sigue la belleza, cosmética y cuidado personal (con 36% de preferencia). Según un artículo sobre los hábitos de consumo en los “Gen Z”, en promedio se gastan poco más de 4 mil pesos anuales en productos de esta índole.

Además de estas primeras preferencias de gastos, los centennialls pagan alrededor de 400 pesos mensuales en gastos de streaming, en los que se contemplan aplicaciones de video, música y podcast.

Mujer aplicándose agua en el rostro como parte de su rutina de cuidado, efecto refrescante visible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los “Gen Z” ahorran su dinero?

De acuerdo con un artículo de BBVA, impulsados por la incertidumbre por el futuro y los retos económicos a los que se enfrentan (como la pandemia y la actual situación de inflación), los pertenecientes a la generación Z tienen una mentalidad más prudente y cautelosa a la hora de realizar una compra y cuidar su salud financiera, por lo que un 70% de los encuestados elige tiendas menos conocidas si son más baratas.

Al mismo tiempo, dejan de lado las compras compulsivas y buscan con mayor frecuencia algunas reseñas y opiniones de otros usuarios para conocer si es que los productos son de calidad, los tiempos de llegada e incluso por la comparación de precios y la “caza” de ofertas.

También son más conscientes de la necesidad de ahorrar que el resto de la población. Aunque se considera que alrededor de un 40% de la Generación Z no tiene ingresos suficientes, el 70% de los nativos digitales dice ahorrar.

La imagen de un chanchito alcancía roto ilustra la dura realidad de una economía en crisis, reflejando ahorros perdidos, impacto en dólares, inflación, divisas y la volatilidad de los mercados en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien una parte de la generación ya terminó sus estudios y tiene varios años de experiencia, muchos aún no tienen un sueldo competitivo que les permita pagar un alquiler promedio dentro de algunas de las ciudades más importantes de México, pues el costo promedio de estas viviendas está por encima de los 12 mil pesos al mes, lo que es incluso mayor al ingreso neto de las personas de esta generación.

Aún así, varias personas de esta generación, así como las últimas generaciones de los Millenialls, optan por rentas divididas entre varias personas dentro de una misma vivienda, lo que se conoce como el famoso concepto de rommies.

En general, comprender la gestión financiera de la Generación Z (y de las diversas generaciones etarias) implica no solo analizar sus ingresos, sino también explorar los valores y prioridades que influyen en sus decisiones de gasto. Este tipo de ejercicios también dejan ver cuáles son las nuevas configuraciones sociales, las tendencias actuales e incluso el tipo de políticas sociales que deben tomarse en cuenta para brindar una mejor calidad de vida a la población.