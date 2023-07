Becas, tecnología y prácticas profesionales: cómo es la apuesta educativa de un histórico laboratorio argentino

Carina Cárdenas, gerente de Comunicación de Laboratorios Bagó (Foto: Agustín Brashich)

En un mundo en constante transformación, donde las empresas se ven desafiadas a repensar su rol y contribución en la sociedad, Laboratorios Bagó emerge como un ejemplo destacado de compromiso social y sustentabilidad. En una entrevista realizada en el auditorio de Ticmas, Carina Cárdenas, gerente de Comunicación de esta emblemática empresa que tiene 89 años de historia, habló de los programas que Bagó desarrolla en materia de Responsabilidad Social Empresaria.

En esta conversación, Cárdenas se ocupó de las propuestas significativas que impulsan el desarrollo sostenible, el apoyo a los estudiantes y la mejora de la situación social en las comunidades vulnerables.

“Bajó tiene un rol muy activo en educación”, decía Cárdenas. “En la primaria trabajamos con escuelas brindando herramientas tecnológicas y educativas. En la secundaria trabajamos principalmente en los últimos años, cuando los estudiantes están decidiendo qué seguir. Tratamos de hacerles un primer acercamiento al mundo del trabajo, y, en ese marco, trabajamos junto a Junior Achievement. Los chicos vienen a distintas áreas de la compañía y conocen qué se hace en la empresa y qué hacen los distintos equipos. También participamos en las ACAP, que es el programa de actividades de acercamiento al mundo laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Nos sumamos ya en el primer año y este año recibimos a 30 chicos en la compañía”.

—¿Los chicos fueron a las oficinas de Bagó?

—Venían todas las semanas y las distintas gerencias les preparaban actividades. Los chicos participaban un montón, preguntaban un montón, y eso, la verdad, nos termina enriqueciendo mucho a nosotros porque te hace pensar un montón y generar ideas.

—Mencionaste la primaria y la secundaria: ¿y la universidad?

—Tenemos un programa de becas en el que acompañamos a distintos chicos que tuvieron un desempeño destacable en el secundario. Los acompañamos con una beca completa para que puedan hacer sus carreras en distintas universidades. La elección de los estudiantes se hace en conjunto con la universidad y se acompaña durante todo su estudio. En el medio del proceso, ellos nos cuentan cómo van evolucionando, y también tenemos actividades de mentoreo.

—¿Son becas para cursar cualquier carrera o son becas para carreras médicas?

—Son para distintas carreras. No necesariamente tienen que ver con las carreras médicas.

—¿Por qué?

—Porque nos parece importante apoyar todas las carreras. Para lo que tiene que ver específicamente con las carreras médicas, tenemos un programa especial con apoyo económico en algo que identificamos como una necesidad, y es que los estudiantes de Medicina, una vez que se reciben, dejan para más adelante la especialización. Empiezan a trabajar por la situación económica desafiante que vivimos, y qué sucede: ese “más adelante” a veces no llega. Nosotros intervenimos en esa etapa y los acompañamos para que puedan estudiar la especialidad.

—¿Cómo miden los resultados del acompañamiento de las instituciones que acompañan?

—Por un lado, las escuelas nos mandan reportes. También tenemos encuestas post con los estudiantes. Y los profesores nos comentan su percepción. En el caso de las escuelas secundarias, por supuesto, se acompaña a las familias. Nos resulta importantísimo hacer ese seguimiento.

—¿Cómo es el vínculo con otras instituciones, como, por ejemplo, el que mencionabas con Junior Achievement?

—Ese es un vínculo de muchos años. Los programas que ellos ofrecen son siempre muy bienvenidos por los chicos. Tienen muy buenos resultados. Junior informa los resultados de manera muy ordenada, muy transparente. Junior Achievement es un ejemplo de organización en ese aspecto. Es muy reconocida y hay una alta participación por parte de los empleados de la compañía porque sentimos que ganamos mucho. Como se suele decir, es un win-win. Cuando termina el día, tanto los chicos como nosotros terminamos muy contentos y muy fortalecidos.

—Más allá de la educación, ¿qué otros objetivos tiene Bagó con RSE?

—Trabajamos el eje de transformación social. Dentro de ese eje está la parte educativa, pero no solo trabajamos con escuelas, sino también con las comunidades que están en los alrededores de donde tenemos nuestras plantas. Bagó tiene tres plantas productivas en la Argentina: una en la ciudad de La Plata, otra en City Bell y la tercera está en La Rioja. Acompañamos las necesidades de las comunidades cercanas con materiales, con medicamentos. Hacemos muchísimas donaciones de medicamentos a las entidades que nos lo solicitan para distintas campañas. Y junto con los medicamentos entregamos información para capacitar en temas de prevención.

—Bagó y Ticmas han sumado esfuerzos en las escuelas. ¿De qué manera esperás que la tecnología mejore el estudio de los chicos?

—Más allá de que Ticmas es líder en lo que hace, la tecnología facilita y brinda el acceso a la educación a un montón de chicos que antes no la tenían. La Argentina es un país con un territorio muy amplio y en algunas provincias el acceso era, quizás, en momentos muy puntuales del año. Hoy la tecnología llega a todos lados y, gracias a eso, los chicos tienen un acceso a la educación a través de las herramientas educativas digitales. Ticmas es un puente que facilita eso, no solo con la herramienta curricular básica, sino con un montón de herramientas sofisticadas en temas educativos tanto para los estudiantes como para el cuerpo docente, que es fundamental. Si los docentes no traccionan y ayudan a incorporar conocimientos y materiales, se perdería la mitad de los contenidos.

