Gustavo Zorzoli: “Cerca de la mitad de los adolescentes está fuera del sistema educativo”

Gustavo Zorzoli participó en una entrevista de María Laura Santillán, que se hizo en el 3° Seminario de Innovación Educativa que Ticmas organizó en la Feria del Libro (foto: Agustín Brashich)

Grandes mesas, charlas que abren nuevas preguntas, invitados internacionales: así fue el 3° Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro. La tercera jornada no fue la excepción, y una de las mesas destacadas fue la entrevista que María Laura Santillán le hizo al ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli.

Unos minutos antes, los asistentes del auditorio habían podido ver un video del Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Andrés Delich, que aún cuando no pudo estar presente en el Seminario quiso enviar un mensaje para remarcar la necesidad de reflexionar sobre la educación y el cambio de paradigma que impone la inteligencia artificial.

“Es un tema central la innovación y el impacto que va a tener en el mundo educativo”, decía Delich. Y seguí: “Todos ustedes saben que estamos en un momento crucial, trascendente de toda la humanidad; estamos en un momento donde el cambio tecnológico ya no es un cambio de era sino que estamos ante la posibilidad de un cambio civilizatorio. Esto implica otras formas de pensar el ser humano, las relaciones sociales y la organización de la sociedad”. Delich planteó que es necesario asumir “desde las políticas públicas desafíos a los problemas que nos plantean estas nuevas realidades”, en especial los que hacen a la educación ya que es clave saltar la inequidad.

Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires

Una región en foco: un mismo problema

Luego del video de Delich, Gustavo Zorzoli habló con María Laura Santillán y puso sobre la mesa los problemas que hoy enfrenta el sistema educativo latinoamericano en sus puntos de contacto y diferencias: “Últimamente tenemos datos muy reveladores de Argentina”, dijo, “pero que, en realidad, tiene la región en general”. Y agregó: “La situación es muy compleja. Si analizamos lo que pasa al finalizar tercer grado en particular en Argentina, casi la mitad de esos niños no entienden lo que leen. Después de tres grados, tres años en la escuela primaria, la mitad de los pibes no está alfabetizada. Si pasamos a sexto grado nos encontramos que la situación es muy similar: otra vez, casi la mitad no puede interpretar textos ni tienen herramientas de matemática básica”.

Rápidamente sacó cuentas y planteó: “De cada cien pibes que empieza la escuela, por ejemplo en el año 2006, en 2018 sólo terminan dieciséis con conocimientos suficientes en matemática y lengua; es decir que solo dieciséis de cada cien pibes pueden enfrentar ya sea el mundo del trabajo o el de los estudios superiores”.

“Algunos países de la región han podido mejorar en los últimos tiempos. Lamentablemente Argentina viene en una pendiente descendente. Si uno analiza los resultados 2006, 2013, 2019 vamos progresivamente bajando los rendimientos tanto de lengua como de matemática. Y otros países --y no estamos comparándonos con Finlandia, con Japón o con Canadá; o sea nos miramos con los países de la región como, por ejemplo, Perú-- vienen en una pendiente de mejora”, ejemplificó Zorzoli, que, además, dijo que no sólo hay que repensar la secundaria sino también la escuela primaria, ya que no cumple con la alfabetización inicial básica.

Los datos indican que la educación en la Argentina viene en una caída sostenida desde hace años (foto: Agustín Brashich)

Repitencia y cambio curricular en la escuela secundaria

Más adelante, Zorzoli se refirió a la repitencia de los estudiantes, que suele pensarse como una característica estructural de la educación secundaria: “Habitualmente la política mete mano en ese tema. En los últimos tiempos seguramente habrán escuchado que algunas provincias como Formosa, Santa Fe e incluso en febrero pasado la Provincia de Buenos Aires intentan de alguna manera flexibilizar los sistemas de promoción. ¿Para qué? Para que las estadísticas den mejor en última instancia”.

Por otro lado, Zorzoli señaló: “Los diseños curriculares de nuestro país, y de casi todos los países de la región son muy estrictos en términos de la obligatoriedad, los tres primeros años de la escuela secundaria son casi idénticos para todos los chicos y chicas. Por un lado, nos llenamos la boca diciendo que cada pibe es un individuo con sus particularidades, hay que respetar sus posibilidades, sus intereses, sus capacidades, pero el diseño curricular dice cinco horas de matemática, cinco de lengua, tres de inglés. Todos tienen que aprender exactamente lo mismo, y eso rompe con lo individual, mis posibilidades, mis capacidades, mis intereses”. Otro tema que planteó es la opción de enseñar por “niveles” de capacidad.

En ese sentido, reflexionó que la nueva secundaria posible requiere de una opción que permita a los estudiantes elegir un porcentaje de las materias. “Que los chicos, a medida que van creciendo, elijan más, se hagan responsables de aquello que van a estudiar”.

Gustavo Zorzoli y María Laura Santillán (foto: Agustín Brashich)

Alfabetización en la primaria

El ex Rector del Colegio Nacional Buenos Aires planteó que “hay un tema fundamental y es cómo se alfabetiza desde hace veinticinco años en la Argentina, qué metodología hoy utilizan los maestros para enseñar a leer y escribir”. Para él “hay que pensar una política rápidamente a mediano y largo plazo para resolver esta herramienta básica, que es la alfabetización”. Ya que, si bien el Estado invierte en educación y ha entregado gran cantidad de libros, dispositivos electrónicos y digitales para que una nueva alfabetización sea posible, no existe hoy una política vinculada con el proceso de alfabetización”.

Como muchos de los invitados al Seminario de Innovación de Ticmas, Zorzoli trajo el tema de la campaña #NoEntiendenLoqueLeen que pretende a lo largo de todo el año poner el foco de la política en un año de elecciones.

“El mejor lugar para un chico es la escuela. De eso estamos seguros y nosotros hoy en la Argentina tenemos cerca de la mitad de los adolescentes fuera del sistema educativo. Hablamos de que no interpretan textos adecuados para su edad, hablamos de los que evaluamos, los que están dentro de la escuela, pero hay una mitad que está afuera”, subrayó Zorzoli y cerró esperanzado con la idea de un acuerdo nacional político que haga un verdadero cambio educativo.

