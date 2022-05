Daniel Reta y el desafío de la educación de calidad: el caso del International College de Punta del Este

Daniel Reta en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

El International College de Punta del Este es un colegio modelo que, entre otras cosas, supo ser noticia hace cuatro años, cuando compró un avión para remoderlarlo y convertirlo en una gran laboratorio tecnológico. La acción fue mucho más que un hecho periodístico, sino que, en buena medida, definió una manera de entender la educación y los desafíos de alto impacto.

“Pluna había quedado completamente fuera del sistema, por lo cual habían quedado dos aviones que estaban en Carrasco, y a uno de los socios (somos tres) se le ocurrió comprar uno”. La frase es de Daniel Reta, ex presidente del board of governors del colegio, que visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro y fue parte en una entrevista a cargo de Patricio Zunini. Y siguió: “¿Por qué no usar ese avión como una herramienta para los chicos? No solamente para los nuestros, sino para abrir a la comunidad”.

La entrevista giró en torno a los grandes retos que tiene la educación para alcanzar niveles de excelencia y cómo la propuesta es nunca conformarse. Reta recordó el “brutal” operativo que implicó movilizar el avión desde Carrasco hasta la escuela, cómo se desarmó y volvió a armar. “Las fotos son épicas”, subrayó Patricio Zunini.

“El avión estaba impecable”, aseguró Reta y planteó: “Nosotros pagamos en el auction 27 mil dólares, un avión que sale más de 15 millones de dólares. Las turbinas están impecables, todo el avión está impecable y adentro lo que hicimos fue generar un espacio más grande para pasar cine. Dejamos 30 butacas, porque la idea era que se utilice como sala de conferencias y toda la parte de atrás para hacer laboratorio de robótica o de cualquier otra ciencia”.

El avión de Pluna siendo transportado al colegio

Emigrar y reinventarse

Reta, socio fundador del International College, recordó que se fue del país en 2001 por la crisis: “En ese momento me fui a Uruguay. Como hace cuarenta años me dedico a la educación, fui como director de inglés de un colegio que estaba en Punta del Este que también quebró, y un papá de ese colegio me pidió que lo ayudara a armar un colegio”.

“Fundamos un colegio en San Rafael”, continuó, “y en el 2015, yo, que venía haciendo un estudio de mercado y venía viendo cómo la migración ya no era por dos años sino que había permanecía en Uruguay y especialmente en Punta del Este, me pregunté por qué no tener mi colegio”.

Así nació el International College.

Daniel Reta en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Crear comunidad

El colegio tenía la premisa de hacer lo contrario de las demás instituciones, que piensan en los padres “de la reja para afuera”. Pero, entonces, la pregunta fue qué podían hacer de distinto para que se involucraran los padres de los estudiantes.

“La idea es que lo disfruten y vean qué hacemos con la educación. Entonces, en ese espacio que son cinco hectáreas”, construyeron un gimnasio con una cancha de básquet homologada por la NBA, y canchas de fútbol y rugby, también homologadas.

¿Qué hace un padre cuando llega al colegio a la mañana? Puede desayunar con el hijo en el restaurante del colegio y luego, cuando el chico empieza las clases, puede participar en los más de 30 programas de fitness para hacer en el colegio con profesores que son todos licenciados en Educación Física. “Así se va formando comunidad”, dijo Reta, “porque a Punta del Este viene de distintas partes del mundo: de los 600 chicos que tenemos, la mitad son uruguayos, y la otra mitad son argentinos, europeos, americanos. El padre que llega no tiene amigos; tiene un desarraigo muy grande”.

De esta forma, el colegio funciona como un espacio para crear de vínculos más allá del grupo de alumnos. “El peor enemigo del colegio hoy es el WhatsApp de las madres”, dijo Reta, y planteó que en su institución es distinto: “Lo tenemos adentro, nosotros sabemos cuál es el problema y rápidamente intervenimos y generamos las reuniones para que esto no siga más adelante”.

Daniel Reta entrevistado por Patricio Zunini en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

¿Es posible un International College en Buenos Aires?

“Este modelo es para replicarlo”, dijo Reta. “Por supuesto, hay que hacer una inversión importante. Las aulas, desde su concepción, se hicieron pensando en lo último en tecnología. De hecho, la pandemia no nos agarró desprevenidos, ya que habíamos empezado desde el 2017″.

Además de destacar que construyeron un polo de recursos humanos altamente calificados, Reta exclamó: “Yendo a la parte específicamente académica. Nosotros tenemos el Bachillerato Internacional, como la frutilla de la torta de los últimos dos años”. La currícula oficial está totalmente integrada a la del bachillerato internacional, por lo que tienen “un nivel de eficiencia altísimo”.

En la Argentina, eso no es posible hasta ahora, pero, por por otro lado, Reta adelantó que buscará firmar un convenio con la UCEMA (una universidad pionera en estudios superiores de política, administración, economía y finanzas de Argentina) para lograr que, por primera vez en Uruguay, haya un acuerdo con universidades extranjeras y “transformar a Punta del Este en un hub de educación internacional”.

