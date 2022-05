Alfredo Da Costa: “La realidad nos está demandando otra forma de gestionar y de liderar a los equipos docentes”

Pensar la educación, su gestión y su actualización constante es uno de los grandes retos que atraviesa a quienes dedican su vida al aprendizaje. Alfredo Da Costa, fundador de la Red de Directivos de Instituciones Educativas (REDIE) es una de esas personas que sabe que planificar y reflexionar son verbos claves para desarrollar una mejor educación.

En el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro y en diálogo con Patricio Zunini, Da Costa señaló que “hay que cambiar algunas cuestiones sobre cómo enseñamos” y destacó como un eje crucial hacer un “trabajo de evangelización” en cuando a la enseñanza de la Programación. “El director es un elemento clave dentro de cada institución para lograrlo. Si el equipo directivo, el equipo de la escuela no está convencido de que la implementación tecnológica, la tecnopedagogía --como le llamamos-- es importante para el aprendizaje, en este siglo, de los chicos seguramente el proyecto va a fracasar”. Y agregó: “Hay muchas tesis de Maestría que analizan precisamente el rol directivo en la implementación tecnopedagógica”.

Da Costa señaló que “Hoy la realidad nos está demandando otra forma de gestionar y de liderar a los equipos docentes”. “No se puede seguir trabajando en las escuelas como en el siglo XX, que quizás en ese momento funcionaba, y funcionaba muy bien ya que respondía a la realidad de la sociedad de ese momento. Nuestra sociedad, recontra compleja, nos está demandando otra cosa”

Alfredo Da Costa

También reflexionó: ”Tenemos que entender que, siendo mentores de nuestros docentes, vamos a lograr mucho más que de la otra forma. Nosotros en la Red armamos un equipo de mentoría entre los equipos, una especie de coaching, en donde alguien que tiene determinado conocimiento, determinada experiencia. la pueda volcar a alguien que no la tiene. Y que eso impacte en las prácticas áulicas de las escuela, sino todo queda en discusiones de café y eso no nos puede pasar.

Zunini le propuso un juego a Da Costa: qué pasaría si Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y el fantasma de Steve Jobs le ofrecieran todo el dinero, el tiempo y la tecnología: ¿qué les pediría?

“Con ese tiempo lo que hago es trabajar con los docentes y los directivos”, respondió. “Creo que la clave es la capacitación. Por un lado, que sepan usar pedagógicamente las herramientas tecnológicas y, además, trabajar desde el convencimiento de que eso va a hacer que los chicos aprendan de otra manera y aprendar mejor”.

Y se hizo cargo de su trabajo de “apostolado” con la tecnopedagogía. “Estoy convencido que hay que cambiar la educación. Lila Pinto siempre dice que por lo menos cinco dimensiones de la gramática escolar que hay que transformar: el currículo, los tiempos, los espacios, la evaluación; gran tema que seguramente ustedes tratan y el otro tema (...) que tiene que ver con los vínculos”, indicó y subrayó que “si pudiésemos transformar esas cinco dimensiones, tendríamos la escuela que querríamos tener”.

Sumarse a la red

La Red de Directivos de Instituciones Educativas (REDIE.org) tiene alcance internacional y publica una revista online --que por ahora funciona sólo a nivel de la Argentina--. Cualquier directivo del país y del extranjero puede participar en la red. El único requisito, como dijo su fundador, es “ser parte de un equipo de conducción. Es decir, no importa si tu escuela es del Estado, si tu escuela es privada, no importa si es una escuela rural, no importa si es una escuela de centros urbanos. Lo que importa es que seas parte de un equipo de conducción”.

