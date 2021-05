5 documentales sobre redes sociales para ver con los estudiantes

Las redes ubicuas (Archivo)

Todos los años, una nueva red social que se impone como la gran novedad y atrapa a millones de chicos, y todos los años un nuevo documental que advierte sobre los riesgos de la adicción a las redes sociales. ¿Qué podemos hacer los maestros y profesores para acompañar a los chicos en la exploración de un tipo de comunicación que, a veces, nos deja a fuera? Hablar, plantear el debate, provocar el pensamiento crítico y el diálogo profundo.

Aquí presentamos una lista de cinco documentales sobre las redes sociales para trabajar, sobre todo, con los últimos años de la escuela media. Pero aún así, aún cuando no sean indicadas para los primeros ciclos, verlas puede ayudar a plantear debates en el aula.

"El dilema de las redes sociales", Netflix

1. El dilema de las redes sociales. El documental —en rigor, docuficción, porque las entrevistas están engarzadas con actuaciones— plantea cómo las redes atrapan a los usuarios para convertirlos en consumidores. Detrás de un mensaje de amistad y conexión se esconde una estrategia comercial. Aborda también las fake news y el aislamiento que provoca la adicción a las plataformas.

2. Nada es privado. De qué manera “aprende” el algoritmo y cómo hace para “enseñarnos” a los usuarios, para plantar temas en agenda e interferir en las ideas y en la política. Esta película hace foco en el affair de Cambridge Analytica y cómo las fake news influyeron en las elecciones estadounidenses que llevaron a Donald Trump a la presidencia.

3. The american meme. Los más grandes influencers de los Estados Unidos —con Paris Hilton a la cabeza— cuentan cómo edificaron y sostienen sus grandes imperios online. Puede parecer un poco lavado y autocelebratorio. Pero no es tan ingenuo.

4. No te metas con los gatos. Un documental fuertísimo que no es apto para chicos de primaria. A partir de los video que un hombre suabía a internet torturando animales, una investigación mostró en él los rasgos de un asesino en potencia. Es muy interesante, pero, de nuevo, no es para que lo vea cualquier estudiante.

5. Tan plana como un encefalograma. Si bien no es un documental sobre redes sociales, está muy vinculado porque habla de cómo surgen y propagan teorías anticientíficas como el terraplanismo. La película logra que, por un momento, podamos comprender sus motivaciones y la cantidad de energía que le dedican a esa clase de ideas. Es muy interesante para trabajar conceptos como el obstáculo epistemológico.

