La situación se repite en muchos colegios privados, pero en los jardines recrudece. Por un lado, están los padres que ya no pueden pagar. Por otro, aquellos que sí pero que no le encuentran sentido sin la función de guardería que los establecimientos suelen cumplir. Entonces, optan por anular la matrícula y volverlos a anotar el año que viene. Más incluso en las edades no obligatorias (sala de 2 o de 3).