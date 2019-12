-No sé si tengo una respuesta. A mí me pasó que estudié ingeniería, pero nunca fui bueno en matemática. Tuve profesores que me dijeron que no eligiera ingeniería porque no me iba a ir bien. Tenía sentido: sufrí un montón y tuve que estudiar el doble para resolver problemas matemáticos. Solemos ver la matemática, la física, la estadística como un cuco. Pero este proceso es distinto. Incluso hay sociólogos trabajando con datos. Abre un juego que nunca pasó en la historia de la tecnología.