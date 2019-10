Iván Mellina no levantó la mano. Justo ese día había faltado. A las horas, un compañero le comentó del proyecto y no dudó: “Por más que no tenía mucha idea de qué se trataba, me entusiasmó. Si bien ya había cerrado el cupo, hablé ese mismo día con el profesor y me permitió sumarme”, dijo el alumno que completó el equipo.