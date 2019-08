Para la cartera educativa cordobesa, utilizar neologismos como "todes" no remite a "la cuestión de fondo". "Nuestra currícula se basa en la normativa vigente del castellano. No hay una indicación puntual sobre el lenguaje inclusivo. De todas maneras, entendemos que las aulas son el espacio de la diversidad, de las ideas y los debates. Obviamente no se cercena el derecho a que los chicos lo utilicen", explicaron.