El 40% de adhesión es similar a otras medidas de fuerza convocadas por todo el FUDB, por lo cual en el gobierno bonaerense sospechan. "No cierra que solo Baradel haya logrado ese acatamiento, sobre todo en el interior de la Provincia donde no tiene tanta presencia. Vamos a investigar si hubo otro gremio que no acató la conciliación obligatoria", señaló a Infobae una fuente cercana a Vidal.