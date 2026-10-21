La dependencia de Europa respecto a Estados Unidos en el espacio es difícil de superar

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Las señales más claras de que Estados Unidos se está volviendo contra Ucrania han llegado, este mes, desde el espacio exterior. Las conexiones de los drones ucranianos con Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, se interrumpieron a velocidades superiores a 160 km/h. Misiles balísticos rusos impactaron en Kiev sin las advertencias habituales de los satélites espía estadounidenses. Los aliados europeos de Ucrania reaccionaron con profunda inquietud. Los jefes de defensa europeos solo pueden ofrecer a Ucrania sustitutos parciales de las redes de inteligencia y comunicaciones estadounidenses. Y les preocupa su propia dependencia de las capacidades espaciales de Estados Unidos, si estas seguirán disponibles en caso de un ataque ruso y con qué rapidez podrán desarrollar sus propias alternativas.

Todo esto está acelerando los esfuerzos para desarrollar alternativas. Al día siguiente de que Ucrania anunciara la imposición de restricciones a Starlink, las acciones de su principal competidor europeo, Eutelsat, se dispararon un 23%. Posteriormente, la Unión Europea aceleró el lento proceso de aprobación regulatoria para la fusión de las empresas de satélites de las tres mayores compañías espaciales europeas, con la esperanza de crear una lo suficientemente grande como para competir con SpaceX, la empresa del Sr. Musk. Y el 19 de octubre, cuatro de las mayores empresas de telecomunicaciones de la región anunciaron su intención de asociarse con una empresa de satélites para competir con Starlink .

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Sin embargo, a Europa le queda un largo camino por recorrer antes de poder aspirar a la «autonomía espacial», como se suele decir. En tres áreas cruciales, depende de Estados Unidos. La primera es el servicio de internet por satélite para civiles y fuerzas armadas. La segunda es la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) espacial, así como la alerta temprana para la defensa. Y la tercera es la capacidad de lanzamiento: los cohetes y puertos espaciales necesarios para poner en órbita un gran número de satélites.

Durante décadas, la brecha espacial entre Europa y Estados Unidos fue mayor en el ámbito de la defensa. Estados Unidos mantuvo a Europa dependiente, en parte, permitiendo que sus aliados se beneficiaran gratuitamente de programas como SBIRS , una constelación de alerta de misiles valorada en 18.000 millones de dólares. Pero Estados Unidos también se opuso a los esfuerzos europeos por desarrollar sus propias capacidades. Inicialmente, intentó bloquear Galileo, un sistema de navegación por satélite, argumentando que competiría con los satélites GPS estadounidenses y que podría ser utilizado por sus enemigos.

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Ahora, sin embargo, la mayor brecha se encuentra en el internet satelital, donde Estados Unidos ha tomado una ventaja meteórica. La respuesta europea más cercana a Starlink es OneWeb, cuya empresa matriz, Eutelsat, es propiedad parcial de los gobiernos francés y británico. (El Reino Unido rescató a la empresa tras su quiebra en 2020, y ambos países inyectaron más capital el año pasado). OneWeb se fundó en 2012, tres años antes que Starlink, pero fue rápidamente eclipsada por esta: como división de SpaceX, la compañía de cohetes de Musk que ha alcanzado la cima mundial, Starlink contaba con abundante capital para impulsar su enorme expansión. La entrada de otras empresas privadas podría ampliar la ventaja de Estados Unidos. Leo, de Amazon, tiene previsto ofrecer internet satelital a finales de este año.

OneWeb cuenta con varios terminales en Ucrania, algunos financiados por Alemania, y es utilizado por diversas fuerzas armadas europeas, incluidas las armadas francesa y británica. También se utiliza en algunos drones aéreos y navales. Sin embargo, no sustituye directamente a Starlink. OneWeb dispone de unos 600 satélites, mientras que Starlink cuenta con más de 10 000. El sistema europeo no puede transmitir tantos datos ni dar servicio a tantos usuarios en una misma zona. Además, debido a que sus satélites se encuentran en una órbita mucho más elevada, los usuarios necesitan terminales más grandes, cuyo precio más económico ronda los 9000 dólares, aproximadamente 45 veces más que un terminal básico de Starlink. Kaja Kallas, la máxima representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reconoció esta situación antes de reunirse con el Sr. Zelensky el 16 de octubre: «Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, a corto plazo Europa no puede sustituir esta capacidad».

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La UE planea invertir 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares) en IRIS 2 , una constelación de 348 satélites de comunicaciones que utilizarán los gobiernos y las fuerzas armadas de sus Estados miembros. Sin embargo, el primer satélite no se lanzará hasta 2029. Alemania, por su parte, planea su propia red de 100 satélites de comunicaciones militares con un coste aproximado de 10.000 millones de euros. Esto ha generado preocupación por la duplicación y la fragmentación de la red.

Hay noticias más alentadoras en lo que respecta al segundo ámbito de preocupación, la vigilancia, inteligencia y reconocimiento (ISR) espacial , principalmente gracias a las nuevas empresas privadas europeas que producen pequeños satélites de vigilancia mucho más rápido que las empresas tradicionales como Airbus. El almirante Anders Sundeman, jefe de la fuerza espacial sueca, afirma que si le hubieran preguntado hace un año cuánto tardaría en lanzarse el primer satélite espía de su país, habría estimado 2030. “En cambio, lo lanzamos este año”, dice (aunque el lanzamiento se realizó en un vuelo compartido del Falcon 9 estadounidense). Fue fabricado por Iceye, una startup finlandesa que ha descubierto cómo reducir el tamaño de los satélites de radar, que antes eran tan grandes como un coche, al tamaño de una lavadora. Iceye ha puesto 80 en órbita y planea duplicar su ritmo de producción a 100 el próximo año. Suecia también ha firmado un acuerdo para comprar pequeños satélites espía a Planet Labs, una startup estadounidense que recientemente abrió una fábrica en Alemania.

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Contar con muchos satélites pequeños y baratos como estos facilita afrontar la pérdida de algunos por interferencias o ataques. Ese es un riesgo real. A mediados de octubre, un satélite ruso se colocó en una órbita muy cercana a la de uno fabricado por Iceye que proporciona inteligencia a Ucrania. Sin embargo, incluso si el satélite ucraniano queda inutilizado, el país cuenta con dos más, además de acceso a la inteligencia de varios satélites europeos.

Otras capacidades estadounidenses tardarán mucho más en ser reemplazadas. Una de ellas es el sistema de alerta de misiles balísticos. Francia y Alemania se han unido para construir dichos satélites, pero no estarán operativos hasta principios de la década de 2030. Europa tampoco puede igualar los sensores y las armas orbitales que Estados Unidos despliega para proteger sus satélites aliados y destruir los hostiles.

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Finalmente, ninguno de los planes de Europa funcionará si no cuenta con la capacidad de lanzamiento suficiente para poner sus satélites en órbita. Arianespace, una empresa europea propiedad principalmente de Airbus y Safran, puede transportar cargas pesadas a la órbita. Sin embargo, lanza muchos menos cohetes que SpaceX y a un costo mucho mayor, lo que explica por qué muchos satélites Iceye y OneWeb fueron puestos en órbita por la empresa estadounidense. Incluso dejando de lado la geopolítica, esta dependencia es preocupante: se vislumbra una escasez de capacidad a medida que SpaceX retira gradualmente el cohete Falcon 9, su principal herramienta de lanzamiento.

Si los países europeos esperan reducir el precio de sus cohetes, deberán comprometerse con planes de gasto a largo plazo que permitan a las empresas ya establecidas invertir, al tiempo que fomentan la competencia. La Agencia Espacial Europea tiene un concurso de lanzamiento de 900 millones de euros, que recompensa a las empresas que alcanzan hitos como un lanzamiento orbital exitoso. Pero una vez que demuestran su capacidad, necesitan pedidos. «Si se quiere que un lanzador sea lo más barato posible, hay que lanzarlo con mucha frecuencia», afirma Olivier Lemaitre, secretario general de Eurospace, una asociación comercial. Si la demanda sigue siendo baja, añade, la industria nunca alcanzará economías de escala. La cuenta atrás de Europa hacia la autonomía espacial no durará para siempre.

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