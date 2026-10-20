Rusia está librando una guerra de información en África

La escalada de la guerra de información de Rusia en África

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El 28 de octubre, los líderes africanos se reunirán en Moscú para la tercera cumbre Rusia-África desde 2019. Para Vladimir Putin, el evento forma parte de un esfuerzo concertado para persuadir al Sur global de que Rusia lucha en nombre de lo que él denomina la “mayoría global” contra el “neocolonialismo”. Esta iniciativa ha cobrado fuerza desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. En la cumbre más reciente, celebrada en 2023, una portavoz afirmó que " los hombres rusos dan su vida en el frente para que los pueblos del continente africano sean libres".

Muchos líderes africanos se burlarán de tales afirmaciones absurdas. Pero el Sr. Putin cree que el continente ofrece un terreno fértil para sembrar sus ideas perniciosas. En febrero, Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, declaró que el 90% de los funcionarios rusos expulsados ​​de Europa habían sido reasignados al continente. Este cambio ha ido acompañado de intensos intentos por influir en la opinión pública africana mediante la diplomacia cultural, la Iglesia Ortodoxa, la educación superior, grupos profesionales, medios de comunicación y desinformación. Al igual que con las intervenciones militares más contundentes de Rusia en el continente, resulta difícil evaluar el éxito de esta guerra psicológica. Sin embargo, Rusia se beneficia de la persistente simpatía por la Unión Soviética, así como de las legítimas críticas africanas al comportamiento de los países más ricos.

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Los esfuerzos rusos son como muñecas rusas: esconden mucho más de lo que parece. Tomemos como ejemplo la diplomacia cultural. En septiembre, Rusia anunció que ampliaría el número de “Casas Rusas”, instituciones culturales dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, en África, de 16 a 24. Críticos como Ivan Klyszcz, del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, un grupo de expertos estonio, las denominan “nodos de las redes de propaganda rusas”. Las películas que proyectan respaldan la narrativa del Kremlin: “Batalla por África”, un documental sobre cómo Rusia acudió en ayuda de los países del Sahel que desafiaban el “neocolonialismo” francés, o “Por qué me mudé a Rusia”, sobre estadounidenses que supuestamente huyeron del progresismo en su país. Ucrania alega que estas casas se utilizan para reclutar africanos para luchar contra ella en la guerra. Los gobiernos europeos debaten si cerrar estos institutos en sus países por difundir propaganda.

La nueva Casa de Rusia abrió sus puertas en Santo Tomé y Príncipe —una pequeña antigua colonia portuguesa que fue satélite soviético durante la Guerra Fría— en septiembre, en lo que antes era una clínica de fisioterapia en la avenida principal de la capital. Un collage generado por IA con sonrientes habitantes de Santo Tomé y Príncipe y las palabras « amizade dos povos » («amistad de los pueblos», un lema soviético) recibe a los visitantes en la entrada. Carteles de autores, monarcas, estrellas del deporte y cosmonautas «cuentan la historia rusa», explica Inna Afanaseva, directora de la Casa. Una foto enmarcada del Sr. Putin observa a los estudiantes que aprenden ruso.

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Un número creciente de estudiantes africanos se traslada a Rusia: la cifra más reciente, de unos 37.000, es aproximadamente cinco veces mayor que en 2010, en parte debido al aumento de las becas. Esta cifra superó recientemente el máximo alcanzado durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética formó a una generación de élites africanas, incluidos los actuales presidentes de Ghana, Namibia y Angola.

Las Casas Rusas también acogen reuniones de profesionales que estudiaron en la Unión Soviética, como parte de un esfuerzo por reactivar antiguas relaciones. Asimismo, organizan encuentros para la Iglesia Ortodoxa. El Kremlin ha apoyado la expansión de la iglesia en África, donde reside gran parte de los cristianos conservadores, para posicionar a Rusia como un refugio de valores tradicionales, en contraste con un Occidente supuestamente decadente.

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Rusia también promueve medios de comunicación en el continente. RT, un servicio estatal, ha firmado alrededor de 30 acuerdos de intercambio de contenido con medios como Afrique Media de Camerún. African Initiative, lanzada en 2023, afirma ser una agencia de noticias independiente, pero tiene estrechos vínculos con antiguos miembros del Grupo Wagner, un grupo mercenario ruso financiado por el Estado, y con la inteligencia rusa, según un informe publicado por el gobierno francés en 2025. El informe alega que esta organización está detrás de noticias falsas que culpan a Estados Unidos de la propagación del dengue en Burkina Faso y probablemente ha difundido la afirmación de que Francia apoya a los yihadistas que asolan el Sahel.

Al igual que muchos proyectos rusos, colabora con creadores africanos. Gandhi Malien Web TV , que cuenta con el apoyo de African Initiative, tiene un programa de entrevistas con un presentador maliense y un periodista ruso. En Burkina Faso, MC Ruskof, rapero ruso-burkinés, presenta «L’Heure Russe» . En 2024, African Initiative modificó un popular videojuego de estrategia para que los jugadores pudieran luchar para impedir que los estados del Sahel volvieran al colonialismo.

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Los medios rusos buscan influir en el periodismo africano. RT y otros medios financiados por el Estado han organizado al menos 20 cursos de capacitación para periodistas africanos de al menos 29 países desde julio de 2025. Estos cursos incluyen consejos prácticos, pero el contenido es tendencioso. A los prisioneros de guerra ucranianos se les tacha de “neonazis”. La masacre de Bucha al comienzo de la guerra de Ucrania se utiliza como ejemplo de “noticias falsas” que deben ser verificadas.

Otras falsedades se difunden mediante una combinación de campañas en línea y fuera de línea. Este año, Forbidden Stories, una coalición de periodistas, informó que una red de influencia respaldada por Rusia, conocida como “la Compañía”, pagó a reporteros de todo el Sur Global por historias falsas que se publicaron en medios locales. La campaña buscaba socavar, por mencionar solo uno de los muchos ejemplos, el corredor de Lobito, un proyecto de infraestructura financiado por Estados Unidos y la Unión Europea en Angola. Rusia también crea periodistas falsos. En un informe publicado en agosto, Code for Africa, una ONG , y Graphika, una empresa, identificaron hasta 35 “reporteros” fantasma con perfiles falsos. Sus “artículos” se publicaron en medios reales, cuyo contenido fue retomado por otros, creando un ciclo de “lavado de información”. Un escritor fantasma particularmente prolífico fue Manuel Godsin, quien escribió para medios sudafricanos sobre la “mafia” occidental detrás de Lobito, así como un artículo que alegaba falsamente que Estados Unidos estaba financiando Starlink en Orania, un pequeño pueblo “solo para blancos” en Sudáfrica habitado por afrikáneres nostálgicos del apartheid. La inteligencia artificial se utilizaba con frecuencia para crear personajes, escribir historias y traducirlas a los idiomas locales.

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Según Justin Arenstein, de Code for Africa, están apareciendo fenómenos similares en otras áreas. Menciona la creación de investigaciones académicas falsas por parte de supuestos académicos que se suben a repositorios de preimpresiones, así como la publicación de informes por parte de supuestos centros de estudios que dan credibilidad a las narrativas rusas.

Es difícil medir el impacto de los esfuerzos de Rusia. Pocos africanos ven RT o visitan la página web de African Initiative. Las encuestas de opinión sugieren que, en promedio, Rusia ejerce una influencia menos positiva en África que Estados Unidos, China o las antiguas potencias coloniales. Esto podría reflejar que Rusia tiene menos que ofrecer económicamente. El reclutamiento de soldados africanos por parte de Rusia nos recuerda el costo real de su guerra, incluso para los propios africanos.

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Sin embargo, sería un error caer en la complacencia, argumenta el Sr. Arenstein. Compara el impacto de la campaña rusa con el de las termitas que erosionan gradualmente las estructuras orgánicas de las sociedades africanas. El Kremlin, sostiene, es inusual entre los promotores de la desinformación, ya que intenta deliberadamente debilitar la cohesión social en los lugares donde opera, en lugar de limitarse a promover su propia agenda. Al fin y al cabo, cuanto más frágil es un país, más puede Rusia explotarlo.

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