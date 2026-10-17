The economist

Alice Weidel pondría fin al apoyo alemán a Ucrania

La política de la derecha populista afirma que Kiev “ya ha perdido” frente a Moscú y que debería solicitar la paz

Alice Weidel rechaza el apoyo militar de Alemania a Ucrania y solicita presionar a Kiev para finalizar el conflicto. (REUTERS/Annegret Hilse)
Alice Weidel rechaza el apoyo militar de Alemania a Ucrania y solicita presionar a Kiev para finalizar el conflicto. (REUTERS/Annegret Hilse)
Guardar

Alice Weidel, copresidenta del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), tiene motivos de sobra para pensar que ha llegado su momento. Su partido ha conseguido una amplia ventaja en las encuestas y está a punto de formar su primer gobierno de la historia, en el estado de Sajonia-Anhalt. Durante una entrevista de una hora de duración para The Insider, celebrada en una sala de reuniones del Bundestag con vistas al río Spree de Berlín, se muestra segura y elocuente. No obstante, puede resultar difícil determinar cuáles son las posiciones de Weidel.

Lo que rechaza está claro. Empecemos por el apoyo alemán a la defensa de Ucrania frente a la invasión de Vladimir Putin. Inútil, afirma: Ucrania es “demasiado pequeña” y “ya ha perdido”. Alemania debería ejercer “presión sobre el presidente ucraniano” para poner fin a la matanza. La política debe seguir los principios de “Alemania primero”, incluso imitando el acuerdo sobre diésel de Donald Trump con Rusia.

PUBLICIDAD

Peor aún, prolongar la guerra “pone en peligro a Alemania”, ya que podría convertirse en un objetivo. Esto es plausible, como sugieren los ataques híbridos de Rusia contra los aliados de la OTAN. Y, sin embargo, Weidel se muestra reacia a señalar a Rusia como una amenaza. Alemania culpó recientemente al Kremlin de un ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig. Pero Weidel afirma que no ha visto pruebas de que Rusia estuviera detrás de este “supuesto intento de ataque con drones”. De todos modos, ¿qué hay del presunto bombardeo ucraniano de los gasoductos Nord Stream?

Este “judo retórico” es una costumbre. Cuando se le pregunta por indicios de que Putin quiera la paz, Weidel le devuelve la pregunta: ¿y qué hay de Volodimir Zelensky? Acepta que Rusia fue el agresor en 2022, pero añade: “Cuando la diplomacia está en la mesa, la historia también está allí sentada”. Se refiere a que, durante décadas, Occidente ignoró las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad y debe dejar de hacerlo.

PUBLICIDAD

Weidel, que se autodenomina “conservadora libertaria”, arremete contra el aumento del gasto en Alemania, que, según ella, provocará que los pagos de intereses se dupliquen en tres años. Los analistas afirman que las propuestas presupuestarias de la AfD no cuadran. Pero Weidel insiste en que recortar las subvenciones energéticas, la ayuda exterior y las prestaciones sociales puede financiar las rebajas fiscales y la reducción de la deuda. No incluye la defensa, que representa la mayor parte del nuevo endeudamiento. De hecho, admite que “tendremos que gastar más”. Pero, en lugar de ofrecer detalles, se limita a condenar el apoyo alemán a Ucrania.

En cuanto al euro, es un “mito” que la AfD pretenda abandonarlo, afirma Weidel (aunque su programa electoral en las elecciones del año pasado instaba, de hecho, a la salida). En su lugar, aboga por una reforma profunda para que el Banco Central Europeo deje de financiar a los países “altamente endeudados”. Marine Le Pen quiere “financiación libre mediante deuda, aunque Francia ya se encuentre en una enorme crisis de deuda”. Europa se encamina “sin duda” hacia una crisis del mercado de bonos.

Solo hay una pregunta que le irrita. Weidel califica de “completamente infundada” la sugerencia de que la AfD alberga a extremistas, aunque innumerables figuras del partido han sido vinculadas a grupos etnonacionalistas o neonazis. En cuanto a la “remigración”, un término ambiguo muy apreciado por la derecha populista, Weidel afirma que simplemente significa deportar a los solicitantes de asilo rechazados y similares. Dado que la guerra civil en Siria ha terminado, “el 100 % de los ciudadanos sirios” deben regresar, al igual que los afganos y los más de un millón de ucranianos que se encuentran en Alemania, una vez que se consolide la paz que, según ella, está cerca. “Entre cuatro y cinco millones” tendrán que marcharse.

“Los profesionales que quieran trabajar aquí”, por el contrario, son bienvenidos. “¡Me encanta! ¡A todo el mundo en mi partido le encanta!”, exclama Weidel. ¿Rechaza entonces a sus colegas de Sajonia-Anhalt, cuyo reciente manifiesto arremetía contra los “trabajadores cualificados culturalmente ajenos”? En absoluto. De hecho, los trabajadores extranjeros que Alemania debería intentar atraer se ven disuadidos por los fracasos en materia de integración.

Tras la bravuconería se esconde una hábil gestora política. Defiende con firmeza a Björn Höcke, la figura más polémica de la AfD, que ha sido multado por utilizar un eslogan nazi prohibido. Pero en su día intentó expulsarlo, solo para descubrir que contaba con demasiado apoyo. Weidel no ha logrado ganarse personalmente el afecto de los votantes. Pero su capacidad para elegir bien sus batallas, buscando la paz cuando es necesario, es su activo político más valioso.

¿Podría eso extenderse a otros partidos alemanes? Todas las formaciones políticas mayoritarias excluyen a la AfD de las coaliciones en virtud de la denominada política del “Brandmauer” (muro cortafuegos). Esto, según alega Weidel, obliga a un país que vota a favor de políticas de derecha a aceptar gobiernos de izquierda. Sin embargo, si cayera el “Brandmauer”, las negociaciones para formar coaliciones exigirían que la AfD cediera, principalmente ante los demócratas cristianos (CDU) de centro-derecha. Y esto no es del agrado de Weidel. “¿Por qué deberíamos hacerlo?”, pregunta. “En nuestros puntos principales… no hay concesiones que hacer. La CDU tiene que dar el primer paso. Y si no lo hace rápidamente, perecerá”.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

Alice WeidelAlternativa para AlemaniaAlemaniaGuerra Rusia UcraniaAfDThe Economist

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la disfunción eréctil llevó a un espía del KGB a los brazos del MI6

En el libro “Redwood”, Ben Macintyre muestra cómo las dificultades personales ayudan a reclutar informantes

Cómo la disfunción eréctil llevó a un espía del KGB a los brazos del MI6

¿Se dirige la industria de los semiconductores hacia un colapso catastrófico?

Hay razones para creer que una caída, si llega a producirse, será menos vertiginosa que el auge

¿Se dirige la industria de los semiconductores hacia un colapso catastrófico?

¿Podrán los gobiernos asiáticos prevenir una crisis alimentaria?

El fenómeno de El Niño está afectando a países que ya se enfrentan a una crisis energética

¿Podrán los gobiernos asiáticos prevenir una crisis alimentaria?

El gobierno de la India no logra sofocar las protestas de la Generación Z

El líder del partido de las cucarachas es detenido y se corta el acceso a internet

El gobierno de la India no logra sofocar las protestas de la Generación Z

El avance matemático de la IA empuja a la ciencia hacia un territorio nuevo y extraño

Otras disciplinas deberían tomar nota

El avance matemático de la IA empuja a la ciencia hacia un territorio nuevo y extraño

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Tesla encabeza una carrera por vender autos eléctricos de más de USD 100.000

Tesla encabeza una carrera por vender autos eléctricos de más de USD 100.000

En busca de más apoyo, Lula da Silva pidió a sus seguidores llevar a votar a los indecisos al balotaje

Más de 10.000 vuelos en 21 años: la historia del pasajero que nunca dejaba de viajar

Unidad y movilización de la nación boliviana para terminar el narcoestado

Bolivia y Chile firmaron un histórico paquete de acuerdos tras más de siete décadas de tensas relaciones