Alice Weidel pondría fin al apoyo alemán a Ucrania

Alice Weidel rechaza el apoyo militar de Alemania a Ucrania y solicita presionar a Kiev para finalizar el conflicto. (REUTERS/Annegret Hilse)

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Alice Weidel, copresidenta del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), tiene motivos de sobra para pensar que ha llegado su momento. Su partido ha conseguido una amplia ventaja en las encuestas y está a punto de formar su primer gobierno de la historia, en el estado de Sajonia-Anhalt. Durante una entrevista de una hora de duración para The Insider, celebrada en una sala de reuniones del Bundestag con vistas al río Spree de Berlín, se muestra segura y elocuente. No obstante, puede resultar difícil determinar cuáles son las posiciones de Weidel.

Lo que rechaza está claro. Empecemos por el apoyo alemán a la defensa de Ucrania frente a la invasión de Vladimir Putin. Inútil, afirma: Ucrania es “demasiado pequeña” y “ya ha perdido”. Alemania debería ejercer “presión sobre el presidente ucraniano” para poner fin a la matanza. La política debe seguir los principios de “Alemania primero”, incluso imitando el acuerdo sobre diésel de Donald Trump con Rusia.

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Peor aún, prolongar la guerra “pone en peligro a Alemania”, ya que podría convertirse en un objetivo. Esto es plausible, como sugieren los ataques híbridos de Rusia contra los aliados de la OTAN. Y, sin embargo, Weidel se muestra reacia a señalar a Rusia como una amenaza. Alemania culpó recientemente al Kremlin de un ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig. Pero Weidel afirma que no ha visto pruebas de que Rusia estuviera detrás de este “supuesto intento de ataque con drones”. De todos modos, ¿qué hay del presunto bombardeo ucraniano de los gasoductos Nord Stream?

Este “judo retórico” es una costumbre. Cuando se le pregunta por indicios de que Putin quiera la paz, Weidel le devuelve la pregunta: ¿y qué hay de Volodimir Zelensky? Acepta que Rusia fue el agresor en 2022, pero añade: “Cuando la diplomacia está en la mesa, la historia también está allí sentada”. Se refiere a que, durante décadas, Occidente ignoró las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad y debe dejar de hacerlo.

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Weidel, que se autodenomina “conservadora libertaria”, arremete contra el aumento del gasto en Alemania, que, según ella, provocará que los pagos de intereses se dupliquen en tres años. Los analistas afirman que las propuestas presupuestarias de la AfD no cuadran. Pero Weidel insiste en que recortar las subvenciones energéticas, la ayuda exterior y las prestaciones sociales puede financiar las rebajas fiscales y la reducción de la deuda. No incluye la defensa, que representa la mayor parte del nuevo endeudamiento. De hecho, admite que “tendremos que gastar más”. Pero, en lugar de ofrecer detalles, se limita a condenar el apoyo alemán a Ucrania.

En cuanto al euro, es un “mito” que la AfD pretenda abandonarlo, afirma Weidel (aunque su programa electoral en las elecciones del año pasado instaba, de hecho, a la salida). En su lugar, aboga por una reforma profunda para que el Banco Central Europeo deje de financiar a los países “altamente endeudados”. Marine Le Pen quiere “financiación libre mediante deuda, aunque Francia ya se encuentre en una enorme crisis de deuda”. Europa se encamina “sin duda” hacia una crisis del mercado de bonos.

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Solo hay una pregunta que le irrita. Weidel califica de “completamente infundada” la sugerencia de que la AfD alberga a extremistas, aunque innumerables figuras del partido han sido vinculadas a grupos etnonacionalistas o neonazis. En cuanto a la “remigración”, un término ambiguo muy apreciado por la derecha populista, Weidel afirma que simplemente significa deportar a los solicitantes de asilo rechazados y similares. Dado que la guerra civil en Siria ha terminado, “el 100 % de los ciudadanos sirios” deben regresar, al igual que los afganos y los más de un millón de ucranianos que se encuentran en Alemania, una vez que se consolide la paz que, según ella, está cerca. “Entre cuatro y cinco millones” tendrán que marcharse.

“Los profesionales que quieran trabajar aquí”, por el contrario, son bienvenidos. “¡Me encanta! ¡A todo el mundo en mi partido le encanta!”, exclama Weidel. ¿Rechaza entonces a sus colegas de Sajonia-Anhalt, cuyo reciente manifiesto arremetía contra los “trabajadores cualificados culturalmente ajenos”? En absoluto. De hecho, los trabajadores extranjeros que Alemania debería intentar atraer se ven disuadidos por los fracasos en materia de integración.

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Tras la bravuconería se esconde una hábil gestora política. Defiende con firmeza a Björn Höcke, la figura más polémica de la AfD, que ha sido multado por utilizar un eslogan nazi prohibido. Pero en su día intentó expulsarlo, solo para descubrir que contaba con demasiado apoyo. Weidel no ha logrado ganarse personalmente el afecto de los votantes. Pero su capacidad para elegir bien sus batallas, buscando la paz cuando es necesario, es su activo político más valioso.

¿Podría eso extenderse a otros partidos alemanes? Todas las formaciones políticas mayoritarias excluyen a la AfD de las coaliciones en virtud de la denominada política del “Brandmauer” (muro cortafuegos). Esto, según alega Weidel, obliga a un país que vota a favor de políticas de derecha a aceptar gobiernos de izquierda. Sin embargo, si cayera el “Brandmauer”, las negociaciones para formar coaliciones exigirían que la AfD cediera, principalmente ante los demócratas cristianos (CDU) de centro-derecha. Y esto no es del agrado de Weidel. “¿Por qué deberíamos hacerlo?”, pregunta. “En nuestros puntos principales… no hay concesiones que hacer. La CDU tiene que dar el primer paso. Y si no lo hace rápidamente, perecerá”.

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