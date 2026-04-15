La batalla por el voto femenino está cambiando las elecciones de la India (REUTERS)

Acorralados, los hombres deben esperar su turno. En un mitin electoral en las afueras de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental, un grupo de mujeres encabeza la marcha. Las mujeres son protagonistas de la campaña electoral estatal, que se celebra en dos fases los días 23 y 29 de abril. Ganarse el voto femenino también es crucial en los otros tres estados y el territorio de la unión que celebran elecciones este mes.

No siempre fue así. Durante décadas, la votante femenina fue una figura secundaria en la política india. Antes de las primeras elecciones generales de la India independiente, en 1951-52, casi 3 millones de mujeres fueron eliminadas de las listas electorales porque se habían registrado no con sus propios nombres, sino simplemente como “madres” y “hermanas” de familiares varones. Las cosas han cambiado drásticamente. Entre 1962 y 2024, la participación masculina en las elecciones nacionales aumentó apenas tres puntos porcentuales. En el caso de las mujeres, se disparó casi 20 puntos porcentuales.

En las últimas elecciones parlamentarias de la India, en 2024, la participación femenina fue ligeramente superior a la masculina (65,8 % frente al 65,6 % de los hombres). Esto solo había ocurrido una vez antes. En una circunscripción de Bengala Occidental, casi el 88 % de las mujeres con derecho a voto ejercieron su derecho al voto, una cifra prácticamente inimaginable en la mayoría de los países occidentales. Esto refleja, en parte, el empoderamiento gradual de las mujeres, que tienen mayor probabilidad de votar cuando cuentan con un empleo, educación y cierta independencia de sus padres y maridos. Según un estudio de analistas del Banco Estatal de la India, la principal razón del reciente aumento en la participación femenina fue el incremento de la alfabetización femenina.

Todo esto está transformando la forma en que se libran las elecciones. Las votantes pueden guiarse por consideraciones distintas a las de los votantes. En una encuesta nacional, menos del 10 % de las mujeres afirmó haber elegido a un candidato por motivos ideológicos. Los hombres parecen irritarse con mayor facilidad que las mujeres ante cuestiones de guerra cultural, como cuando los políticos alegan amenazas al hinduismo o afirman que existe un problema de “infiltrados ilegales” procedentes de Bangladés, país de mayoría musulmana.

En cambio, los investigadores descubren que las mujeres son más propensas a ser convencidas por promesas tangibles de bienestar. Las luchas diarias en una sociedad dominada por los hombres han dado a las mujeres un “instinto de supervivencia más marcado” que a los hombres, afirma Ruhi Tewari en “Lo que quieren las mujeres”, un libro sobre las votantes indias. Si bien la situación de las mujeres indias está mejorando, siguen teniendo aproximadamente la mitad de probabilidades de tener un empleo remunerado que los hombres y, como resultado, confían mucho menos en poder conseguir siempre el dinero suficiente para subsistir.

La lucha por el voto femenino ayuda a explicar un cambio notable en la política estatal reciente: la rápida proliferación de programas gubernamentales de transferencia de efectivo. Al menos 16 de los 28 estados de la India operan programas de transferencia directa de efectivo exclusivos para mujeres, frente a solo unos pocos en 2022. Las sumas que proporcionan estos programas oscilan entre 800 y 2500 rupias (11-27 dólares) mensuales. Utilizan diversos criterios, como la edad, los ingresos y el estado civil, para seleccionar a las beneficiarias. Cada vez más, las elecciones giran en torno a estos programas.

Bengala Occidental es un buen lugar para observar este fenómeno. Las mujeres que lideran la manifestación en Khardah, un suburbio de Calcuta, apoyan a la ministra principal en funciones: Mamata Banerjee, del Congreso Trinamool (TMC). Exhiben pancartas que anuncian Lakshmir Bhandar, el programa de bienestar social estrella de la Sra. Banerjee. Este programa entrega entre 1500 y 1700 rupias mensuales a mujeres de entre 25 y 60 años provenientes de familias pobres. También promueven otros programas locales de ayuda económica dirigidos a adolescentes, mujeres agricultoras y viudas. Resulta difícil desviar la conversación hacia otros temas electorales. ¿Qué más le gustaría ver a Shupriya Ghosh, de 37 años, del gobierno estatal? “¡Más programas!”, exclama radiante.

Este cambio en la política india está generando un amplio debate. Los programas de transferencia de efectivo bien diseñados tienen méritos reales. Pueden aumentar el consumo, reducir la pobreza, mejorar la educación de las mujeres y desalentar el matrimonio infantil, entre otros beneficios. Lakshmir Bhandar recibió elogios en un informe de 2023 de Pratichi Trust, una ONG con sede en Calcuta que investiga formas de mejorar la educación, la salud y la igualdad de género. Más del 60 % de las mujeres encuestadas creían que el programa fortalecía su posición dentro de la familia; el 87 % afirmó que les permitía invertir en sueños que iban más allá de la mera supervivencia, como la formación o el emprendimiento.

Sin embargo, observadores sensatos de la democracia india se muestran preocupados por la proliferación de programas de ayuda económica. Muchos son improvisados: parecen compra de votos disfrazada de emancipación femenina. Apenas unas semanas antes de las elecciones estatales de Bihar en noviembre pasado, el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) de la India y sus aliados depositaron 10.000 rupias en las cuentas de 7,5 millones de mujeres en el marco de un programa de sustento. Esto era constitucionalmente cuestionable. Su impacto electoral no estaba claro, pero según una estimación, podría haber aumentado en una quinta parte el número de escaños que finalmente ganó la coalición.

Esto agrava la preocupación por los costos. En el último ejercicio fiscal, las autoridades de toda la India gastaron alrededor de 1,7 billones de rupias en programas de transferencias monetarias incondicionales, especialmente para mujeres. Aproximadamente la mitad de los estados con programas de transferencias monetarias presentan déficits de ingresos. En el derrochador estado de Bengala Occidental, la deuda del gobierno estatal representa el 38% del PIB estatal, acercándose a un nivel récord. Solo Lakshmir Bhandar consume el 10% de sus ingresos. Y el BJP está haciendo campaña con la promesa de duplicar el dinero distribuido bajo ese programa.

Una de las principales preocupaciones es que la obsesión por las transferencias de dinero está desviando la atención de políticas que podrían mejorar la vida de las personas de forma más duradera. Dipsita Dhar, candidata en las elecciones de Bengala Occidental por el partido comunista más grande de la India, opina que el nivel de vida debería elevarse mediante mejores salarios y condiciones laborales, no a través de regalos de políticos que corren el riesgo de desaparecer en cuanto dejen el cargo.

El Ministerio de Finanzas de la India advirtió recientemente que los programas de ayuda económica corren el riesgo de desviar la inversión en educación y atención médica, dos áreas que podrían mejorar drásticamente la situación de las mujeres. Zaad Mahmood, politólogo de Calcuta, señala que uno de los muchos programas de Bengala Occidental otorga dinero a las niñas por continuar sus estudios, pero afirma que esto no las protege de aulas deterioradas ni de malos profesores. Las votantes indias finalmente han captado la atención de la clase política. Es una lástima que rara vez se les ofrezcan las políticas verdaderamente transformadoras que merecen.

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