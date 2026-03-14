Los países del Golfo están gastando interceptores a un ritmo vertiginoso

Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar es lanzado desde un buque de la Armada iraní (EFE/Ebrahim Noroozi)

Pocos secretos se guardan con tanto celo como el estado de las defensas antimisiles de un país. Saber cuán efectivos son los ataques —observando el esfuerzo necesario para detenerlos— es información valiosa. Por eso, resultó sorprendente cuando, el 10 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que, en los primeros tres días de la guerra con Irán, los países del Golfo habían disparado 800 misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense contra misiles y drones iraníes. Esto representa, según señaló, más que los 600 que Ucrania había disparado en cuatro años de guerra contra Rusia.

Posteriormente, los ucranianos admitieron que sus cifras se referían únicamente a ciertos misiles Patriot avanzados, no a todos los tipos; además, parecen haber sido estimaciones, en lugar de información clasificada proporcionada por aliados. Sin embargo, estas afirmaciones plantearon interrogantes importantes, y es posible realizar cálculos aproximados. ¿Con qué rapidez los países del Golfo y Estados Unidos están agotando sus reservas de misiles Patriot? ¿Y cómo se compara su uso con el de Ucrania?

En respuesta a los ataques con misiles balísticos, los comandantes del Golfo suelen lanzar al menos dos interceptores para maximizar sus posibilidades de éxito (los ucranianos deben ser más prudentes). Los drones presentan un problema diferente: muchos son derribados por aviones o armas más económicas. Pero no todos. Fabian Hoffmann, de la Universidad de Oslo, sugiere que entre el 5 % y el 10% de ellos son bloqueados por los sistemas de defensa antimisiles.

Estas cifras permiten estimar el uso de interceptores. Informes de los países del Golfo sugieren que, con la ayuda de baterías estadounidenses, han derribado al menos 887 misiles iraníes y 2.581 drones. Suponiendo un promedio de dos interceptores por misil y uno por cada 20 drones, se han utilizado unos 1.900 interceptores. Si los comandantes están siendo extremadamente cuidadosos, utilizando tres interceptores por misil entrante, y si se derriba una mayor proporción de drones, digamos uno de cada diez, entonces la cifra asciende a casi 3.000. Incluso esta cifra podría ser inferior a la real. Nuestros cálculos solo tienen en cuenta los intentos exitosos y documentados de frustrar ataques.

Si nuestro análisis es correcto, las existencias de algunos países podrían estar agotándose. Si bien se desconoce el número exacto de Patriots que cada país ha comprado, el gobierno estadounidense debe autorizar las ventas. Dichas autorizaciones, que establecen un límite máximo de compra, son públicas. Según un estudio del Sr. Hoffmann, Arabia Saudita podría haber comprado 1800 Patriots, Qatar 1.000 y los Emiratos Árabes Unidos 900. Estados Unidos también posee existencias en la región, aunque se desconoce su volumen.

Los sistemas de defensa antimisiles son costosos. También se utilizan los interceptores THAAD y NASAMS, pero aproximadamente el 90% de los misiles son Patriot, cuyo costo oscila entre 3 y 6 millones de dólares cada uno, según la variante y el comprador. Por lo tanto, nuestras estimaciones sugieren un gasto total en interceptores de al menos 5.100 millones de dólares. Es posible que algunas fuerzas armadas revelen sus cifras de gasto con el tiempo. “Preveo que las cifras serán impactantes”, afirma Tom Karako, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación.

Ningún país tiene más experiencia reciente con drones y misiles que Ucrania. El 5 de marzo, su presidente, Volodimir Zelensky, declaró que Estados Unidos le había pedido que enviara expertos a Oriente Medio. La industria de defensa ucraniana ha desarrollado, entre otras innovaciones, drones interceptores con visión en primera persona, cuyo coste para las fuerzas armadas del país asciende a 2.500 dólares cada uno (aunque resultarían más caros para otros países). Estos drones han demostrado ser eficaces para derribar drones como el Shahed-136 de diseño iraní, así como versiones rusas modernizadas. Varios estados del Golfo ya han manifestado su interés, según fuentes oficiales. Sin embargo, Ucrania aún tiene dificultades para defenderse de los misiles balísticos. Los misiles PAC -3 Patriot representan su mejor opción, y el país cuenta con existencias limitadas.

Esa escasez explica por qué parece que se utilizaron muchos más misiles Patriot en el Golfo. Nuestro análisis concluye que la estimación del Ministerio de Defensa ucraniano, de 800 para el tercer día, es plausible. Incluso incluyendo los Patriot PAC -2 —un interceptor más barato y con capacidades más limitadas, del que, según The Economist, Ucrania ha lanzado un número ligeramente mayor—, su uso en los primeros tres días de la guerra con Irán es comparable al de los cuatro años completos de la guerra en Ucrania. Al Sr. Zelensky le encantaría tener interceptores más avanzados disponibles: sabe que el coste de un Patriot es insignificante comparado con el coste de un misil que logra alcanzar su objetivo.

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