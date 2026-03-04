Las brechas económicas de Cuba se están ampliando (Associated Press)

Cuando por fin se encienden las luces de la gasolinera Los Pinos, una ovación débil y cansada se alza entre los reunidos en el parque cercano. Llevaba un día entero sin electricidad en esta zona de Matanzas, a 100 km. al este de La Habana, la capital. Había anochecido horas antes. El primero de unos 100 coches llegó horas antes. Muchos conductores se dirigieron al parque, observando un peculiar sistema de colas de coches cubano. Espera donde quieras, pero memoriza la cara, el nombre o la matrícula de la persona que tienes delante y detrás. Sin embargo, nadie se atreve a alejarse de las inmediaciones. El premio es demasiado valioso.

Los Pinos es una de las 30 gasolineras estatales de la isla que abastecen de combustible regularmente, cuando hay electricidad para los surtidores. Es solo un ejemplo de las divisiones que se profundizan en Cuba a medida que el embargo petrolero estadounidense se hace más fuerte y el Estado se repliega: divisiones entre extranjeros y locales; entre zonas rurales y urbanas; entre quienes reciben y no reciben remesas del extranjero; entre operadores de negocios privados relativamente nuevos y empleados estatales.

La red de gasolineras, incluida Los Pinos, solo puede utilizarse con coches de alquiler, que pueden cargar tan solo 20 litros (5,3 galones estadounidenses) por visita. Los pagos, en dólares al tipo de cambio oficial de 1,10 dólares por litro, deben realizarse con tarjetas de crédito extranjeras o tarjetas prepagadas cubanas. Los particulares pueden usar una aplicación oficial para reservar en otros lugares, pero es, en realidad, una lotería con pocas probabilidades y esperas aún más largas.

Incluso si los cubanos pudieran simplemente pasar por Los Pinos a repostar, para muchos los precios serían desorbitados. Datos oficiales, posiblemente manipulados, sugieren que el salario promedio de un empleado estatal es de 6.500 pesos al mes. Al tipo de cambio no oficial, comúnmente utilizado, eso equivale a unos 15 dólares. (El peso se ha depreciado drásticamente frente al dólar en los últimos meses, reduciendo la brecha que antes era enorme entre los tipos de cambio oficiales y no oficiales). A finales del mes pasado, los precios de la gasolina en el mercado negro se dispararon de unos 2.000 pesos por litro a, en algunos lugares, hasta 6.000. Cuando La Habana aún contaba con un suministro regular, los conductores alquilaban coches por 100 dólares al día, llenaban el depósito dos veces y vendían gasolina en provincias obteniendo una generosa ganancia. Algunos en la cola de Los Pinos están aprovechando esa laguna legal; dos días después, el gobierno la cerró. Los coches de alquiler ahora están limitados a los no residentes.

Los cortes de electricidad son cada vez más prolongados e impredecibles, especialmente en las provincias del centro y este de Cuba. Desde una escasez casi total de electricidad hasta un suministro fiable durante la mayor parte del día, existe una gran variación entre las zonas urbanas y rurales, e incluso a veces dentro de las urbanas. Quienes tienen la suerte de vivir cerca de un hospital, una base militar o una estación de bombeo de agua son los más beneficiados. Mucha gente ahora cocina con carbón y existe un activo comercio de cocinas de hierro improvisadas. En el oriente de Cuba, los sacos de carbón se intercambian por 1.300 pesos.

¿Pero qué cocinar? Ya nadie puede depender solo de la tarjeta de racionamiento estatal. Las raciones de carne y pescado empezaron a desaparecer en 2023. Los productos disponibles regularmente se limitan a dos libras (un kilo) de arroz por persona, una libra de azúcar, un panecillo pequeño al día y cuatro paquetes de cigarrillos sin filtro que muchos venden en el mercado negro. El aceite de cocina, que antes estaba fuertemente subvencionado, se obtiene principalmente de empresas privadas autorizadas por el gobierno. En las zonas remotas del este del país, puede llegar a costar 5 dólares el litro, equivalente a la gasolina de contrabando.

La mendicidad se ha vuelto común; dormir a la intemperie, algo inaudito hasta hace pocos años, es una imagen bastante común. La basura sin recoger se acumula, y el transporte público dentro y entre ciudades se ha reducido drásticamente o incluso eliminado por completo. Los cubanos con la edad suficiente para recordar la abrupta retirada de la ayuda durante el “período especial” tras el colapso de la Unión Soviética dicen que la situación es peor ahora.

Inequidad privada

A pesar de todo, algunos cubanos pueden permitirse el costoso aceite de cocina y carbón, como quienes reciben remesas de amigos y familiares en el extranjero. Y quienes participan en las empresas privadas altamente reguladas que proliferan en la isla tienen acceso a la economía dolarizada. Muchas se gestionan con mayor eficiencia de la que el Estado puede gestionar, lo que deja a los propietarios dólares cada vez más fuertes para gastar.

Es en este sector donde la situación está cambiando con mayor rapidez, y no siempre para mejor. La mayoría de las importaciones ahora deben pasar por una zona franca en Mariel, un puerto occidental alejado de la mayor parte del país. Esto empezará a incrementar significativamente los costos de transporte. A finales de febrero, el presidente Donald Trump anunció que permitiría a empresas privadas importar combustible, siempre y cuando no termine en manos del Estado. Se espera una proliferación de empresas fantasma que buscan eludir esta norma, y ​​un caos entre empresas privadas sin experiencia en la importación de este combustible.

En ningún otro lugar se evidencian con mayor claridad las contradicciones y desigualdades de Cuba que en Guantánamo, capital de la provincia pobre del mismo nombre. Los salarios estatales están por debajo del promedio nacional. Hay menos oportunidades para participar en empresas privadas o en los trabajos secundarios que, cada vez más, conforman la columna vertebral de la economía de la isla. Sin embargo, es una isla rica en agricultura. Una historia de emigración vincula a muchos aquí con familias en el extranjero y, por lo tanto, con las remesas. Varias zonas del centro de la ciudad tienen electricidad durante la mayor parte del día. Los bares y restaurantes suelen estar abarrotados los fines de semana. Se forman colas frente al moderno Downtown Bar, donde abundantes platos de cerdo y pollo cuestan hasta 3500 pesos. Pero al otro extremo de la calle Aguilera, en la periferia este de la ciudad, se encuentra el barrio de San Justo. Las calles no están pavimentadas, la electricidad es escasa y los residentes cocinan lo poco que pueden permitirse con carbón.

