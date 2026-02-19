The economist

Vladimir Putin quedó atrapado en su propia maquinaria de guerra

El presidente de Rusia no puede ganarla, pero teme la paz

El presidente ruso, Vladimir Putin.
Se podría pensar que, tras cuatro años sangrientos, una guerra que ninguno de los bandos puede ganar se habría extinguido. Pero no la guerra en Ucrania. Y la culpa es de un solo hombre.

Vladimir Putin está atrapado en una trampa que él mismo ha creado. Cada vez hay menos posibilidades de que sus ejércitos en Ucrania produzcan algo que pueda llamar victoria. Muchos esperan que las conversaciones de paz, que continúan en Ginebra esta semana, le den una salida, ya que el presidente Donald Trump obligará a Ucrania a ceder territorio. De hecho, esa vía de escape es cada vez menos probable. E incluso si se alcanzara un acuerdo de paz, las secuelas en Rusia podrían generar inestabilidad económica y política, arruinando los planes de Putin de ser considerado uno de los mayores zares de la historia.

El primer problema para el presidente ruso es el campo de batalla. En la Gran Guerra Patria, de junio de 1941 a mayo de 1945, el Ejército Rojo avanzó 1.600 km desde Moscú hasta Berlín. En esta guerra más larga, las fuerzas rusas en Donetsk, el principal objetivo, avanzaron solo 60 km: la distancia entre Washington y Baltimore.

Rusia no ha podido generar suficiente fuerza de combate para romper las líneas ucranianas. En la “zona de muerte” de 10 a 30 km alrededor de la línea del frente, vulnerable a los drones y sus operadores omniscientes, los soldados y el equipo no pueden concentrarse sin convertirse en objetivos. Incluso si las fuerzas rusas rompen las líneas ucranianas, les cuesta aprovechar su éxito.

Con la trayectoria actual, Putin no podrá cambiar esto. Durante los primeros tres años, Rusia estaba reforzando su ejército. A finales del año pasado, perdía más hombres de los que podía reclutar. Están mal entrenados, la moral es baja y las tasas de deserción son más altas que nunca. Starlink ha cortado el acceso de las fuerzas rusas a las terminales de contrabando de las que dependían para sus objetivos. Su propio gobierno ha cortado el servicio de Telegram, que utilizaban para comunicarse en el frente.

Putin tendrá dificultades para aumentar el número y la calidad de los reclutas. Rusia depende del dinero, no del patriotismo, para alistar soldados. La probabilidad de muerte o lesiones, el descuido de los veteranos y el intento del Estado de eludir el pago de “dinero para el ataúd” a las familias de los soldados caídos están elevando el coste del reclutamiento. Desde junio de 2025, según el grupo de expertos Re: Rusia, la prima media de contratación ha aumentado en 0,5 millones de rublos, hasta los 2,43 millones de rublos (32.000 dólares). Cada vez es más difícil encontrar dinero. La factura anual de 5,1 billones de rublos para todo esto equivale al 90% del déficit presupuestario federal. El resto de la economía se está contrayendo. Los pagos de la deuda están aumentando. Las perspectivas para los ingresos petroleros son malas.

El esfuerzo bélico de Rusia no está a punto de colapsar. Putin puede atacar ciudades y redes eléctricas ucranianas para destruir la moral y la economía. Pero es improbable que los ataques aéreos por sí solos conduzcan a la capitulación. Puede creer que Europa abandonará a Ucrania, pero el apoyo europeo aumentó el año pasado. Su mayor esperanza puede ser que Ucrania, que sufre una grave escasez de personal y equipo, sufra una crisis política o empiece a quedarse sin combatientes y armas antes que Rusia. Sin embargo, la apuesta de Putin por un colapso ucraniano ha sido perdedora durante los últimos cuatro años, y las probabilidades son cada vez mayores.

¿Por qué entonces no acepta la paz? Si Putin pudiera aprovechar las ganancias de Rusia y reagruparse, siempre podría volver a atacar a Ucrania en el futuro.

De hecho, es improbable que cualquier plan de paz satisfaga a Rusia. Las conversaciones tienen un aire de Potemkin, ilustrado por la descabellada promesa de un dividendo de paz de 12 billones de dólares, gran parte del cual se compartiría entre Rusia y Estados Unidos. También es improbable que le den a Putin el territorio que no ha podido tomar por la fuerza y ​​que desea para declarar la victoria.

Que Ucrania ceda su territorio mejor defendido sería un desastre estratégico. Y aunque Trump aún tiene influencia, su capacidad para convencer a Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, de un mal acuerdo ha superado su punto máximo. Es cierto que Estados Unidos sigue vendiendo armas vitales a Europa, que las cede a Ucrania. Pero Ucrania ahora depende menos de la inteligencia estadounidense que antes, y Estados Unidos ha reducido su financiación de la guerra en un 99%. Si, como parece probable, cualquier acuerdo de paz incluye garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania consagradas en un tratado, el Senado deberá ratificarlo. Esto también ayudará a protegerse contra un acuerdo unilateral.

Otra razón para que Putin sea cauteloso con respecto a un acuerdo es que la paz misma podría desencadenar una crisis en Rusia. Como explica nuestro columnista invitado, Rusia ha desviado tantos recursos a la defensa, que ahora representa el 8% del PIB, que el resto de la economía se encuentra en crisis. La anarquía del régimen y la perspectiva de nuevas hostilidades disuadirán a nuevos inversores. El desafío de reasignar recursos de la guerra a la paz, incluyendo encontrar trabajo para los soldados que regresan del frente, podría provocar una profunda recesión.

El panorama político también sería desfavorable. Los veteranos descontentos desestabilizan los regímenes, especialmente en Rusia, como ocurrió antes de la revolución de 1917 y después de su guerra en Afganistán en la década de 1980. Las encuestas sugieren que, inicialmente, los rusos acogerían con satisfacción el fin de los combates. Pero seguramente surgirían preguntas: sobre la campaña fallida, el despilfarro de vidas y tesoros, y la humillante dependencia de Rusia de China para obtener apoyo financiero y militar en nombre de salvar su propia civilización. Esto podría limitar la capacidad de Putin para reiniciar la guerra. Incluso podría representar una amenaza para su poder.

Putin no puede abandonar la guerra, pero el coste de continuarla está aumentando. Si sus intentos de generar más fuerza de combate solo debilitan aún más a Rusia, eso podría conducir a una crisis. Si no lo hace, Ucrania y Rusia quedarán atrapadas en un conflicto. ¿Se puede hacer algo para ponerle fin? Perseguir la flota paralela rusa y activar un plan del Senado para castigar a los compradores de su petróleo podría limitar los ingresos por exportaciones. Contrarrestar la propaganda de Putin de que Estados Unidos y Europa están empeñados en destruir a Rusia ayudaría. También lo haría corregir sus afirmaciones de una inevitable victoria rusa: a nadie, y menos a Trump, le gusta apoyar a un perdedor.

Es difícil obligar a un dictador a actuar. En última instancia, la disposición de Putin a seguir luchando depende del dolor que esté dispuesto a infligir. Pero cuanto más dolor haya, más claro será para los rusos que los está arruinando.

