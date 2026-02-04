Se avecina una nueva carrera armamentista nuclear (REUTERS)

Robert Oppenheimer, el padre de la bomba nuclear estadounidense, describió la rivalidad atómica de su país con la Unión Soviética como “dos escorpiones en una botella”. Los riesgos de este impasse se han contenido a lo largo de los años mediante diversos acuerdos de control de armamentos, el más reciente el Nuevo START. Pero ese tratado expira el 5 de febrero, sin reemplazo, y para empeorar las cosas, actualmente hay un tercer escorpión en la botella: China. Su desarrollo nuclear, el más rápido del mundo desde el apogeo de la Guerra Fría, probablemente provocará una respuesta de Estados Unidos. Se avecina una nueva carrera armamentística.

Cuando Xi Jinping, líder de China, llegó al poder en 2012, su país contaba con tan solo unas 240 ojivas nucleares, una fracción de las 1550 que tanto Estados Unidos como Rusia tenían permitido mantener preparadas en vehículos de lanzamiento de largo alcance bajo el Nuevo START. Los estrategas militares estadounidenses asumieron que, en una guerra nuclear con China, su arsenal, mucho mayor, le permitiría prevalecer en casi cualquier escenario. Sin embargo, China cuenta ahora con unas 600 ojivas y se encamina a alcanzar las 1000 o más para 2030, según las últimas estimaciones estadounidenses.

A China todavía le gusta presumir de su “máxima moderación” en materia nuclear. Al fin y al cabo, si se incluyen las ojivas almacenadas, en lugar de las listas para usar, Estados Unidos y Rusia poseen más de 5.000. China “nunca ha participado ni participará en una carrera armamentística nuclear con ningún otro país”, proclama un reciente documento de política. Sin embargo, el país ha desarrollado la capacidad de atacar a Estados Unidos con armas nucleares desde el aire, la tierra y el mar. Un desfile militar cuidadosamente coreografiado el año pasado exhibió estas armas, incluyendo un misil tan enorme que tuvo que ser transportado en tres secciones.

Estados Unidos no ha podido aumentar su arsenal nuclear en respuesta mientras el Nuevo START siga vigente. Quizás por eso, muestra poco arrepentimiento ante la inminente expiración del tratado. Rusia afirma que el fin de las restricciones a las armas nucleares debería “alarmarnos a todos” y recientemente sugirió que ambas partes acaten voluntariamente los límites del Nuevo START durante un año más. Algunos defensores del control de armas esperan que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acepte esta idea, incluso después de que caduque el tratado. Pero parece indiferente: “Si expira, expira”, declaró el mes pasado.

Los estrategas estadounidenses están preocupados por una guerra tanto con China como con Rusia. Estados Unidos y sus aliados deben estar “preparados para la posibilidad de que... posibles oponentes actúen juntos de forma coordinada u oportunista en múltiples escenarios”, declara la reciente estrategia de defensa nacional. Este es “un desafío existencial para el cual Estados Unidos está mal preparado”, concluyó una comisión bipartidista creada por el Congreso en 2023. China y Rusia cada vez hacen más causa común, intercambiando tecnología sensible y realizando ejercicios militares conjuntos, a veces con bombarderos nucleares. Las actuales fuerzas nucleares de Estados Unidos no fueron diseñadas pensando en China, ya que se consideraba una amenaza menor en comparación con Rusia. La expansión de las capacidades nucleares de China socava esa suposición.

Phillip Saunders, de la Universidad de Defensa Nacional, una escuela militar estadounidense, señala que las fuerzas nucleares chinas están experimentando varios cambios: no solo están creciendo, sino que también se están diversificando, con múltiples tipos de ojivas y lanzadores. Se les está poniendo en alerta máxima. Y se están volviendo más capaces de lo que el Pentágono llama “lanzar al aviso” (es decir, detectar un ataque y contraatacar antes de que lleguen las armas del enemigo).

La última evaluación del Pentágono señala que los nuevos satélites para detectar lanzamientos de misiles y los radares de matriz en fase capaces de rastrearlos pueden alertar a los comandantes chinos de un ataque en un plazo de 3 a 4 minutos. Las fuerzas armadas chinas también están mejor capacitadas para lanzar ataques de represalia rápidos. Los misiles en silos, cargados con combustible sólido (en lugar de líquido volátil que no se puede almacenar en el misil), ofrecen la respuesta más rápida. China ha desplegado alrededor de 100 en tres vastos campos de silos, diseñados para albergar hasta 320 misiles, según el Pentágono. Las fuerzas de cohetes del país también han estado ensayando. En 2024 dispararon un misil con capacidad nuclear a 11.000 km en el océano Pacífico. Tres meses después, dispararon varios misiles en rápida sucesión hacia el oeste de China.

Los expertos debaten por qué Xi ha ordenado un aumento tan rápido del arsenal. Saunders cree que persigue tres objetivos que se solapan. En primer lugar, quiere un arsenal nuclear capaz de resistir cualquier ataque estadounidense, lo que le daría una capacidad garantizada para un segundo ataque. Aunque esto normalmente implica instalar misiles en submarinos y lanzadores móviles difíciles de encontrar, la proliferación de silos ofrece a China una forma económica y rápida de reforzar su arsenal.

En segundo lugar, China podría querer un arsenal más flexible, capaz de usos menos catastróficos que una guerra nuclear a gran escala. El Pentágono considera que China está desarrollando ojivas pequeñas, con potencias inferiores a diez kilotones (en comparación con los 400 o más de las que se montan en grandes misiles intercontinentales). Podrían instalarse en misiles de alcance intermedio, como el DF-26, y usarse contra las grandes bases estadounidenses en Guam si, por ejemplo, Estados Unidos utilizara armas nucleares pequeñas similares en un último intento por salvar a Taiwán de una invasión china (el DF-26 se conoce como “asesino de Guam”).

O tal vez el Sr. Xi simplemente vea un gran arsenal nuclear como un símbolo de su estatus de gran potencia. China ya posee más armas nucleares que cualquier otro país, salvo Rusia y Estados Unidos. ¿Acaso busca la paridad con sus 5.000 o más ojivas nucleares? El Sr. Saunders cree que China podría aspirar a un equilibrio ideal, para demostrar que es una gran potencia, pero también responsable.

China afirma que no sería la primera en usar armas nucleares, pero la doctrina es confusa, afirma Tong Zhao, del Carnegie Endowment for International Peace, un centro de estudios con sede en Washington, D. C. Podría amenazar con usar armas nucleares, como hizo Rusia en Ucrania. O podría lanzar un disparo de advertencia sobre el océano o realizar detonaciones a gran altitud para destruir satélites. “Si China se enfrenta a una derrota convencional terrible y catastrófica, nadie puede descartar que decida usar armas nucleares primero”, afirma el Sr. Zhao. “En última instancia, la autoridad reside en una sola persona”.

Si los motivos de China son inciertos, también lo es la respuesta de Estados Unidos. Un informe reciente de la Fundación Heritage, un centro de estudios, exige que se duplique con creces el total de ojivas desplegadas, de aproximadamente 1770 a 4625 para 2050. Otros creen que Estados Unidos ya posee armas nucleares de supervivencia más que suficientes para infligir daños devastadores tanto a Rusia como a China, aunque podría tener que abandonar la idea de destruir suficientes armas del enemigo para limitar el daño a Estados Unidos y sus aliados.

Vipin Narang, funcionario de la administración de Joe Biden, sugiere un despliegue más modesto de hasta 500 armas nucleares adicionales, principalmente para atacar los nuevos silos de China. “No hay una cifra mágica. Todo depende del riesgo que se quiera asumir”, afirma. Franklin Miller, explanificador nuclear del Pentágono, cree que unas 300 serían suficientes.

Sea cual sea la cifra, el desarrollo sería lento. Estados Unidos ya está luchando por modernizar los tres pilares de su tríada nuclear, construyendo nuevos misiles terrestres Sentinel , submarinos nucleares clase Columbia y bombarderos furtivos B -21, además de modernizar los sistemas de mando y control. Algunos proyectos están lamentablemente retrasados ​​o superan el presupuesto.

Por ahora, Estados Unidos solo puede “cargar” ojivas adicionales de las reservas en los sistemas existentes. Necesita solo días para instalar más misiles de crucero lanzados desde el aire en bombarderos, pero meses para instalar más ojivas en misiles en submarinos nucleares. Se necesitarían quizás dos años para convertir los misiles terrestres Minuteman III de una ojiva cada uno a tres. En 2023, la Federación de Científicos Estadounidenses, que monitorea las fuerzas nucleares en todo el mundo, calculó que Estados Unidos podría desplegar unas 1900 ojivas más de estas maneras, en comparación con las 1000 de Rusia. Expandir el arsenal total de Estados Unidos tomaría décadas. Si una carrera armamentística nuclear llegara tan lejos, el Tío Sam estaría en desventaja: solo puede fabricar decenas de ojivas nuevas al año, mientras que Rusia puede producir cientos. Sin embargo, el Sr. Miller señala que la planificación estadounidense ya no se basa en las nociones de sobrecapacidad de la Guerra Fría, sino en la “suficiencia”: “Si los rusos quieren cargar para que los escombros reboten, es asunto suyo”.

Sea cual sea el ritmo de la nueva competencia nuclear, el proceso de 40 años de reducción de los arsenales nucleares se está revirtiendo. Se avecina una carrera armamentística más compleja que la de la Guerra Fría. China ya está expandiendo su arsenal; si Estados Unidos aumenta su arsenal en respuesta, Rusia seguramente seguirá su ejemplo. India podría sentirse obligada a contrarrestar a China, y Pakistán a compensar a India. Otra fuente de inestabilidad es el temor de que Trump abandone a sus aliados, lo que está impulsando a algunos de ellos a pensar en desarrollar sus propias armas nucleares . Documentos recientes de estrategia estadounidense, sobre seguridad nacional y defensa, no dicen nada sobre los compromisos a largo plazo para proteger a unos 30 aliados y socios de un ataque nuclear. Corea del Sur está especialmente preocupada. Un funcionario del Pentágono que visitó Seúl recientemente omitió mencionar la amenaza del norte con armas nucleares. Un mundo de riesgos nucleares relativamente limitados y conocidos podría convertirse pronto en uno de peligros multiplicadores e impredecibles.

