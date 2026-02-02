La violencia en Irán podría conducir a una guerra civil (REUTERS)

“El príncipe debería inspirar miedo”, escribió Nicolás Maquiavelo, pero “solo debe esforzarse por evitar el odio”, para que no sea su perdición. En ese sentido, el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, está fracasando. A medida que se levanta ligeramente el velo del apagón de internet, los asesinatos desatados para reprimir las protestas alimentan la ira más que el miedo. Grupos de derechos humanos han confirmado la muerte de más de 6.500 personas en las recientes protestas y están verificando la de otras 17.000. Iran International, un canal de televisión de la oposición con sede en Gran Bretaña, cifra la cifra de muertos en más de 36.500. Los familiares revisan pilas de bolsas para cadáveres y luego pagan las balas que mataron a sus familiares para recuperar los cadáveres.

Testigos presenciales describen las secuelas de las protestas y su represión como un campo de batalla, con bancos y mezquitas incendiados y vehículos de seguridad volcados. Uno afirma que el museo universitario de Mashhad, la segunda ciudad más importante de Irán y bastión del régimen clerical, está en ruinas. «Todo lo que sirve como medio para la tiranía y el control fue destruido», afirma un manifestante. La humillación de los muertos por parte del régimen está radicalizando a una población que ya se había vuelto violenta. Incluso si Estados Unidos no interviene contra el régimen, ¿cómo puede Irán mantenerse unido como país tras semejante derramamiento de sangre?

Durante varias horas el 8 de enero, los manifestantes controlaron las calles de Teherán y otras ciudades. “No se podía conducir por las calles. Había fuego aquí y allá; escombros, ladrillos, piedras, destrucción. Mientras marchábamos, la gente dobló todas las señales de tráfico, rompió muchas de ellas y prendió fuego a todos los contenedores de basura. Todas las cámaras de tráfico estaban rotas. Fue un vandalismo asombroso y hermoso”, recuerda el mismo manifestante. Según múltiples relatos, hombres enmascarados y armados con cuchillos mataron a basijis, los vigilantes voluntarios del régimen. “Ya es una guerra civil”, dice una joven en Mashhad. “Simplemente no lo estamos diciendo”.

¿Podría el horror ante el violento desmoronamiento de su país alejar a los iraníes del abismo? Hasta ahora, hay pocas señales de ello. Las divisiones en este extenso país multiétnico y multirreligioso se están agudizando. Los gobernantes iraníes y sus oponentes se acusan mutuamente de contratar mercenarios: milicianos chiítas de Irak, según los manifestantes; agentes israelíes, según el régimen. Ambas partes amenazan con más violencia. Reza Pahlavi, hijo del último sha, ha enfatizado el derecho de los iraníes a defenderse del régimen y ha instado a Estados Unidos a atacar.

El régimen, empapado en sangre, parece no estar interesado en llegar a acuerdos. La híbrida teocracia-democracia del Sr. Jamenei se ha transformado en un estado de seguridad. Drones patrullan los cielos. Inspecciones aleatorias de teléfonos móviles detectan a quienes tienen simpatías sospechosas. Un apagón de internet de tres semanas ha paralizado la economía digital, profundizando el aislamiento económico y el malestar de Irán. El 27 de enero, el rial tocó un nuevo mínimo, incluso frente a la depreciación del dólar.

Las primeras expresiones oficiales de comprensión ante la difícil situación económica de los manifestantes han desaparecido. Ahora todos los opositores son “terroristas”. La leal oposición reformista ha sido neutralizada por la elección del presidente Masoud Pezeshkian, uno de ellos. Las voces más valientes han sido silenciadas. Se dice que Hassan Rouhani, ex presidente que desafió tanto al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como al líder supremo, se encuentra bajo arresto domiciliario. Se dice que sus aliados tienen prohibido viajar.

Mientras tanto, los realistas dentro y fuera de Irán argumentan cada vez más que protestar es inútil contra un régimen dispuesto a matar a tal escala. Muchos desesperan ante la posibilidad de que el ejército o la policía rompan filas, como ocurrió cuando Siria se alzó contra los Asad. Y a pesar del aumento del poderío militar estadounidense, los opositores al régimen cuestionan si Donald Trump cumplirá su promesa de ayudarlos. En cambio, los manifestantes y los opositores exiliados abogan cada vez más por tomar las armas para vengar a los muertos. Los ancianos de Lorestán e Ilam, provincias periféricas donde estallaron las protestas, donde las lealtades tribales aún prevalecen y las armas aún son apreciadas, han recurrido a las redes sociales vestidos con uniformes militares, blandiendo rifles y prometiendo venganza por la represión. “La próxima vez mis primos dirán que cambiarán cócteles molotov por ametralladoras”, se preocupa un estudiante en una ciudad del este. “Por esta masacre, todos y cada uno de ellos deben ser asesinados”, dice un manifestante normalmente cortés en Teherán.

¿Podrían los manifestantes transformarse en grupos rebeldes armados, como ocurrió en respuesta a la violencia de los regímenes en Libia y Siria? Algunos monárquicos en el extranjero se preguntan cómo introducir armas de contrabando en Irán y solicitar la ayuda de Israel. Parece que se presta poca atención a la década de guerra civil, desplazamientos masivos y la destrucción de lo que eran países de ingresos medios que siguió al recurso a las armas en otras partes de Oriente Medio durante la Primavera Árabe de 2010-2012.

En el pasado, los manifestantes en Irán solían ser de clase media. Pero la pobreza ha mermado su número y ahora, con mayor frecuencia, provienen de los sectores que el régimen solía considerar su columna vertebral. Muchos partidarios de Mahmud Ahmadineyad, ex presidente populista y de línea dura, ahora respaldan a Pahlavi, según afirma un periodista iraní exiliado en Gran Bretaña. Están reemplazando los símbolos religiosos por los monárquicos —el león y el sol— y sus cánticos y hashtags son abiertamente antiislámicos. “Un mulá por farola”, dice uno. “Quemen el Corán”, es otro.

En medio de todo esto, las voces de quienes lideraron protestas pacíficas anteriores y se aferran a una lucha por la representación que se remonta a la revolución constitucional iraní de 1906 están siendo acalladas. Los llamados de los reformistas y la oposición a liberar a los presos políticos —muchos de los cuales están a favor de una república democrática— se han desvanecido. Los canales satelitales de la oposición con sede en el extranjero ignoraron el llamado de Mir Hossein Moussavi, ex candidato presidencial bajo arresto domiciliario durante 15 años, para que el Sr. Khamenei y sus secuaces dimitieran. Los manifestantes denuncian a cualquiera que busque reformas, o incluso la democracia, en lugar de un monarca. “No quieren a nadie más que a Pahlavi”, dice una maestra que participó en las protestas lideradas por mujeres contra el velo obligatorio en 2022. “No nos dejan hablar”. El miedo a los asesinatos por venganza se está extendiendo. Muchos predicen la fuga de capitales y de personas. Turquía dice que está considerando establecer una zona de amortiguación para protegerse contra la afluencia de refugiados.

¿Podría Trump romper el impasse? Su armada se está concentrando frente a las costas de Irán. Se dice que Jamenei se ha trasladado a un búnker fortificado en previsión de un ataque estadounidense. Los países occidentales ya han logrado derrocar a líderes iraníes. Entre ellos, Gran Bretaña y Estados Unidos contribuyeron a orquestar tres golpes de Estado en el siglo XX: en 1921, 1941 y 1953.

Pero la ira por esos golpes impulsó en parte la revolución de 1979. Las consecuencias de las intervenciones externas son impredecibles. El caos que siguió al derrocamiento de tiranos por parte de Occidente en Irak y Libia también ofrece una advertencia. Tampoco es probable que la salida de Jamenei satisfaga a los opositores del régimen; quieren que el edificio que construyó se derrumbe con él. Mientras tanto, los gobernantes iraníes han sufrido las consecuencias de desmantelar a la clase dominante, como ocurrió en Irak tras el derrocamiento de Sadam Hussein en 2003. En Irán, también se espera que luchen por conservar su poder y sus activos. De cualquier manera, el caos se avecina.

