Los problemas inmobiliarios de China podrían durar hasta 2030

Foto de archivo de una vista general de la ciudad de Chongqing, China. EFE/EPA/WU HAO

Desde 2021, a medida que el mercado inmobiliario chino se sumía en la crisis, los analistas han prestado mucha atención a sus problemas, una tarea que ahora se vuelve cada vez más difícil. A mediados de diciembre, la autoridad de vivienda de Beijing anunció que eliminaría las cuentas de redes sociales responsables de publicaciones negativas; miles de ellas han sido cerradas o suspendidas desde entonces. Las agencias inmobiliarias se ven presionadas para que mantengan en secreto la información confidencial. En noviembre, dos de las mejores fuentes privadas de datos inmobiliarios del país dejaron de proporcionar cifras mensuales de ventas de viviendas, supuestamente por orden del gobierno.

La ansiedad oficial surge como respuesta a las incesantes malas noticias. Vanke, un gigante inmobiliario respaldado por el estado, se encuentra al borde del impago. Las ventas de viviendas nuevas por superficie han caído a la mitad desde su pico en 2021. La construcción de viviendas nuevas ha disminuido casi tres cuartas partes; la inversión, más de un tercio. Sin embargo, son los precios de la vivienda los que más preocupan. Larry Hu, del banco de inversión Macquarie, calcula que el 85% de las ganancias observadas en la década hasta 2021 se han esfumado. En comparación, la crisis inmobiliaria estadounidense de 2007 borró tan solo el 47% del aumento de los precios de la vivienda entre 1996 y 2006.

A través del suelo

Los inversores están interesados ​​en comprender cuánto más caerán los precios y durante cuánto tiempo, ya que la crisis tiene profundas implicaciones para el sector financiero chino. Gran parte de las garantías que poseen los bancos son bienes inmuebles, lo que significa que, a medida que los precios bajan, también lo hace el valor de sus activos. Los gestores de activos estatales y las aseguradoras también son grandes inversores en bienes raíces.

Responder a estas preguntas es difícil tanto por las recientes restricciones de información como por las deficiencias de los datos existentes. El punto de referencia del gobierno es un índice de precios de la vivienda en 70 grandes ciudades. Sus estadísticos utilizan una media ponderada para calcular las variaciones mensuales y anuales de los precios. Aunque las cifras resultantes muestran una caída alarmante, podrían subestimar el problema. Se excluyen miles de ciudades más pequeñas, donde la recesión ha sido más grave. Y mientras que las cifras oficiales sugieren que los precios de la vivienda de segunda mano en Shanghái han caído ligeramente cada año desde 2023, los informes anecdóticos sugieren que han caído mucho más pronunciadamente, un patrón que también podría aplicarse a otras grandes ciudades.

Ante la falta de datos fiables, los inversores deben basarse en estimaciones de expertos. Un informe reciente de Enhance International analiza la relación precio-alquiler de las viviendas existentes en cuatro grandes ciudades representativas y ofrece un panorama desalentador para los próximos cinco años. Los analistas de la consultora creen que los precios de las viviendas tradicionales podrían caer un 40% más, a pesar de haber alcanzado ya su nivel más bajo en una década. Aún más preocupante es que estiman que la crisis inmobiliaria en China podría continuar hasta 2030.

¿Qué explica este prolongado descenso? Un factor es la intromisión de las autoridades locales. A menudo limitan los descuentos en viviendas nuevas para evitar caídas repentinas de precios y minimizar las tensiones sociales (imagínense la frustración de un comprador reciente que pagó el precio completo solo para descubrir que un piso al otro lado del pasillo se acaba de vender con un 40% de descuento). Pero al hacerlo, se distorsionan las señales del mercado, lo que ralentiza la venta de los 30 millones de viviendas sin vender en China.

La incapacidad del gobierno central para introducir un impuesto significativo sobre la propiedad residencial es otro factor. Aunque las autoridades llevan años prometiendo dicho impuesto, hasta ahora solo se han realizado pequeñas pruebas. Al no existir impuestos sobre las propiedades de inversión inactivas —de las cuales se estima que hay 49 millones—, los propietarios tienen menos incentivos para vender.

Dado el menor ritmo de construcción, menos propiedades están saliendo al mercado. En 2022, las ventas de viviendas nuevas representaron poco más de la mitad de todas las transacciones. Esta cifra se redujo a tan solo el 26 % en 2024 y continuó disminuyendo en 2025 en una muestra de grandes ciudades, según estimaciones de Enhance. Por ello, la oferta de viviendas antiguas es más importante que nunca. En ausencia de un impuesto predial, es probable que los precios sigan bajando lentamente a medida que los propietarios asuma sus pérdidas y pongan a la venta, a regañadientes, sus propiedades de inversión. Los censores de las redes sociales de China seguirán ocupados durante un tiempo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.