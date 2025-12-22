Los cinco mayores desarrollos del mercado en 2025

Crédito: Ilustración de The Economist por Julia Dufossé

Los accionistas de todo el mundo han disfrutado de otro año estelar. Se prevé que las bolsas de valores de Estados Unidos, Europa, India y Japón cierren 2025 en máximos históricos o cerca de ellos, y algunas se acercan a su tercer año consecutivo de ganancias de dos dígitos. Esto refleja en parte el creciente optimismo de los inversores sobre el potencial de rentabilidad de la inteligencia artificial. Sin embargo, el espíritu animal también ha experimentado un aumento generalizado. Las empresas de los mercados emergentes asiáticos nunca han tenido que pagar primas tan bajas a los tenedores de bonos por sus préstamos; las empresas estadounidenses con grado de inversión no han pagado tan poco desde la década de 1990.

Sin embargo, estas cifras destacadas subestiman lo turbulento que ha sido el año para los participantes del mercado. En abril, el sistema financiero mundial estuvo al borde de la crisis después de que los aranceles del “Día de la Liberación” de Donald Trump amenazaran con trastocar el comercio mundial. Y a lo largo del año, varias tendencias de larga data se rompieron o se revirtieron. A continuación, se presentan los cinco acontecimientos más importantes del mercado en 2025.

Fe sacudida en el Tío Sam

A principios de abril, Estados Unidos comenzó a operar brevemente como un mercado emergente propenso a las crisis. Después de que Trump anunciara aranceles drásticos y calculados sin sentido para el resto del mundo, los precios de las acciones se desplomaron. Los inversores temieron por la seguridad de los bonos del Estado y también los vendieron. A medida que los precios de los bonos caían, los rendimientos subían, lo que, en teoría, debería haber respaldado al dólar. En cambio, los operadores, desconcertados, abandonaron la moneda.

El pánico se calmó una vez que Trump respondió, cancelando o posponiendo la mayoría de sus aranceles. Los inversores concluyeron que la Casa Blanca no estaba tan despreocupada como temían y que los mercados aún podían imponer disciplina. Los bonos del Tesoro y el dólar se estabilizaron, y la bolsa estadounidense reanudó su larga subida. Sin embargo, la confianza en el Tío Sam no se ha recuperado por completo. El dólar apenas se ha recuperado de su desplome y los inversores extranjeros ahora están mucho más dispuestos a cubrir su exposición a él. Y durante la próxima crisis es poco probable que olviden la experiencia de ver cómo los bonos del Tesoro se desplomaban, aunque fuera brevemente, como refugio.

Los rezagados y los líderes del mercado de valores intercambiaron sus posiciones

Las acciones estadounidenses comenzaron el año siendo la envidia del mundo. Sus precios subieron un 26% en 2023 y un 23% en 2024, en comparación con el 14% y el 2%, respectivamente, de las acciones cotizadas en otros mercados desarrollados. Este año se rompió esa racha ganadora, a pesar de que Estados Unidos está en el centro del auge de la IA.

Un dólar más débil explica parte del cambio, aunque no todo. Las bolsas europeas han brillado, impulsadas por los planes de Alemania para estimular su economía y por el aumento del gasto en defensa en todo el continente. Y dentro de Europa se ha producido otro cambio: las bolsas de los antiguos países “periféricos” han superado a las del “centro”. Entre los países con mejor desempeño en 2025 se encuentran Grecia, Italia, España y Polonia. Los bancos que antes atravesaban dificultades han tenido un desempeño especialmente positivo.

Mientras tanto, las acciones que cotizan en los mercados emergentes han superado a las de los mercados desarrollados por primera vez en años: los índices MSCI de cada uno han subido un 27% y un 19%, respectivamente. El índice Kospi de Corea del Sur se ha disparado casi un 70%. Puede que el mercado bursátil estadounidense sea el que más atención atrae, pero este año la verdadera acción ha estado en otros lugares.

Las tasas de interés cayeron; los rendimientos de los bonos no tanto

En general, 2025 ha sido un año de políticas monetarias cada vez más moderadas por parte de los principales bancos centrales del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado los tipos de interés tres veces, en 0,25 puntos porcentuales cada vez, al igual que el Banco de Inglaterra. El Banco Central Europeo y el Banco de Canadá han optado por cuatro recortes cada uno. El caso excepcional ha sido el Banco de Japón, que elevó los costes de financiación a corto plazo dos veces, aunque desde un mínimo inicial del 0,25 %.

Sin embargo, son los rendimientos de los bonos a largo plazo los que determinan los costos de endeudamiento de gran parte de la deuda hipotecaria, pública y corporativa, y estos han disminuido mucho menos o incluso han aumentado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años han bajado solo 0,4 puntos porcentuales, y los de los bonos del Estado británicos, menos de 0,1. El costo de endeudamiento a diez años de Alemania, del 2,9%, es 0,5 puntos porcentuales más alto que a principios de 2025. El de Japón ha subido al 2%, su nivel más alto desde 1999.

Algunos han empezado a llamar a esto la “operación de devaluación”. Temen que los bancos centrales estén recortando los tipos de interés demasiado pronto y que los gobiernos se estén endeudando de forma insostenible. Ambas cosas aumentan el riesgo de que la inflación vuelva a dispararse, erosionando el valor real de las monedas y la deuda soberana. Por lo tanto, los tenedores de bonos exigen mayores rendimientos a largo plazo como compensación. Si el aumento de los precios al consumidor se acelera el próximo año, cabe esperar que la operación de devaluación se convierta en un fenómeno de moda.

Bitcoin no es oro digital

Hasta hace poco, el bitcoin podría haberse promocionado como otra operación de devaluación. La criptomoneda tiene una oferta limitada y está fuera del alcance de los bancos centrales, por lo que no puede devaluarse como las monedas fiduciarias. Estas características alimentaron la esperanza de que el bitcoin se convirtiera en oro digital, ofreciendo una protección contra la inflación y el despilfarro gubernamental.

Resulta que los inversores prefieren el oro real. Desde principios de 2025, el precio del oro ha subido más de un 60 %. Bitcoin, en cambio, ha bajado un 7 % y sufrió una caída de más del 30 % entre octubre y noviembre. En lugar de buscar alternativas digitales al metal precioso, los inversores han recurrido a sustitutos más tradicionales. La plata ha tenido un rendimiento incluso mejor que el oro, duplicando su valor este año.

Si bitcoin no es oro digital, ¿qué es? A menudo se describe como un indicador del apetito por el riesgo global o del optimismo tecnológico de los inversores. De hecho, la fuerte caída de bitcoin a finales de año coincidió con la caída del precio de las acciones de Nvidia y de las empresas tecnológicas en general. Sin embargo, a lo largo del año, estas acciones han superado con creces el rendimiento de la criptomoneda. Los fieles seguidores de bitcoin podrían necesitar una explicación más convincente si no quieren perder aún más.

Los mercados privados están pasando de moda

Tras ver cómo los activos bajo gestión se disparaban durante la década de 2010, las empresas de inversión privada ahora crecen a un ritmo más lento. Según PitchBook, proveedor de datos, captaron unos 900.000 millones de dólares de capital nuevo en los tres primeros trimestres de 2025. Si este ritmo se mantuviera hasta finales de año, marcaría la cuarta caída consecutiva en la captación de fondos de capital privado desde su pico en 2021.

La captación de fondos se ha ralentizado en parte porque se ha vuelto más difícil comprar y vender empresas privadas. Estas transacciones suelen depender de la deuda, cuyo servicio es mucho más costoso ahora que en 2021. En el primer semestre de este año, la incertidumbre geopolítica, en particular sobre los aranceles y el comercio global, mantuvo muchos acuerdos congelados. Aunque la situación ha comenzado a descongelarse, las empresas privadas que se vieron obligadas a retrasar la venta de sus empresas han devuelto menos capital a sus inversores, quienes, a su vez, se han mostrado más reacios a firmar nuevos cheques.

Por lo tanto, no sorprende que las empresas de mercados privados se apresuren a “democratizar” su sector, cortejando a los inversores individuales junto con sus clientes institucionales tradicionales. Si los particulares deberían estar dispuestos a ceder su dinero, cuando los inversores institucionales cada vez lo están menos, es otra cuestión.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.